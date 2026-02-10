fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

Iceland Foods opnar „verslun innan verslunar“ í Nettó í Mjódd 

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 12:52

Forstjóri Iceland Foods í Bretlandi, Tarsem Dhaliwal, kynnti svokallaða „verslun innan verslunar“ í Nettó í Mjódd í síðustu viku. Með opnuninni kynnir Iceland Foods sitt fyrsta afmarkaða verslunarsvæði innan Nettó, þar sem nú er hægt að nálgast þekkt vörumerki á borð við TGI Fridays, MyProtein og Slimming World sem notið hafa mikilla vinsælda í Bretlandi og víðar. 

Iceland Foods var stofnað árið 1970 og er í dag ein þekktasta verslanakeðja Bretlands, auk þess að vera á meðal þekktustu vörumerkja landsins. Fyrirtækið starfar í um 60 löndum og rekur tæplega 1000 verslanir í Bretlandi, eins og segir í tilkynningu.

Starfsfólk Nettó ásamt Tarsem Dhaliwal, forstjóra Iceland Foods, sem er fyrir miðju og Auði Daníelsdóttur, forstjóra Dranga, sem er fyrir aftan hann.   Mynd: Ragnheiður Arngrímsdóttir.

„Það er okkur ánægja að geta boðið viðskiptavinum Nettó upp á vinsælu vörulínurnar okkar með þessum hætti. Þessar vörur eru vinsælar og hafa notið mikillar velgengni í Bretlandi,“ segir Tarsem Dhaliwal, forstjóri Iceland Foods.

Formleg opnun Iceland kælanna fór fram í Nettó í Mjódd 3. febrúar síðastliðinn og er  fyrsta skrefið í samstarfi Iceland Food og Nettó en „verslun innan verslunar“  verður innleidd í fleiri Nettó verslanir á þessu ári.

„Það var ánægjulegt að taka á móti Tarsem sem kom til landsins af þessu tilefni og taka þátt í að opna formlega þessa nýjung hjá Nettó. Samstarfið gerir okkur kleift að bjóða viðskiptavinum okkar upp á gæða frystivöru á hagkvæmu verði. Verslanir Nettó  hafa verið í miklu umbreytingarferli síðustu mánuði og virkilega gaman að bæta þessari nýjung við“ segir Auður Daníelsdóttir, forstjóri Samkaupa og Dranga.

Eftir endurbætur býður verslun Nettó í Mjódd  upp á helmingi stærri heilsudeild og hefur verið  endurskipulögð með það í huga að bæta upplifun og einfalda viðskiptavinum verslunarferðirnar.

