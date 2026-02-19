Vita ekki hversu mörg börn voru send í Bakkakot

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar getur á þessari stundu ekki lagt fram upplýsingar um heildarfjölda þeirra barna sem send voru á vegum borgarinnar til dvalar á bænum Bakkakoti í Rangárþingi. Eins og kunnugt er hefur á þriðja tug karlmanna greint frá því að þeir hafi orðið yfir margs konar ofbeldi ýmist líkamlegu, andlegu og kynferðislegu þegar þeir dvöldu í Bakkakoti á barnsaldri. Fara þarf í töluverða vinnu og skoða fjölda skjala til að ná utan um allan hópinn sem fór á bæinn á vegum borgarinnar en barnaverndaryfirvöld í fleiri sveitarfélögum sendu börn þangað.
Fram hefur komið að börn hafi verið send í fóstur eða tímabundna dvöl í Bakkakoti á árunum 1975-2005.
Á fundi velferðarráðs Reykjavíkur í gær var, í ljósi umfjöllunar Kveiks um Bakkakot, töluvert rætt um málefni fósturbarna og eftirlit barnaverndaryfirvalda með fósturheimilum. Var samþykkt á fundi ráðsins að ráðast í úttekt á hvernig þessum málum sé háttað hjá Barnavernd Reykjavíkur.
Með fundargerð fundarins er birt svar við fyrirspurn Þorvaldar Daníelssonar fulltrúar Framsóknarflokksins í velferðarráði en hann óskaði eftir upplýsingum frá velferðarsviði um hvort að börn hafi verið vistuð á vegum Barnaverndar Reykjavíkurborgar í Bakkakoti. Hafi það verið gert óskaði Þorvaldur eftir upplýsingum um hvernig eftirliti með vistun barnanna í Bakkakoti var háttað.
Svarið sendi Rannveig Einarsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs. Í svarinu kemur fram að samkvæmt upplýsingum úr málaskrá félagsmálayfirvalda í Reykjavík hafi 30 börn verið vistuð í Bakkakoti á vegum Reykjavíkurborgar á tímabilinu 1999–2005. Aldur þessara barna hafi verið frá 7 til 17 ára en viðkomandi einstaklingar séu fæddir á árabilinu 1982–1996. Langflest börnin hafi verið í sumardvöl en ekki liggi fyrir hversu lengi hvert barn dvaldist á bænum eða hversu oft. Unnið sé að því að afla þeirra upplýsinga.
Segir enn fremur að núverandi málaskrá Barnaverndar Reykjavíkur nái aftur til ársins 2002, en hafi í einhverjum tilvikum að geyma gögn og upplýsingar sem séu eldri en það. Eldri stafræn málaskrá félagsmálayfirvalda í Reykjavík sem enn sé aðgengileg nái til ársins 1995, en skili ekki eldri upplýsingum en frá árinu 1999 við leit. Verið sé að leita skýringa á því.
Velferðarsvið borgarinnar segir að til að finna gögn sem séu eldri en frá 1999 þurfi að ráðast í umfangsmikla leit í skjalageymslum og vinna úr gögnum um vistanir og handtelja. Ekki sé ljóst hversu skýrt það sé í þeim gögnum hvar börn voru vistuð, þó gögnin beri það með sér að um vistun eða beitingu vistunarúrræða hafi verið um að ræða. Hafin sé leit að skjölum í samvinnu við Borgarskjalasafn og Þjónustu- og nýsköpunarsvið borgarinnar í þeirri viðleitni að ná saman yfirliti. Einnig hafi verið rætt við starfsmenn barnaverndar og félagsþjónustu sem hafi verið starfandi á þessum tíma og séu starfandi enn í dag. Þeirri vinnu sé ekki lokið.
Segir að lokum í svari velferðarsviðs við fyrirspurn Þorvaldar að hafin sé skoðun á því hvernig eftirliti var háttað á þessum tíma, þ.e. hvernig lagaumhverfið var hvað það varðaði. Hafi lögfræðingum Barnaverndar Reykjavíkur verið falið að útbúa álitsgerð.