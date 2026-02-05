fbpx
Fimmtudagur 05.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 11:30

Mynd: DV/Maggi gnúsari

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir vopnalagabrot en í tvö mismunandi skipti fundust á honum tveir hnífar, í fyrra skiptið í Kópavogslaug og í það seinna í einni af verslunum Hagkaupa.

Maðurinn sem er á þrítugsaldri er skráður með ótilgreint heimilisfang í þjóðskrá og því hefur væntanlega ekki tekist að birta honum ákæruna en hún er birt í Lögbirtingablaðinu.

Hann er annars vegar ákærður fyrir vopnalagabrot með því að hafa, sunnudaginn 17. mars 2024, í búningsklefa Kópavogslaugar haft í vörslum sínum tvo hnífa, annan með 13 sentimetra blaði og hinn með 16 sentimetra blaði sem hann framvísaði við afskipti lögreglu.

Hins vegar er maðurinn ákærður fyrir vopnalagabrot með því að hafa, laugardaginn 23. mars 2024, í verslun Hagkaupa í Skeifunni 15 haft í vörslum sínum tvo hnífa í hulstri með 9 sentimetra blöðum, sem hann framvísaði við afskipti lögreglu.

Í ákærunni er þess krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar, greiðslu alls sakarkostnaðar og að allir hnífarnir fjórir verði gerðir upptækir.

Málið verður tekið fyrir við Héraðsdóm Reykjavíkur í næsta mánuði og mæti maðurinn ekki verður það metið sem ígildi játningar.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 44 mínútum
Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Margrét Marteins komin í nýtt starf
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Neitað um bætur eftir að hafa slasast alvarlega á Holtavörðuheiði
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Segir siðanefndarmálið á Bifröst toppinn á ísjakanum og að ýmsar beinagrindur séu nú að koma í ljós – „Ætli ég verði ekki næst?“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“

Mest lesið

Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?
Niðurskurðarhnífurinn áfram á lofti hjá Sýn – Big Ben kippt af dagskrá skömmu eftir að verðið á öllu var hækkað
Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið
Vísað úr landi – Sagðist eiga eiginkonu, kærustu og hafa unnið svart
Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn

Nýlegt

Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Neitað um bætur eftir að hafa slasast alvarlega á Holtavörðuheiði
Segir alla hjá Liverpool sátta með eyðslu síðasta sumars – Biður fólk um að gefa þessu smá tíma
Þurfa ekki að borga krónu ef allt fer á versta veg
Þessi er líklegastur til að taka við Andra Lucasi og félögum
Segir siðanefndarmálið á Bifröst toppinn á ísjakanum og að ýmsar beinagrindur séu nú að koma í ljós – „Ætli ég verði ekki næst?“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Landsréttur fær skömm í hattinn frá Hæstarétti í máli flugumferðarstjóra – Byggðu niðurstöðu á forsendum sem hvorugur málsaðili tefldi fram
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps

Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Eivydas, Kamile og Egidijus fengu öll þunga dóma – Frömdu alvarlegt brot í sameiningu
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein

Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Vísað úr landi – Sagðist eiga eiginkonu, kærustu og hafa unnið svart

Vísað úr landi – Sagðist eiga eiginkonu, kærustu og hafa unnið svart
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“

Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Dóra Björt segir kröfur um bílastæði hækka húsnæðisverð og stanslausa fjölgun bíla ekki sjálfbæra
Fréttir
Í gær
Vara við gervigreind sem þykist vera Sigríður Björk
Fréttir
Í gær

Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“

Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Fréttir
Í gær

SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”

SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”
Fréttir
Í gær
Loka bankareikningum þeirra sem hafa lokið afplánun – Guðmundur allt annað en sáttur
Fréttir
Í gær
Stýrivextir verða óbreyttir
Fréttir
Í gær

Varð fyrir taugaskaða en kemur að lokuðum dyrum í kerfinu

Varð fyrir taugaskaða en kemur að lokuðum dyrum í kerfinu
Fréttir
Í gær
Íslenskur karlmaður lést í janúar eftir að hafa smitast af berklum
Fréttir
Í gær
Kjartan úr lífshættu – Enn mikið slasaður en læknar gefa grænt ljós á flutning
Fréttir
Í gær
Boðar „kynlífsráðuneyti“ nái hann kjöri og að „engar konur verði ófullnægðar“
Fréttir
Í gær

Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi

Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi
Fréttir
Í gær

Skemmtileg nálgun á textíl, saumaskap og smíði

Skemmtileg nálgun á textíl, saumaskap og smíði
Fréttir
Í gær
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Fréttir
Í gær

Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt

Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt
Fréttir
Í gær
Ásthildur Lóa ómyrk í máli: Hvert heimili fengi 700 þúsund krónur ef hagnaði bankanna yrði skipt jafnt á milli þeirra
Fréttir
Í gær
Bendir fyrirtækjum á að beina frekar stuðningi sínum til fjárvana HSÍ
Fréttir
Í gær

Hlegið í þingsal þegar „Indriði“ mætti í pontu – „Hver á að laga það? Á ég að gera það?“

Hlegið í þingsal þegar „Indriði“ mætti í pontu – „Hver á að laga það? Á ég að gera það?“
Fréttir
Í gær

Helgi segir að lokunin á Vitatorgi komi ekki á óvart – Matur eldaður í heilsuspillandi húsnæði

Helgi segir að lokunin á Vitatorgi komi ekki á óvart – Matur eldaður í heilsuspillandi húsnæði
Fréttir
Í gær
Mannslátið í Eyjum: Tvær konur eru í haldi – hin látna á tíræðisaldri
Fréttir
Í gær
Fimmtán fóru veikir heim eftir að hafa borðað grænmetisbollur