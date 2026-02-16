fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Össur atvinnubílstjóri er búinn að fá nóg – „Af hverju eru svona margir að flýta sér svona mikið“

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 16. febrúar 2026 13:00

Össur er búinn að fá nóg af hraðanum og tillitsleysinu í umferðinni á höfuðborgarsvæðinu.

Össur Pétur Valdimarsson, atvinnubílstjóri, er búinn að fá nóg af asanum í umferðinni á höfuðborgarsvæðinu. Þetta auki stress og valdi banaslysum.

„Ég er atvinnubílstjóri og er búinn að starfa sem slíkur í 25 ár og hef orðið vitni af fólki sem stjórnar ökutækjum af hvaða toga sem er. Það vantar töluvert upp á að næg tillitssemi sé allsráðandi í umferðinni, því miður,“ segir Össur í aðsendri grein á Vísi í morgun.

Ástæða greinarinnar er allur hraðinn í umferðinni á höfuðborgarsvæðinu í dag. Þetta sé stórhættulegt og auki almenna streitu.

„Af hverju allur þessi hraði hjá flestum. Aukið stress veldur vanlíðan hjá venjulegu fólki,“ segir Össur. „Miðað við að verða vitni af aksturslagi margra ökumanna, kæmi mér ekki á óvart að banaslys í umferðinni til dæmis á Höfuðborgarsvæðinu væru minnst 2 á dag, vægt til orða tekið. Af hverju eru svona margir að flýta sér svona mikið, það er eins og sumir ökumenn væru að missa af fluginu á leiðinni til sólarlanda.“

Ást og umhyggja

Biðlar Össur til ökumanna að hægja á sér og sýna öðrum tillitsemi, hvort sem það eru aðrir ökumenn, gangandi vegfarendur eða fólk á annars konar farartækjum.

„Boðorðið er. Sínum hvert öðru tillitsemi í umferðinni, sama hvort ökumaðurinn er á reiðhjóli, rafhlaupahjóli, bifreið, atvinnutæki af ýmsum toga, stórar vinnuvélar og gangandi fólks,“ segir hann. „Ást og umhyggja í umferðinni er bráðnauðsynlegt veganesti áður en við leggjum af stað í umferðina.“

Stjórnvöld beri einnig ábyrgð

Össur skellir hins vegar ekki allri skuldinni á ökumenn. Aðgerðarleysi stjórnvalda eigi sinn þátt í þessu.

„Við vitum öll að umferðarþungi hefur aukist gríðarlega mikið undanfarin ár án þess að gatnakerfið hafi aðlagast þessum aukna umferðarþunga,“ segir hann að lokum. „Er það ekki stjórnvöld á hverjum stað sem taka ábyrgð á því? Hvað hafa yfirvöld gert til þess að aðlagast þessum aukna umferðarþunga? Jú það er á ábyrgð yfirvalda að hafa gatnakerfið aðlagað unferðaraukningu, það hefur lítið sést að yfirvöld hafi fylgt umferðaraukningunni því miður, þess vegna erum við komin þangað þar sem við erum stödd í dag sem er óboðlegt fyrir okkur sem viljum að umferð ökutækja og gangandi vegfarenda gangi snurðulaust fyrir sig“

