Mannslát á Kársnesi: Gæsluvarðhald yfir hinum grunaða framlengt til 25. febrúar

Gæsluvarðhald yfir grískum manni um þrítugt vegna andláts portúgalsks manns, sem búsettur var á Kársnesi í Kópavogi, þann 30. nóvember síðastliðinn, hefur verið framlengt til 25. febrúar.
Þetta staðfestir Elín Agnes Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn á rannsóknarsviði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Hinn látni, sem var á fertugsaldri, var með stunguáverka en í fyrstu var talinn möguleiki á því að hann hefði valdið þeim sjálfur. Frekari rannsóknir beindu hins vegar grun að gríska manninum en hann og hinn látni voru kunningjar.
Aðspurð segir Elín að rannsókn málsins gangi mjög vel og mynd sé komin á málið en töluvert sé eftir og ekki sé komið að því að senda málið til ákærusviðs.