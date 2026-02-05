Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir vopnalagabrot en í tvö mismunandi skipti fundust á honum tveir hnífar, í fyrra skiptið í Kópavogslaug og í það seinna í einni af verslunum Hagkaupa.
Maðurinn sem er á þrítugsaldri er skráður með ótilgreint heimilisfang í þjóðskrá og því hefur væntanlega ekki tekist að birta honum ákæruna en hún er birt í Lögbirtingablaðinu.
Hann er annars vegar ákærður fyrir vopnalagabrot með því að hafa, sunnudaginn 17. mars 2024, í búningsklefa Kópavogslaugar haft í vörslum sínum tvo hnífa, annan með 13 sentimetra blaði og hinn með 16 sentimetra blaði sem hann framvísaði við afskipti lögreglu.
Hins vegar er maðurinn ákærður fyrir vopnalagabrot með því að hafa, laugardaginn 23. mars 2024, í verslun Hagkaupa í Skeifunni 15 haft í vörslum sínum tvo hnífa í hulstri með 9 sentimetra blöðum, sem hann framvísaði við afskipti lögreglu.
Í ákærunni er þess krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar, greiðslu alls sakarkostnaðar og að allir hnífarnir fjórir verði gerðir upptækir.
Málið verður tekið fyrir við Héraðsdóm Reykjavíkur í næsta mánuði og mæti maðurinn ekki verður það metið sem ígildi játningar.