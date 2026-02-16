Bandaríkjamaður viðurkenndi að íslenska leiguíbúðin væri illa þrifin – Fékk samt megnið af tryggingunni til baka

Bandaríkjamaður sem leigði íbúð á Íslandi fær megnið af því sem eftir stendur af tryggingunni, sem hann reiddi fram við upphaf leigutímans, endurgreidda þrátt fyrir að hafa viðurkennt að hafa skilað íbúðinni illa þrifinni. Þetta er niðurstaða kærunefndar húsamála.
Krafðist Bandaríkjamaðurinn þess að fá 130.400 krónur endurgreiddar. Gerði hann leigusamning við eiganda íbúðarinnar frá febrúar 2025 og fram í apríl það ár. Var Bandaríkjamaðurinn að bíða eftir atvinnuleyfi á Íslandi. Sagðist hann hafa samið við leigusalann um að fá vera mánuð í viðbót í íbúðinni en síðan hafi umsóknarferlið um atvinnuleyfi tafist og fyrirséð hafi verið að hann þyrfti að snúa aftur til Bandaríkjanna. Hafi hann og leigusalinn þá samið um að leigutímanum lyki 15. apríl.
Bandaríkjamaðurinn sagði í sinni kæru að það hafi reynst honum erfitt að undirbúa heimferð til Bandaríkjanna og jafnframt þrífa íbúðina. Hann hafi ráðið manneskju í gegnum Facebook Marketplace til að þrífa íbúðina eftir 15. apríl. Hún hafi komið og skoðað íbúðina og síðan ætlað að koma aftur 15. apríl til að þrífa. Því miður hafi hún unnið slæma þrifavinnu. Bandaríkjamaðurinn sagðist ekki vita hvers vegna manneskjan sem hann réð hafi skilað svona lélegu verki en hugsanlega hafi það verið vegna þess að hún hafi vitað að hann væri að yfirgefa Ísland og hafði þegar greitt henni.
Bandaríkjamaðurinn sagði leigusalann hafa reiðst þegar hann kom að skoða íbúðina 15. apríl og haft fulla ástæðu til þess. Bandaríkjamaðurinn sagðist hafa beðist afsökunar, útskýrt með skilaboðum hvað hefði gerst og jafnframt boðist til að greiða fyrir þrif. Einnig hafi hann sent leigusalanum tvö skilaboð til viðbótar sem hann hafi ekki svarað. Hann hafi þó loks svarað fjórðu skilaboðunum 2. maí 2025 og sagt að hann hefði verið í fríi. Hann hafi lýst því að þetta hefði verið mikill skaði og að Bandaríkjamaðurinni þyrfti að bíða. Bandaríkjamaðurinn sagðist hafi svarað leigusalanum sem hafi ekki svarað aftur. Með bréfi, dagsettu 14. maí hafi hann bent leigusalanum á að meira en fjórar vikur hefðu liðið án þess að hann hefði látið sig vita af neinni þróun eða endurgreitt tryggingarféð. Óskaði hann eftir endurgreiðslu tryggingarfjárins, með mögulegum gögnum um kostnað.
Leigusalinn hafi ekki haft samband frá 21. maí en 23. maí hafi hann endurgreitt 4.417,29 dollara (559.847 krónur) án sundurliðunar á kostnaði. Upphaflega hafi hann hins vegar greitt 1.110.000 krónur, sem hafi verið fyrsta mánaðarleigan 370.000 krónur og trygging að upphæð tveggja mánaða leigu, 740.000 krónur. Leigusalinn hafi því haldið eftir eftir 180.000 krónum án skýringa.
Leigusalinn sagði í sínum andsvörum að Bandaríkjamaðurinn hafi frá upphafi leigutímans verið á báðum áttum um það hvort hann ætti að vera á Íslandi eða ekki. Honum hafi verið sýnd mikil tillitssemi vegna þessa allan tímann og honum verið leyft að halda því opnu hvort hann myndi fara eða ekki. Að lokum hafi hann tilkynnt að hann ætlaði að fara af landinu um miðjan apríl sem hann hafi samþykkt og sent í kjölfarið leiðbeiningar um það hvernig skyldi skila íbúðinni. Þegar hann hafi hins vegar skoðað íbúðina 15. apríl hafi hún verið mjög óþrifaleg. Bandaríkjamaðurinn hafi fengið sendar myndir og gengist við því að þetta væri ekki ásættanlegt. Hann hafi einnig sagt sér að ráða hreingerningarfyrirtæki til að sjá um þrifin, sem hann hafi gert. Þetta hafi verið rétt fyrir páska og ekki hægt að fá þrif fyrr en 25. apríl. Þrifin hafi numið 49.600 krónum og tíu dagar í viðbót í leigu hafi numið 123.333 krónur, samtals 172.933 krónur.
Það sem hafi eftir staðið af tryggingunni, 567.067 krónur, hafi hann beðið viðskiptabanka sinn að millifæra á reikning Bandaríkjamannsins. Bankinn hafi hins vegar tekið 574.562 krónur af reikningi hans sem hann kunni ekki skýringu á.
Bandaríkjamaðurinn sagðist í athugasemdum við andsvörin hafa fyrst séð reikning fyrir þrifunum löngu eftir þann fjögurra vikna frest sem leigusalinn hafi samkvæmt húsaleigulögum til að ganga að tryggingunni. Þar með ætti hann að fá það sem eftir væri af tryggingunni endurgreidda. Bandaríkjamaðurinn samþykkti þó að 49.600 krónum yrði haldið eftir vegna þrifanna. Hann hafnaði því hins vegar að 123.333 krónum yrði haldið eftir í leigubætur þar sem á þessum tíu dögum hafi íbúðin ekki verið leigð út aftur.
Kærunefnd húsamála segir í sinni niðurstöðu að engin gögn styðji að leigusalinn hafi gert kröfu í trygginguna innan fjögurra vikna frá því að Bandaríkjamaðurinn skilaði íbúðinni. Það styðji það engin gögn heldur að það taki 10 daga að fá flutningsþrif eins og leigusalinn haldi fram og Bandaríkjamaðurinn eigi ekki að borga fyrir það að hann hafi látið 10 daga líða frá skilunum og þar til íbúðin var þrifin. Sá síðarnefndi eigi þess vegna að fá eftirstöðvar tryggingafjárins endurgreiddar. Þar sem leigusalinn hafi lagt fram reikningsyfirlit sem sýni millifærslu upp á 574.562 krónur og Bandaríkjamaðurinn samþykki að greiða 49.600 krónur fyrir þrifin eigi hann að frá 115.838 krónur endurgreiddar ásamt vöxtum og dráttarvöxtum.