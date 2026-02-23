fbpx
Mánudagur 23.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast

Ritstjórn DV
Mánudaginn 23. febrúar 2026 17:30

Flugmóðurskipið Gerald R, Ford árið 2022: Mynd: U.S. Navy - Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Mikið hefur mætt á áhöfn bandaríska flugmóðurskipsins Gerald R. Ford undanfarin misseri. Skipið hefur verið á sjó í átta mánuði og ekki liggur fyrir hvenær áhöfnin kemst næst í land en það mun gegna stóru hlutverki við líklegar hernaðaraðgerðir gegn Íran sem hafa verið í undirbúningi. Ljóst er þó að þessI langi tími fjarri nánustu fjölskyldu er farinn að taka sinn toll af hermönnunum um borð og eru sumir þeirra farnir að hugleiða það í fullri alvöru að hætta í sjóhernum um leið og núverandi verkefnum skipsins lýkur. Þar að auki eru aðstæður um borð sagðar auka enn á álagið og eru sumir hermannanna sagðir við það að bugast.

Skipið er nefnt eftir 38. forseta Bandaríkjanna, Gerald Ford, og var tekið í notkun árið 2017. Það er stærsta herskip Bandaríkjanna og raunar stærsta herskip sögunnar.

Það er 337 metra langt og 76 metra hátt og er kjarnorkuknúið. Pláss er fyrir um 80 herþotur á þilfarinu en það er 78 metra breitt þar sem það er breiðast. Um 4.600 manns eru í áhöfn skipsins en það er um 20 prósent færri en í eldri gerðum af flugmóðursskipum. Það skýrist einna helst af því að þörf er á færri höndum til að halda vélum skipsins gagnandi heldur en var á eldri skipunum.

Barnið

Gerald R. Ford var sent af stað í júní á síðasta ári frá heimahöfn sinni í flotastöðinni í Norfolk í Virginíuríki og sigldi til Miðjarðarhafsins en þar var hlutverk þess að taka þátt í hernaði gegn Íran og vera hluti af auknum viðbúnaði Bandaríkjanna á svæðinu. Í ágúst var skipið sent norður á bóginn og fram í september tók það þátt í heræfingu í Norður-Atlantshafi með sjóherjum Noregs, Þýskalands og Frakkland. Að þeim loknum lagðist skipið að bryggju í Osló og tók þátt í ýmsum viðburðum.

Til stóð að í október myndi skipið snúa aftur til Bandaríkjanna og áhafnarmeðlimir fá þá að hitta fjölskyldur sínar í eigin persónu en þá var skipið hins vegar sent til Karíbahafsins til að taka þátt í hernaðaraðgerðum í Venesúela en meðal annars kom skipið að töku olíuskips á svæðinu.

Þegar þessum aðgerðum var lokið ákvað Donald Trump forseti að senda skipið ekki aftur heim heldur aftur austur á bóginn en því er ætlað að vera á Persaflóa sem hluti af viðbúnaði Bandaríkjanna á svæðinu vegna líklegra hernaðaðaraðgerða gegn Íran en Trump hefur hótað þeim semji írönsk stjórnvöld ekki um kjarnorkuáætlun landsins. Stefnir því allt í að áhöfnin verði a.m.k. eitt ár í burtu frá heimilium sínum.

Í umfjöllun The Wall Street Journal er rætt við áhafnarmeðlimi og fjölskyldur þeirra. Í þessum samtölum hefur komið fram að þessi langa sendiför skipsins sé farin að taka sinn toll. Langar fjarvistir eru hluti af lífi hermanna í bandaríska hernum en þetta þykir í meira lagi.

Einn hermaður um borð komst ekki í útför langaafa síns og annar hermaður, sem er kona og á lítið barn segist vera að hugleiða það í fúlustu alvöru að yfirgefa sjóherinn þegar skipverjar fá loks að snúa aftur heim eftir að hafa ekki séð barnið augliti til auglitis í allan þennan tíma.

Fram kemur einnig að vandamál hafi verið með frárennsli frá skipinu.

