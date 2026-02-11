fbpx
Miðvikudagur 11.febrúar 2026

Flestir telja að þessi umtalaða kynlífsstelling sé verulega ofmetin – „Ég er ekki aðdáandi"

Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 21:30

Sumar stellingar eru ofmetnar

Á dögunum framkvæmdi bandaríska vefsíðan Naplab skoðanakönnun þar sem að Bandaríkjamenn voru spurðir út í uppáhalds kynlífsstellingar sínar. Eins og vænta mátti voru klassískar stellingar þar í efstu sætum. 29,4% svarenda kunnu best að meta hundastellinguna rómuðu en trúboðinn sívinsæli hlaut 21,68% atkvæða og þá kunnu 19,33% þátttakenda best að meta kúrekastelpuna svokölluðu, þar sem konan situr ofan á maka sínum.

Athygli vakti þó að svarendur voru á einu máli um að 69-kynlífsstellingin fræga væri verulega ofmetin. Og það virðast aðrar rannsóknir styðja.

Rannsókn á kynlífshegðun 2.000 kvenna gaf til kynna að næstum 30% þeirra nefndu 69 sem verstu kynlífsstellingu sem þær gætu hugsað sér og karlar eru á sama máli.

Í fjörugum umræðum á Reddit um niðurstöðurnar sagði einn: „Ég er ekki aðdáandi. Ég elska að gefa og ég elska að þiggja. En 69 gerir það að verkum að ég nýt hvorugs. Mér finnst ekki gott að hafa klofið á makanum í andlitinu á mér þegar ég er að reyna að njóta  og ég á erfitt með að einbeita mér að því að veita makanum unað því munnmökin sem ég er að fá eru svo yfirþyrmandi.“

