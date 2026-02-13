fbpx
Egill ósáttur við Höllu – „Hví ávarpar forseti Íslands frjálshyggjuhalleljúasamkomu?“

Föstudaginn 13. febrúar 2026 07:30

Egill Helgason fjölmiðlamaður gagnrýnir harðlega að Halla Tómasdóttir forseti Íslands hafi ávarpað þing Viðskiptaráðs sem fram fór í gær. Er Egill verulega ósáttur við boðskap ráðsins.

Egill skrifar í pistli á Facebook:

„Hví ávarpar forseti Íslands frjálshyggjuhalleljúasamkomu þar sem helsta áherslan er lögð á hversu vont er nú að reyna að hafa hemil á framrás vitvélanna og loftslagsbreytingum? Og hversu sé nú alltof dýrt fyrir okkur að halda uppi velferðarkerfi? Er hægt að fá hana til að halda ræður hjá fleiri sértrúarsöfnuðum?“

Egill vísar í frétt Mbl.is af þinginu. Þar er vitnað í ræðu Björn Brynjúlfs Björnssonar framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs sem sagði meðal annars að undir merkjum verndar og sjálfbærni hefðu leiðtogar Evrópu innleitt hvert reglugerðafarganið á fætur öðru og í stað þess að rækta jarðveg fyrir margvíslegar framfarir hefði Evrópa búið til flóknasta reglugerðavölundarhús sögunnar.

Gagnrýndi hann einnig evróskar reglur um gervigreind og sagði að fremur ætti að greiða götu þess iðnaðar.

Sagði framkvæmdastjórinn einnig reglur um orku- og loftslagsmál dæmi um hugmyndafræðilega blindni. Með því að þvinga fram orkuskipti án þess að huga að samkeppnishæfni hafi leiðtogar Evrópu hrakið í burtu iðnað og tengda starfsemi. Framleiðsla hafi flúið til landa þar sem rekstrarumhverfi sé hagstæðara, jafnvel þótt losun gróðurhúsalofttegunda sé þar meiri.

Sagði hann öll verðmæti vera afsprengi frumkvöðla sem væru hetjur íslensks samfélags.

Egill bætir við í athugasemd að Viðskiptaráð boði að á Íslandi verði tekin upp stefna í anda Donald Trump Bandaríkjaforseta:

„Bandaríkjastjórn er einmitt að reyna að þröngva veröldinni til að hætta að setja hömlur á risastóru tæknifyrirtækin og gervigreindina – og gera umræðu um loftslagsbreytingar og rannsóknir á þeim útlægar.“

Aðspurður, af Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur leikkonu og fyrrum forsetaframbjóðanda, hvort Ísland eigi af þessum sökum að slíta samstarfi við Bandaríkin svarar Egill hins vegar:

„Nei.“

