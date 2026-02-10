Maður á áttræðisaldri geymdi mikið magn af kókaíni á hótelherbergi

Héraðssaksóknari hefur ákært mann á 73. aldursári fyrir stórfellt fíkniefnabrot.
Maðurinn, sem er ríkisborgari Perú, heitir Alberto Santiago Huarcaya Ramirez. Honum er gefið að sök að hafa fimmtudaginn 20. nóvember 2025 flutt inn tæplega 2,6 kíló af sterku kókaíni (allt að 88% styrkleiki) með farþegaflugi frá Amsterdam í Hollandi til Keflavíkurflugvallar.
Fíkniefnin voru falin í ferðatösku. Hann flutti töskuna í hótelberbergi á Hótel Cabin í Borgartúni föstudagskvöldið 21. nóvember. Kom þá ónefndur aðili á hótelið, tók við fíkniefnunum og flutti þau í íbúð í Bríetartúni. Lögregla kom þar á vettvang og lagði hald á fíkniefnin.
Í ákærunni segir að Alberto hafi fengið greiddar 8.000 evrur fyrir innflutninginn, andvirði tæplega 1,2 milljóna íslenskra króna.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness miðvikudaginn 11. febrúar.