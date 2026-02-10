Iceland Foods opnar „verslun innan verslunar“ í Nettó í Mjódd 

Forstjóri Iceland Foods í Bretlandi, Tarsem Dhaliwal, kynnti svokallaða „verslun innan verslunar“ í Nettó í Mjódd í síðustu viku. Með opnuninni kynnir Iceland Foods sitt fyrsta afmarkaða verslunarsvæði innan Nettó, þar sem nú er hægt að nálgast þekkt vörumerki á borð við TGI Fridays, MyProtein og Slimming World sem notið hafa mikilla vinsælda í Bretlandi og víðar.
Iceland Foods var stofnað árið 1970 og er í dag ein þekktasta verslanakeðja Bretlands, auk þess að vera á meðal þekktustu vörumerkja landsins. Fyrirtækið starfar í um 60 löndum og rekur tæplega 1000 verslanir í Bretlandi, eins og segir í tilkynningu.
„Það er okkur ánægja að geta boðið viðskiptavinum Nettó upp á vinsælu vörulínurnar okkar með þessum hætti. Þessar vörur eru vinsælar og hafa notið mikillar velgengni í Bretlandi,“ segir Tarsem Dhaliwal, forstjóri Iceland Foods.
Formleg opnun Iceland kælanna fór fram í Nettó í Mjódd 3. febrúar síðastliðinn og er fyrsta skrefið í samstarfi Iceland Food og Nettó en „verslun innan verslunar“ verður innleidd í fleiri Nettó verslanir á þessu ári.
„Það var ánægjulegt að taka á móti Tarsem sem kom til landsins af þessu tilefni og taka þátt í að opna formlega þessa nýjung hjá Nettó. Samstarfið gerir okkur kleift að bjóða viðskiptavinum okkar upp á gæða frystivöru á hagkvæmu verði. Verslanir Nettó hafa verið í miklu umbreytingarferli síðustu mánuði og virkilega gaman að bæta þessari nýjung við“ segir Auður Daníelsdóttir, forstjóri Samkaupa og Dranga.
Eftir endurbætur býður verslun Nettó í Mjódd upp á helmingi stærri heilsudeild og hefur verið endurskipulögð með það í huga að bæta upplifun og einfalda viðskiptavinum verslunarferðirnar.