Ætlar ekki að taka sæti á lista Viðreisnar – „Á þeim stað að standa núna á ganginum og horfa í kringum mig á þær dyr sem mögulega opnast“

Birgir Örn Guðjónsson, deildarstjóri hjá Barna- og fjölskyldustofu, mun ekki taka sæti á lista Viðreisnar í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum. Birgir Örn bauð sig fram í fyrsta sæti, en lenti ekki í þremur efstu sætunum sem kosið var um, að öðru leyti verður raðað á listann.
Birgir Örn segir ýmsar ástæður liggja að baki ákvörðun hans.
„Meginástæðan er samt sú að ég gerði mér að sjálfsögðu vonir um að fá að fá að leiða listann en þar sem það varð alls ekki raunin þarf ég að velja mínar baráttur og nýta orkuna og tímann eins skynsamlega og ég get. Þessi ákvörðun er því alls ekki tekin út af því að ég sé eitthvað fúll eða sár. Ég er það alls ekki. Það hefur ekkert breyst varðandi minn vilja að nýta reynslu mína og hugsjón fyrir bættu samfélagi. Ég mun bara halda þeirri baráttu áfram á öðrum vígstöðvum. Hvort það verði tengt pólitík í framtíðinni þarf tíminn að leiða í ljós. Það er bara einn valkostur af mögum.“
Birgir Örn segir mikil verk að vinna í málefnum barna sem hann er lánsamur að geta tekið þátt hjá Barna og fjölskyldustofu. Segist hann alltaf með einhverjar hugmyndir í kollinum til að velja úr varðandi alls konar hluti og langt frá því að vanti eitthvað að gera. Vandamálið er að velja og hafna.
„Það er eins og dóttir mín sagði við mig þegar ég sagði henni að ég væri að spá í að fara í prófkjör. „Pabbi ertu klikkaður? Hvar ætlarðu eiginlega að finna tíma?“. Tek það fram að það var áður en sjúkrahúsdvölin og annað óvænt kom upp sem við fjölskyldan þurftum líka að fást við á meðan prófkjörsbaráttan fór fram. En þannig er bara lífið og maður vinnur með þau tækifæri og áskoranir sem það gefur manni.
En þar sem bæjarpólitíkur hurðin er nú lokuð, í bili allavega, er ég á þeim stað að standa núna á ganginum og horfa í kringum mig á þær dyr sem mögulega opnast. Ég er bara þannig gerður að ef ég sé einhver op þá mun ég örugglega tékka á því og sjá hvort ég geti gert eitthvað þar fyrir innan. Það er alltaf spennandi staður að vera á.“