Í umfjölluninni er því sömuleiðis lýst hvernig slíkt álag á áhafnarmeðlimi og langvarandi fjarvera þeirra frá ástvinum geti skapað vandamál ekki eingöngu um borð í Gerald R. Ford heldur víðar í bandaríska sjóhernum.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Kona tók bíl traustataki eftir að hafa ógnað bílstjóranum með hnífi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Arnór leggur til að Evrópuríki taki beinan þátt í átökunum í Úkraínu
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Blóðug slagsmál í Keflavík út af epli – Kjálkabrotnaði á þremur stöðum
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Rúmeni á yfir höfði sér margra ára fangelsi hér á landi
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Fjölskylda Evu fær ekki svör – Læknirinn sem ákvað lífslokameðferð móður hennar enn starfandi
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Unnar Þór ætlar ekki að láta Bakkakot skemma meira fyrir sér og fer í framboð
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Kona sem ók farþegarútu dæmd fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi – Sofnaði undir stýri og bíllinn valt

Mest lesið

„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Kona sem talin var hafa látist árið 2012 fannst á lífi
Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Hún var dáin í 32 sekúndur – Varar við því sem hún sá
Ert þú alltaf með vatn á náttborðinu? – Þá skaltu lesa þetta

Nýlegt

Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Blóðug slagsmál í Keflavík út af epli – Kjálkabrotnaði á þremur stöðum
Sterling spilaði fyrsta leik sinn í níu mánuði
Rúmeni á yfir höfði sér margra ára fangelsi hér á landi
Einar og Baldur með nýtt hlaðvarp fyrir miðaldra karla: „Oftast heyrum við af þessum málum þegar allt er komið í óefni“
Leikur Strákanna okkar hugsanlega í uppnámi
Fréttir
Í gær
Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Fréttir
Í gær

Rúta fór út af vegi á Reynisfjalli

Rúta fór út af vegi á Reynisfjalli
Fréttir
Í gær
Þurfti að fara í skurðaðgerð eftir að hafa tapað í bjórskák
Fréttir
Í gær
Færeysk kona gúgglaði kærastann þegar hún fann alvöru nafn hans – Þá kom hryllingurinn í ljós
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“

Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún

Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þeir sem krjúpi fyrir Trump muni fá að finna fyrir því þegar Demókratar komast aftur til valda
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ferðamenn vonsviknir – Engir íshellar í íshellaferðum

Ferðamenn vonsviknir – Engir íshellar í íshellaferðum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Haraldur „Halli“ Sigurðsson er látinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Afbrotafræðingur og fleiri gagnrýna reiknivillu Moggans – „Þetta fellur undir læsi á stærðfræði sem PISA reynir að mæla“

Afbrotafræðingur og fleiri gagnrýna reiknivillu Moggans – „Þetta fellur undir læsi á stærðfræði sem PISA reynir að mæla“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Bragi bregst við gagnrýni í athugasemdum við færslu manns sem var vistaður í Bakkakoti – „Ágæti Unnar. Ég skal leitast við að svara spurningu þinni“

Bragi bregst við gagnrýni í athugasemdum við færslu manns sem var vistaður í Bakkakoti – „Ágæti Unnar. Ég skal leitast við að svara spurningu þinni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Morgunblaðinu brást bogalistin í frétt um ákærða útlendinga – Hlutfallið mun lægra en haldið var fram
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Róbert býður þingmönnum heim – „Æskilegt er að þátttakendur geti lesið sér til gagns á a.m.k. einu tungumáli“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar

Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Tæplega 20 manns fengið bætur eða starfslokasamning hjá Hafnarfjarðarbæ
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ákærður fyrir brot á tjaldsvæði á Akureyri

Ákærður fyrir brot á tjaldsvæði á Akureyri
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Segir Braga skorta samúð, skilning og sjálfsgagnrýni – „Hvernig getur arkitekt kerfis verið óupplýstur um verstu afleiðingar þess?“

Segir Braga skorta samúð, skilning og sjálfsgagnrýni – „Hvernig getur arkitekt kerfis verið óupplýstur um verstu afleiðingar þess?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Júlíana tjáir sig um óhugnanlega atvikið á öskudag – „Það fyrsta sem ég hugsaði var, hvað ef?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Berklasmit greindist hjá tveimur starfsmönnum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

Berklasmit greindist hjá tveimur starfsmönnum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ætlar ekki að taka sæti á lista Viðreisnar – „Á þeim stað að standa núna á ganginum og horfa í kringum mig á þær dyr sem mögulega opnast“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Fær að heyra það eftir að hafa fundið Guðmundi Inga allt til foráttu – „Þetta eru ekki falleg skrif“

Fær að heyra það eftir að hafa fundið Guðmundi Inga allt til foráttu – „Þetta eru ekki falleg skrif“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Nova kaupir Ofar fyrir 4,4 milljarða

Nova kaupir Ofar fyrir 4,4 milljarða
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ósátt við hækkun skráningargjalds – HÍ ætti frekar að lækka reikninginn á Jómfrúnni
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð