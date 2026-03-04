Áætlun um vopnaða uppreisn í Íran sögð í vinnslu

Bandaríska leyniþjónustan CIA er að vinna að áætlun um að flytja vopn til sveita Kúrda í því skyni að koma af stað vopnaðri uppreisn í Íran.
CNN segist hafa heimildir fyrir þessu.
Samkvæmt sömu heimildum hefur ríkisstjórn Donald Trump Bandaríkjaforseta verið í samskiptum við hópa stjórnarandstæðinga í Íran og sveitir Kúrda í Írak, varðandi að útvega þessum hópum vopn til að beita gegn stjórnarliðum í Íran og að veita þeim annan hernaðarlegan stuðning.
Kúrdar hafa vopnaðar sveitir sem eru skipaðar þúsundum manna og eru staðsettar nærri landamærum Íran og Írak. Hafa margar þessara sveita hvatt íranska hermenn til að gerast liðhlaupar og sagst ætla að grípa til aðgerða. Íranski byltingarvörðurinn hefur gert árásir á sveitir Kúrda með til að mynda drónum.
Trump sjálfur hefur rætt við Mustafa Hijri einn af forystumönnum Kúrda.
Heimildarmaður CNN úr röðum Kúrda segir að sveitir þeirra í Íran muni taka þátt í hernaðaraðgerð á landi, í vesturhluta landsins, á næstu dögum. Segir heimildarmaðurinn að talið sé að stórt tækifæri sé nú til staðar til að gera árás á hersveitir klerkastjórnarinnar og reiknað sé með aðstoð frá bæði Bandaríkjunum og Ísrael.
Trump hefur einnig rætt þessar áætlanir við fleiri forystumenn Kúrda í Írak en ljóst þykir að eigi Kúrdar í Íran að fá vopn þurfi aðstoð frá fyrrnefnda hópnum til að koma þeim á áfangastað.
Hugmyndin á bak við áætlunina er að sveitir Kúrda muni gera írönskum öryggissveitum það mikla skráveifu að óvopnaðir almennir borgarar geti aftur farið út á göturnar til að mótmæla en verið þá öruggari um að láta ekki lífið.
Ennig hefur verið rætt um að Kúrdar geti aukið óróann í landinu og lagt auknar byrðar á íranska herinn og að Kúrdar geti tekið yfir hluta af landsvæði Írans og þannig auðveldað Ísrael að halda árásum áfram.
Ísrael hefur gert árásir á stöðvar írönsku lögreglunnar og hersins við landamærin að Írak í því skyni að auðvelda kúrdískum hersveitum að halda inn í Íran.
Heimildarmenn CNN segja hins vegar að ef nýta eigi hersveitir Kúrda til að koma klerkastjórninni frá völdum í Íran þá sé það ekki hægt á þess að Kúrdarnir fái mikinn stuðning. Kúrdar í Íran hafi ekki þau úrræði og stuðning sem þurfi til að koma af stað uppreisn sem líkleg sé til árangurs. Eru forystumenn þeirra sagðir fara fram á að pólitískur stuðningur Bandaríkjanna verði tryggður áður en þeir samþykkja að taka þátt í uppreisn af þessu tagi.
Það sem flækir einnig málin er skortur á samstöðu milli mismunandi sveita og hópa Kúrda. Núningur hefur löngum verið á milli þeirra og þeir byggt á mismundandi hugmyndafræði og verið með ólík markmið og hagsmuni. Bandarískir embættismenn eru sagðir hafa af þessum sökum efasemdir um að það sé líklegt til árangurs að vinna með Kúrdum að því markmiði að koma á stjórnarskiptum í Íran.