Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið

Drengirnir sem bjuggu við illa meðferð á sveitabænum Bakkakoti sögðu barnaverndarfulltrúum frá ofbeldi Þóru Elísabetar Bernódusdóttur í sinn garð. Þeim var hins vegar ekki trúað, barnaverndarfulltrúarnir töldu þá vera að ljúga. Samt voru drengirnir beittir ítrekuðum barsmíðum, vinnuþrælkun, kynferðisofbeldi og andlegu ofbeldi.
Þetta kemur fram í viðtali RÚV við Bjarna Heiðar Bjarnason, lögmaður níu manna sem stefna ríkinu og krefjast bóta fyrir ofbeldið sem þeir segjast hafa verið beittir í Bakkakoti í æsku. Mennirnir krefjast rannsóknar og bóta frá hinu opinbera.
Áður hafa verið greiddar sanngirnisbætur til barna sem sættu illri meðferð á vistheimilum, stofnunum og sérskólum. Var sú framkvæmd reist á lögum um sanngirnisbætur en þau féllu úr gildi 1. janúar 2023. Bjarni Heiðar lögmaður segir hins vegar við RÚV:
„Við erum búin að setja fram kröfu á hendur forsætisráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins. Í fyrsta lagi snýst þetta mest um að þetta verði rannsakað sem skyldi og að starfsemi Bakkakots verði gerð upp og skoðað hvað var þarna eiginlega í gangi. Og svo í öðru lagi að ráðherra viðurkenni bótaskyldu fyrir hönd íslenska ríkisins og að þeir fái tjón sitt bætt.“
Ekki síst vilja nímenningarnir að atburðir af þessu tagi endurtaki sig ekki:
„Það versta sem þeir geta hugsað sér er að þetta fái að endurtaka sig eða hvað þá að þetta sé ennþá í gangi. Þannig að þeir vilja að verklag og allt slíkt sé þá endurskoðað og farið í gegnum.“
Aðspurður segir Bjarni Heiðar að ekki sé hægt að sækja konuna, Þóru Elísabetu, til saka, þar sem brotin eru fyrnd. Bjarki vill hins vegar fá úr því skorið hvort skaðabótakrafan sé fyrnd:
„Það er búið að brjóta þá niður markvisst á meðan þeir voru þarna. Þeir treystu sér ekki til að stíga fram og áttuðu sig ekki á umfangi brotanna. Þetta var það bælt niður. Nokkrir þeirra sögðu barnaverndarfulltrúum frá en þá var niðurstaðan bara sú að þeir væru bara lygarar, vita ekki að þeir séu að ljúga eða þess háttar.“
Bjarni Heiðar telur að fleiri eigi eftir að stíga fram með ásakanir um ofbeldi í Bakkakoti:
„Við vitum að það eru fleiri sem urðu fyrir ofbeldi þarna og ef að þeir vilja stíga fram þá mega þeir hafa samband við okkur, að sjálfsögðu. Ég vil hrósa þessum drengjum sem stigu þarna fram í gær þetta snerti hjarta okkar allra held ég og allrar þjóðarinnar.“