fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þurfa ekki að taka saman og afhenda tölur um dauðsföll

Jakob Snævar Ólafsson
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 18:30

Frá Gufuneskirkjugarði. Mynd: Kirkjugarðar Reykjavíkur. Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál hefur staðfest synjun embætti landlæknis á beiðni um ítarlegar upplýsingar um dauðsföll hérlendis á árunum 2019-2023 en markmiðið með fyrirspurninni var að sögn að nýta svörin til að kanna áhrif bólusetninga gegn Covid-19 veirunni á heilsu landsmanna.

Beiðnin var send upphaflega til embættis landlæknis í byrjun árs 2024 en synjunin var kærð til nefndarinnar í ágúst 2025.

Óskaði fyrirspyrjandinn eftir aðgangi að gögnum um alla sem hefðu látist á árunum 2019-2023 í þeim tilgangi að hægt væri að nýta gögnin til að rannsaka möguleg áhrif Covid-19 bólusetninga á heilsu og heilbrigði landamanna á þessu tímabili. Farið var fram á frumgögn til úrvinnslu. Gögnin yrðu að vera ópersónugreinanleg þannig að sérstakt raðnúmer kæmi í stað kennitölu. Raðnúmerin þyrftu að vera samræmd þó gögnin væri að finna í mismunandi gagnagrunnum. Farið var fram á að gögnin myndu innihalda upplýsingar um alls 20 atriði. Þar á meðal um bólusetningar gegn Covid-19 sem hinir látnu hefðu gengist undir og hvort þeir hefðu farið í próf til að kanna hvort viðkomandi hefðu smitast.

Siðanefnd

Í svari embættis landlæknis við fyrirspurninni í febrúar 2024 kom fram að þar sem sótt væri um að fá aðgang að örgögnum til nýtingar við rannsókn félli slík vinnsla einnig undir leyfisskyldu vísindasiðanefndar og var fyrirspyrjandanum bent á að sækja um slíkt leyfi.

Hann virðist hins vegar ekki hafa gert það en ítrekaði beiðni sína með erindum í maí og júlí 2025. Frekari viðbrögð bárust ekki frá embætti landlæknis.

Í kærunni kom fram að gögnin sem fyrirspyrjandinn óskaði eftir væru „rekstrar- og eftirlitsgögn um bólusetningar þar á meðal dauðsföll, próf og önnur atriði sem lýst væri í beiðninni. Þá kæmi fram að öll gögn væru ópersónugreinanleg og féllu undir almennan rétt til aðgangs að gögnum.

Persónuupplýsingar

Í umsögn­ embættis landlæknis kom fram að kærandinn hafi ítrekað beiðni sína í bréfum til embættisins án þess að senda með beiðninni umsókn um gögn til að nota við vísindarannsókn. Embættið taldi beiðnina fela í sér að afhent yrðu gögn sem teldust til persónuupplýsinga. Því væri óheimilt að afhenda þær upplýsingar sem óskað væri eftir nema til vísindarannsókna til samræmis við ákvæði laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.

Vildi embættið einnig meina að gögnin væru ekki fyrirliggjandi í skilningi upplýsingalaga þar sem afhending þeirra myndi krefjast umfangsmikillar vinnu starfsmanna embættisins við samkeyrslu gagnagrunna sem krefðust sérstaks leyfis. Til þess að uppfylla beiðnina þyrfti að afkóða gögn í nokkrum gagnagrunnum og tengja svo saman gögn úr þeim á persónuauðkennum. Að því búnu yrðu gögnin dulkóðuð.

Embættið taldi því að einungis væri hægt að verða við beiðninni um frumgögn til nýtingar í þeim tilgangi sem lýst væri í beiðni hans ef um væri að ræða vísindarannsókn á heilbrigðissviði.

Ekki rannsókn

Fyrirspyrjandinn vildi hins vegar meina að ekki væri um umsókn um vísindarannsókn að ræða heldur aðgangsrétt samkvæmt upplýsingalögum að fyrirliggjandi gögnum og hægt væri að afmá persónuupplýsingar áður en þær væru afhentar.

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál minnir í sinni niðurstöðu á að réttur til aðgangs að gögnum samkvæmt upplýsingalögum nái til fyrirliggjandi gagna. Í athugasemdum við frumvarp til gildandi upplýs­inga­­laga sé meðal annars tekið fram að orðin „fyrirliggjandi gögn“ beri að skilja sem svo að réttur til að­gangs að gögn­um hjá stjórnvöldum nái aðeins til þeirra gagna sem til séu og fyrir liggi á þeim tímapunkti þegar beiðni um aðgang sé sett fram og í þeirri mynd sem þau séu á þeim tíma.

Nefndin segir að réttur samkvæmt upplýsingalögum nái ekki svo langt að veita aðgang að gagnagrunnum, sem slíkum, hvort sem sé til að skoða gögn sem þar séu vistuð eða til að fá afhent afrit af viðkomandi gagnagrunni í heild sinni, t.d. á Excel-formi.

Nefndin segist hafa í úrskurðarframkvæmd sinni lagt til grundvallar að upplýsingar sem varðveittar séu í gagnagrunnum geti talist fyrirliggjandi enda krefjist afhending þeirra óverulegrar fyrirhafnar, svo sem útdráttar eða vistunar gagna í þeirri mynd sem þau liggi fyrir í gagnagrunninum. Slík ályktun byggist þó á heildstæðu mati aðstæðna hverju sinni og eðli þeirrar vinnu sem afhending gagnanna feli í sér.

