Telur sig hafa fundið sjálfan Ívar beinlausa

Breskur fornleifafræðingur, Steve Dickinson að nafni, telur sig hafa fundið gröf sjálfs Ívars beinlausa. Ívar var víkingahöfðingi og goðsagnakennd persóna og sonur Ragnars loðbrókar.
Dickinson þessi, sem starfar sjálfstætt, hefur fundið haug í Kúmbríu, í norðvestur hluta Englands, sem hann telur vera skipshaug. En það voru aðeins konungborið fólk og stórmenni sem voru heygð í skipum.
Dickinson og starfsfólk hans notaði miðaldahandrit til þess að finna staðsetninguna. Fann hann þennan tiltekna haug innan um 39 minni. Þegar hafa fundist árar og aðrir hlutar úr skipi í haugnum. En skipshaugar hafa langflestir fundist í Skandinavíu.
„Þetta er sjaldgæft, og ef kenning mín er rétt, þá er þetta fyrsta slíka víkingaskipið sem finnst í Bretlandi,“ segir Dickinson við sjónvarpsstöðina Fox News.
Til er skipsgröf í Sutton Hoo, austan við Ipswich á austurströnd Englands, en hún kemur frá Söxum en ekki víkingum.
Ívar Ragnarsson, eða Ívar beinlausi, var sonur víkingahöfðingjans Ragnars loðbrókar og leiddi innrásir á Bretlandi og Írlandi. Margt er á huldu varðandi ævi hans, meðal annars hvernig hann hlaut viðurnefni sitt en sumir telja það hafa verið vegna líkamlegrar fötlunar. Dauði hans var samkvæmt annálum árið 873.
Næsta verkefni Dickinson er að skanna hauginn og svæðið í kring og mun sú vinna hefjast strax í sumar. Hann segir að stór fornleifauppgröftur sé ekki á dagskrá á næstunni. Kostnaðurinn við það yrði gríðarlegur sem og erfitt að fá leyfi fyrir því.