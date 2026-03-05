Meirihluti kjósenda Umbótaflokksins vilja láta reka litaða Breta úr landi – Helmingur vill ekki umgangast litað fólk

Meirihluti kjósenda breska Umbótaflokksins (e. Reform UK) vilja að litaðir Bretar fæddir utan landsteinana verði reknir úr landi. Fjórðungur vill að hvítir Bretar fæddir utan landsteina verði reknir úr landi.
Umbótaflokkurinn, sem er hægri öfgaflokkur undir stjórn Nigel Farage, hefur sótt mjög í sig veðrið í skoðanakönnunum í Bretlandi á undanförnum mánuðum. Einnig hafa nokkrir þingmenn Íhaldsflokksins svikið lit og gengið til liðs við hann.
Í nýrri skoðanakönnun sem birt var í dagblaðinu The Mirror kemur fram að 54 prósent kjósenda Umbótaflokksins vilja að litaðir breskir ríkisborgarar, sem eru fæddir utan landsteinana, verði reknir úr landi eða hvattir til að fara sjálfviljugir.
Húðlitur er augljóslega lykilbreyta hjá kjósendum Umbótaflokksins því að um tvöfalt færri, eða 24 prósent vilja láta reka breska ríkisborgara fædda erlendis úr landi, ef þeir eru hvítir á hörund.
Einnig er nokkuð stór hópur kjósenda Umbótaflokksins sem vill láta reka litaða breska ríkisborgara úr landi þó að þeir séu fæddir í Bretlandi og foreldrar þeirra fæddir í Bretlandi.
46 prósent kjósenda flokksins vill ekki umgangast fólk af öðrum kynþáttum, þjóðernum eða fólk sem iðkar önnur trúarbrögð og vill ekki að það fólk búi í nágrenni við sig.
Í sömu könnun kemur fram að 61 prósent af kjósendum flokksins líkar vel við nýnasistann Tommy Robinson. En Robinson hefur meðal annars hlotið fangelsisdóma fyrir líkamsárásir, áreitni, skjalafals og fjársvik.
54 prósent kjósenda flokksins eru á móti lýðræðinu. Það er að þeir myndu frekar vilja hafa „sterkan og afgerandi“ leiðtoga sem þyrfti ekki að stjórnast af vilja þingsins. Eru þeir jákvæðir í garð leiðtoga á borð við Vladímír Pútín og Donald Trump.
„Á bak við brosin og veislustemninguna sem sést á kosningafundum Umbótaflokksins sést að kjósendur flokksins eru svartsýnni, reiðari og öfgafyllri en almenningur í Bretlandi,“ segir Nick Lowles, framkvæmdastjóri samtakanna HOPE not hate, sem létu framkvæma könnunina.
„Þó að það sé yfirgnæfandi stuðningur við leiðtogann Nigel Farage þá eru skoðanir kjósendahópsins svo öfgafullar á mörgum sviðum að það er ekki óhugsandi að þetta gæti annað hvort ýtt flokknum lengra til hægri eða þá að hópurinn missir trúnna og telur að flokksforystan sé of mild til þess að reyna að komast til valda,“ segir hann.
600 þúsund úr landi strax
Ýmis stefnumál Umbótaflokksins eru mjög öfgafull. Til að mynda hefur forystan heitið að láta reka 600 þúsund manns úr landi strax og flokkurinn kemst til valda. Einnig að fólki verði bannað að koma til landins frá Pakistan, Afganistan og Sýrlandi. Flokkurinn hefur undanfarið verið að mælast með í kringum 23 til 24 prósent.