Í þessu máli liggi fyrir að beiðni kæranda feli í sér að embætti landlæknis afkóði gögn úr nokkrum gagnagrunnum og keyri gagnagrunna saman. Að því búnu þyrfti að dulkóða gögnin. Nefndin segist ekki hafa forsendur til að draga í efa þá staðhæfingu embættis landlæknis að umbeðin gögn liggi ekki fyrir og nokkur vinna væri fyrir embættið að taka þau saman.

Synjun embættis landlæknis á beiðninni um að taka gögnin saman og síðan afhenda þau var því staðfest.
 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Þurfa ekki að taka saman og afhenda tölur um dauðsföll
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Mandelson harðneitar ásökunum forseta þingsins sem varaði lögreglu við
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Jón Steinar segir hrokafullan lækni hafa rekið sig á dyr – „Hann bara belgdi sig út“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Hillir undir lok rannsóknar á mannsláti á Kársnesi
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Lifandi lesandi í glugga Kringlunnar – Lestrarhvatning til þjóðarinnar
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Ekki aðeins á Íslandi sem sendiherrar Trump valda ólgu – Frakkar loka á Kushner
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Sveinn Atli tekur Lárus í gegn: „Það hlýtur að vera notalegt að búa í slíkum hugarheimi“

Mest lesið

Gunnar Smári deilir alvarlegum fréttum af heilsu sinni
Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi
Arnar: „Þetta hefur verið erfiður tími fyrir mig persónulega“

Nýlegt

Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Enn einn harmurinn í lífi Martin Short
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Jón Steinar segir hrokafullan lækni hafa rekið sig á dyr – „Hann bara belgdi sig út“
Afar takmörkuð trú á Íslandi
Hillir undir lok rannsóknar á mannsláti á Kársnesi
Lifandi lesandi í glugga Kringlunnar – Lestrarhvatning til þjóðarinnar
„Það er svo óskiljanlegt að hún skuli ekki skilja hvað hún er að fara illa með sig og bara hætta“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Segir okkur sem samfélag geta gert betur – „Hver ber ábyrgð á þessu ofbeldi?“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Ekki náttúrulögmál að Vesturlönd og Rússland séu óvinir

Ekki náttúrulögmál að Vesturlönd og Rússland séu óvinir
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
„Ég held að upp til hópa sé fólkið sem vill pína aðra í sömu skoðanir hreinlega stíflað af frekju”
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Segir eigendur vinsællar náttúruperlu skorta metnað og sakar þá um peningaplokk
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Gunnar Smári deilir alvarlegum fréttum af heilsu sinni

Gunnar Smári deilir alvarlegum fréttum af heilsu sinni
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“

Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Grænlenskur múrari gaf Trump hugmyndina um bandarískt sjúkraskip til Grænlands

Grænlenskur múrari gaf Trump hugmyndina um bandarískt sjúkraskip til Grænlands
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Fangavörður grunaður um brot í starfi – Komst upp eftir símhlerun
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Furðar sig á að samherjar Guðbrands hafi ekki stigið fram honum til varnar – „Fólk getur verið að velta sér upp úr eymd annarra“
Fréttir
Í gær

Valgeir og Ásta í vandræðum – Þá kom erlend stúlka til bjargar

Valgeir og Ásta í vandræðum – Þá kom erlend stúlka til bjargar
Fréttir
Í gær

Vandi Tesla versnar enn – Evrópumenn vilja frekar versla við Kínverja en Elon Musk

Vandi Tesla versnar enn – Evrópumenn vilja frekar versla við Kínverja en Elon Musk
Fréttir
Í gær
Heyrnartól setja ný viðmið – allt að 120 klst rafhlöðuending
Fréttir
Í gær
Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“
Fréttir
Í gær

Sólveig Anna birtir mynd sem sýnir launin – „Þvílík sturlun“

Sólveig Anna birtir mynd sem sýnir launin – „Þvílík sturlun“
Fréttir
Í gær
Rósin snýr frá Samfylkingunni og hallar sér að Vinstrinu – „Það er búið að vera helvítis vesen á þeim alla tíð“
Fréttir
Í gær
Fortinet verðlaunar OK
Fréttir
Í gær
Engin ákvörðun tekin um ákæru gegn Skúla Tómasi – Grunaður um að hafa valdið ótímabærum dauðsföllum
Fréttir
Í gær

Páll timbursali segir að lögreglan hafi gefið þriðja aðila haldlagða timbrið hans

Páll timbursali segir að lögreglan hafi gefið þriðja aðila haldlagða timbrið hans
Fréttir
Í gær

Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann

Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Fréttir
Í gær
Dagur horfir fjögur ár aftur í tímann: „Síminn hringdi. Það var númer sem ég þekkti ekki“
Fréttir
Í gær

„Við Íslendingar eigum að segja takk“

„Við Íslendingar eigum að segja takk“
Fréttir
Í gær
Komst að því hvað gerist þegar maður tilkynnir sig of oft veikan til Vinnumálastofnunar
Fréttir
Í gær
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Fréttir
Í gær

Mögnuð tíðindi frá Vestfjörðum: Ríkið fær 40 milljarða eingreiðslu frá Kerecis

Mögnuð tíðindi frá Vestfjörðum: Ríkið fær 40 milljarða eingreiðslu frá Kerecis
Fréttir
Í gær

Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“

Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“
Fréttir
Í gær
Sendiherra Bandaríkjanna sagði Ísraela eiga rétt á að hertaka stórt landsvæði – Frá Egyptalandi til Írak
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Skuggaleg könnun í Eyjafirði – Fjölmargir Einingarfélagar hafa frestað læknisheimsóknum og lyfjakaupum