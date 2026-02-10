Jón varpar fram hugmynd um þorp í borginni – „Gæti það ekki orðið svolítið skemmtileg viðbót“

Jón Gnarr þingmaður Viðreisnar segir skipulagsmál gríðarlega flókin og margt í þeim felast: „búseta og samgöngur þar sem saman fara notagildi, menningarlegar áherslur og fagurfræði en líka andleg líðan og lýðheilsa. Heilbrigt samfélag í sem víðustum skilningi. Skipulagsmál eru fagleg fræði sem þarf svo að lenda í pólitískri sátt.“
Segist Jón þekkja það ágætlega eftir að hafa komið að aðalskipulagi Reykjavíkur 2014 þegar hann var borgarstjóri. Hann segir að sér hafi ekki tekist að setja sig nægilega vel inn í nokkur atriði varðandi skipulagsmál í borginni á sínum tíma. Og vera með grein í vinnslu sem birtast mun á Eyunni bráðlega, þar sem Jón er fastur pistlahöfundur.
Jón varpar fram hugmyndum um Viðey.
„Byggð í Viðey á sér langa og merka sögu sem hófst strax við landnám. Þar var reist mikið klaustur 1225. Klaustrinu fylgdi kirkja sem líklega var stafkirkja, lík þeim sem við þekkjum frá Noregi. Klaustrið og kirkjan stóðu allt fram til siðaskipta. Í eyjunni hefur, í gegnum söguna, verið búseta, búskapur og atvinnustarfsemi.
Á ferðalögum um Noreg og Svíþjóð þá hef ég hrifist af byggðum í eyjum sem liggja gjarnan undan ströndum borga og bæja. Byggðin byggir oft á menningarsögu eða jafnvel einhverri hugmyndafræði eins og vistbyggð eða álíka. Þar er yfirleitt takmörkuð bílaumferð en meiri áhersla lögð á fjölskylduvænt skipulag og nálægð við náttúru.“
Segir Jón að íslenska útgáfu af slíkri byggð þekkjum við helst frá Flatey á Breiðafirði og Hrísey.
„Ættum við að skoða möguleikana á því að byggja upp svona hverfi eða samfélag í eyjunni ? Þorp í borg, þar sem litlum og stórum og litríkum gamaldags timburhúsum, með stórum lóðum væri dritað nokkuð óskipulega niður. Gæti það ekki orðið svolítið skemmtileg viðbót við borgina? Það mætti jafnvel endurreisa klaustrið og kirkjuna?“