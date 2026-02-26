fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

Gátu ekki sannað að hvalaskoðunarferðirnar væru umhverfisvænar

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 15:32

Frá Húsavík, heimahöfn Norðursiglingar.

Hvalaskoðunarfyrirtækið Norðursigling hefur verið sektað um eina og hálfa milljón króna af Neytendastofu fyrir villandi auglýsingar þar sem fram komu fullyrðingar um að fyrirtækið byði upp á umhverfisvænar, hljóðlausar og kolefnishlutlausar hvalaskoðunarferðir. Taldi Neytendastofa þessar fullyrðingar ósannaðar og þar af leiðandi villandi gagnvart neytendum.

Það var samkeppnisaðili Norðursiglingar, Gentle Giants-Hvalaferðir, sem lagði fram kvörtun í nóvember 2024 vegna auglýsinganna. Krafðist síðarnefnda fyrirtækið þess að auglýsingarnar yrðu bannaðar þar sem þær byggðu á ósönnuðum fullyrðingum.

Voru auglýsingarnar birtar meðal annars í tímaritum fyrir ferðamann. Vildi Gentle Giants-Hvalaferðir meina að með auglýsingunum væri með villandi hætti látið að því leggja að starfsemi Norðursiglingar væri umhverfisvænni en hjá keppinautum fyrirtækisins.

Sakaði Gentle Giants-Hvalaferðir Norðursiglingu um að blekkja neytendur. Vísaði fyrrnefnda fyrirtækið til þess að auglýsingarnar byggðu aðallega á að einn af bátum Norðursiglingar væri með rafmótor en hann væri hins vegar lítið notaður. Oft væri bátur með dísilvél notaður í staðinn og oft hafi þurft að keyra dísilvél til að hlaða inn á rafmótorinn. Allir aðrir bátar félagsins væru með dísilvél. Því væri það beinlínis rangt að starfsemi Norðursiglingar sé umhverfisvæn og kolefnishlutlaus.

Um væri að ræða villandi viðskiptahætti sem væru ekki í samræmi við lög.

Bara sumar ferðir

Í andsvörum sínum sagði Norðusigling meðal annars að fyrirtækið auglýsti aðeins ferðir með rafknúnum báti sínum sem kolefnishlutlausar og hljóðlausar. Lýsti fyrirtækið í ítarlegu máli þeim umhverfisvottunum sem það hefur hlotið og taldi sig hafa fullt leyfi til að auglýsa þær. Mótmælti fyrirtækið harðlega þeim fullyrðingum samkeppnisaðilans að það hafi selt ferðir með rafbátnum sem síðan hafi verið farnar með dísilknúnum bát. Ef rafbáturinn hafi bilað hafi viðskiptavinir verið upplýstir um það og boðið endurgreiðsla.

Stóð Norðursigling fast á því að hvalaskoðunarferðir með rafbát fyrirtækisins væru umhverfisvænni en ferðir með olíubátum keppinautanna. Fyrirtækið hefði sannarlega aldrei fullyrt ranglega að það byði upp á umhverfisvænar, hljóðlausar og kolefnishlutlausar hvalaskoðunarferðir.

Er það niðurstaða Neytendastofu að framsetning í markaðsefni fyrirtækisins þegar kemur að fullyrðingum um umhverfisvænar ferðir hafi verið óljósar og hvergi komi fram á hverju þær hafi byggt. Með þeim hafi verið gefið í skyn að starfsemin væri umhverfisvænnni en hjá samkeppnisaðilum.

Fullyrðingar um kolefnishlutlausar og hljóðlausar ferðir hafi einnig verið óljósar og ekki alltaf verið skýrt í markaðsefni fyrirtækisins að þær hafi bara átt við um ferðir með rafknúnum bát þess. Fullyrðingar um þetta hafi hins vegar verið fyrirferðarmiklar í kynningarefni fyrirtækisins þótt ljóst væri að þetta ætti aðeins við um minnihluta ferða þess.

Neytendastofa telur þar af leiðandi notkun fyrirtækisins á öllum þessum fullyrðingum hafa verið óljósar, villandi og ekki í samræmi við lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Fyrirtækinu er bannað að nota þessar fullyrðingar um umhverfisvænar, hljóðlausar og kolefnishlutlausar hvalaskoðunarferðir í kynningarefni sínu og er sektað um eina og hálfa milljón króna.

 

Gátu ekki sannað að hvalaskoðunarferðirnar væru umhverfisvænar
