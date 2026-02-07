Yfir 30 manns í viðbót segjast hafa verið beitt ofbeldi í Bakkakot

Lögmaður níumenninganna sem greindu frá ofbeldi frá þeim tíma er þeir dvöldust börn að aldri á sveitabænum Bakkakoti í Rangárvallasýslu segir að tugir manna og kvenna hafi leitað til hans eftir sýningu á þætti Kveiks á þriðjudagskvöldið.
RÚV greinir frá.
„Það er gríðarlegur fjöldi, ef ég á að giska: það eru komnir yfir 30 sem ég hef náð að svara, en það er fullt af fólki sem ég hef ekki náð að svara,“ segir Bjarki Heiðar Bjarnason lögmaður í viðtali við DV.
Segist hann verið búinn að taka viðtöl við 12 aðila og skrifa sögu þeirra niður. Síðan eru tíu í viðbót sem hann hefur verið í sambandi við og hafa greint honum frá illri meðferð of ofbeldi.
Bjarki hefur lagt fram kröfu fyrir hönd níumenninganna á hendur ríkinu um að aðstæður barna sem voru vistuð á Bakkakoti verði rannsakaðar og bókaskylda verið viðurkennd.