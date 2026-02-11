fbpx
Miðvikudagur 11.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Mannslát á Kársnesi: Gæsluvarðhald yfir hinum grunaða framlengt til 25. febrúar

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 10:08

Mynd frá vettvangi í lok nóvember.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Gæsluvarðhald yfir grískum manni um þrítugt vegna andláts portúgalsks manns, sem búsettur var  á Kársnesi í Kópavogi, þann 30. nóvember síðastliðinn, hefur verið framlengt til 25. febrúar.

Þetta staðfestir Elín Agnes Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn á rannsóknarsviði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Hinn látni, sem var á fertugsaldri, var með stunguáverka en í fyrstu var talinn möguleiki á því að hann hefði valdið þeim sjálfur. Frekari rannsóknir beindu hins vegar grun að gríska manninum en hann og hinn látni voru kunningjar.

Aðspurð segir Elín að rannsókn málsins gangi mjög vel og mynd sé komin á málið en töluvert sé eftir og ekki sé komið að því að senda málið til ákærusviðs.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 32 mínútum
Mannslát á Kársnesi: Gæsluvarðhald yfir hinum grunaða framlengt til 25. febrúar
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Máttu ekki hætta við að samþykkja flugeldageymslu í Hafnarfirði
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Spyr hvað stjórnmálamenn hafa að fela – „Orðið tískufyrirbæri í stjórnmálum að velja sér fjölmiðla til að ræða við eins og veitingastað“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Margir uggandi yfir gervigreindarmyndum sem tröllríða samfélagsmiðlum
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Fær á baukinn fyrir að kvarta undan verðlagi á Íslandi
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Brá sér í mátunarklefa á Tenerife og varð milljón ríkari
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Hrollvekjandi ráðabrugg Rússa – „Hvítum dauðsföllum“ fjölgar

Mest lesið

Hrollvekjandi ráðabrugg Rússa – „Hvítum dauðsföllum“ fjölgar
Kynlífsmyndband vakti mikla athygli – Íslendingar þekkja tökustaðinn vel
Kveðst furðu lostinn – „Mér finnst ótrúlegt að Gylfi Þór láti bjóða sér þetta“
Sauð upp úr á Seltjarnarnesi eftir sambandsslit
Maður á áttræðisaldri geymdi mikið magn af kókaíni á hótelherbergi

Nýlegt

Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Sævar Karl selur einstaka eign
Spyr hvað stjórnmálamenn hafa að fela – „Orðið tískufyrirbæri í stjórnmálum að velja sér fjölmiðla til að ræða við eins og veitingastað“
Það erfiðasta sem Slot hefur upplifað á ferlinum
Britney selur höfundarréttinn fyrir svimandi fjárhæð
Lewandowski með tilboð á borðinu
Fjölskyldufaðir lést án þess að ná að kveðja – „Því miður komu þær degi of seint“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Sauð upp úr á Seltjarnarnesi eftir sambandsslit
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Nauðgari sýndi enga miskunn á nýársdag

Nauðgari sýndi enga miskunn á nýársdag
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Maður á áttræðisaldri geymdi mikið magn af kókaíni á hótelherbergi
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Gera grín að oddvitunum og vistaskiptum þeirra – „Jæja hvaða Sjálfstæðisflokk ætlið þið að kjósa í borginni?“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Myndband: Bíræfnir bófar brutust inn í hárgreiðslustofu í Breiðholti – Eigandi óskar eftir upplýsingum

Myndband: Bíræfnir bófar brutust inn í hárgreiðslustofu í Breiðholti – Eigandi óskar eftir upplýsingum
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Lætur „hina sprenglærðu Láru“ heyra það – „Þetta er sjúkdómsvæðing á eðlilegu lífi“

Lætur „hina sprenglærðu Láru“ heyra það – „Þetta er sjúkdómsvæðing á eðlilegu lífi“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Ný vefsíða Ísland Duty Free í loftið
Fréttir
Í gær

Iceland Foods opnar „verslun innan verslunar“ í Nettó í Mjódd 

Iceland Foods opnar „verslun innan verslunar“ í Nettó í Mjódd 
Fréttir
Í gær
Gripinn í tvígang við akstur án réttinda og þarf nú að afplána 32 mánuði í fangelsi – Telur dóminn of þungan
Fréttir
Í gær
Héldu minningarstund fyrir Kjartan sem féll í stríði í Úkraínu – „Okkur í úkraínska samfélaginu þykir þetta afar sárt“
Fréttir
Í gær

Ellefu handteknir hér á landi í stórri aðgerð

Ellefu handteknir hér á landi í stórri aðgerð
Fréttir
Í gær

Jón varpar fram hugmynd um þorp í borginni – „Gæti það ekki orðið svolítið skemmtileg viðbót“

Jón varpar fram hugmynd um þorp í borginni – „Gæti það ekki orðið svolítið skemmtileg viðbót“
Fréttir
Í gær
Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Fréttir
Í gær
Segir útspil Miðflokksins smá fyndið – „Random bissnesskall á jeppa sem rúllar inn af golfvellinum“
Fréttir
Í gær

Lára svarar eiganda Santé fullum hálsi – Sagði hana beita ódýru og ósmekklegu bragði

Lára svarar eiganda Santé fullum hálsi – Sagði hana beita ódýru og ósmekklegu bragði
Fréttir
Í gær
Öllum ungmennum á Suðurnesjum boðið á skyndihjálparnámskeið
Fréttir
Í gær
Snjallsímar OPPO komnir á íslenskan markað
Fréttir
Í gær
Ásta Lóa fór ekki út úr húsi í nokkrar vikur eftir afsögnina – Þakkar gífurlegan stuðning almennings
Fréttir
Í gær

Neitað um bætur eftir að hafa misst aðra geirvörtuna

Neitað um bætur eftir að hafa misst aðra geirvörtuna
Fréttir
Í gær

Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“

Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Fréttir
Í gær
Margrét segir af sér sem rektor Háskólans á Bifröst
Fréttir
Í gær

Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu

Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Fréttir
Í gær
Dómsmálið gegn Elíasi: Segist hafa orðið fyrir einelti og ofsóknum í 38 ár
Fréttir
Í gær
Í gæsluvarðhaldi til 13. febrúar vegna hnífstungu
Fréttir
Í gær

Barnungur brotaþoli bar vitni í máli Elíasar – „Ég var hræddur, sérstaklega á nóttunni“

Barnungur brotaþoli bar vitni í máli Elíasar – „Ég var hræddur, sérstaklega á nóttunni“
Fréttir
Í gær

Kuratech og Creditinfo í samstarf

Kuratech og Creditinfo í samstarf
Fréttir
Í gær
Lausn fundin vegna miðasölusvikanna – „Allt er gott sem endar vel“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Misheppnaða ófrjósemisaðgerðin: Tryggingafélagið neitar að borga strax þrátt fyrir úrskurð og vísar á ríkið