Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann

Maður hefur verið sakfelldur fyrir peningaþvætti en brot hans er lítill hluti af stóru fjársvikamáli þar sem 15 milljónum var stolið af bargesti í Reykjavík. Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur þann 4. mars.
Ákærði í málinu er sakfelldur fyrir að hafa móttekið trúmlega einn fimmtánda af fjárhæðinni sem stolið var, eina milljón króna. Farsíma brotaþola hafði skömmu áður verið stolið á ónefndum skemmtistað í Reykjavík en ótilgreindir aðilar höfðu komist yfir leyninúmer farsímans og leyninúmer á heimabanka mannsins og millifært af reikningum hans rúmlega 14,8 milljónir króna yfir á þrjá aðila ásamt ákærða.
Brotaþoli lagði fram kæru í málinu þann 6. desember árið 2023. Sagðist hann hafa farið áðurnefndan skemmtistað að kvöldi 30. nóvember 2023. Myndarleg kona gaf sig þar á tal við hann og gerði sér dælt við hann. Sagðist hún vera frá Ungverjalandi og bað hann um að bjóða sér upp á drykk. Hann gerði það og notaði símann og greiðslukort sitt fyrir framan konuna. Síðan segir í texta dómsins:
„Brotaþoli sagði að konan hefði síðan farið að strjúka honum um lærin og kynfærin og hefði hann strokið henni á móti. Hún hefði talað um að fara með honum heim eða á hótel sem hann hefði ekki samþykkt. Einnig hefði hún talað um að hitta hann á hóteli daginn eftir og hvatt hann til að drekka sterkara áfengi sem hann hefði ekki viljað og hefði hann þá verið búinn að drekka 6–8 bjóra. Hún hefði rætt áfram um hótelið og stungið upp á því að hann millifærði á hana og hún myndi panta hótel. Hann hefði millifært þrisvar sinnum á hana og hún setið hjá honum á meðan. Kvaðst hann hafa notað PIN-númer til að opna símann og bankareikninga. Einnig hefði hún verið viðstödd þegar hann keypti áfengi með greiðslukorti sínu og hefði hún þá getað séð hann nota PIN-númerið fyrir kortið. Síðan hefðu þau farið út og kelað um stund í bílakjallaranum en um tvöleytið hefði hann farið og á leiðinni heim hefði hann ekki fundið símann sinn og síðan hefði hann áttað sig á því að það vantaði einnig debet- og kreditkortið í veskið hans.“
Brotaþoli hafði strax samban við Valitor til að loka kortunum. Daginn eftir hafði hann samband við Landsbankann og komst þá að því að búið var að taka meira en 14 milljónir út af reikningum hans.
Við rannsókn á bankafærslunum bárust böndin meðal annars að ákærða manninum í þessu máli, en millifærð var á hann ein milljón króna af reikningi brotaþola. Ákærði neitaði sök og sagðist hafa móttekið greiðsluna í góðri trú þar sem hann hafi talið sig vera að móttaka endurgreiðslu af láni. Hann sagðist ekki hafa millifært fjármunina sjálfur.
Gögn leiða í ljós að ákærði var á skemmtistaðnum umrætt kvöld og tengist hann hópi fólks sem þar var. Brotaþoli lýsti því hvernig hópurinn vann saman að því að ná af honum síma, greiðslukortum og þeim upplýsingum sem þurfti til að komast yfir fjármuni á bankareikningum hans. Framburður brotaþola þykir trúrverðugur og í samræmi við gögn málsins.
Var það niðurstaðan að ákærði var dæmdur sekur um peningaþvætti og dæmdur í fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi.