Miðvikudagur 04.febrúar 2026

Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 15:30

Lávarðurinn Peter Mendelson ásamt níðingnum Jeffrey Epstein

Shaun Woodward, sem gegndi embætti ráðherra Norður-Írlands í ríkisstjórn Gordon Brown, telur að kollegi sinn, Peter Mendelson lávarður, hafi mögulega verið ástfanginn af Jeffrey Epstein og það sé ástæða þess að níðingurinn hafi vafið Mendelson um fingur sér.

Eins og DV greindi frá geisar stormur í kringum Mendelson eftir birtingu nýjasta hluta Epstein-skjalanna svokölluðu. Mendelson er risastórt nafn í breskum stjórnmálum en hann gegndi embætti viðskiptaráðherra Bretlands í tíð Gordon Brown og hefur síðustu áratugi verið einn helsti hugmyndafræðingur Verkamannaflokksins. Þá var hann sendiherra Bretlands í Bandaríkjunum fram til september í fyrra þegar í ljós kom náið samband hans við Epstein en allt er orðið vitlaust eftir að nýjar upplýsingar komu fram í síðustu viku.

Sjá einnig: Krefjast lögreglurannsóknar á fyrrum ráðherra sem sendi ríkisleyndarmál á Epstein

Þar má lesa samskipti Mendelson og Epstein þar sem þeir klæmast og ræða ýmis mál af kynferðislegum toga. Þá má einnig sjá skeyti sem virðast benda til þess að Mendelson hafi sent ríkisleyndarmál á Epstein og upplýst hann um ýmislegt sem í vændum var hjá breska ríkinu. Einnig mátti sjá samskipti sem benda til þess að Mendelson hafi þegið háar fjárhæðir frá Epstein á árum áður og þá virðist eiginmaður hans einnig hafa notið góðs af blóðpeningum níðingsins.

Hávær krafa er um að Mendelson verði látinn sæta lögreglurannsókn og þá liggur fyrir að hann muni gefa eftir sæti sitt í lávarðardeild breska þingsins eftir að Keith Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi Verkamannaflokksins, hótaði því að leggja fram sérstök lög til að koma Mendelson frá. Flest bendir þó til þess að með því fái Mendelson að halda lávarðartitli sínum.

Donald Trump og Peter Mendelson, þá sendiherra, á fundi í Hvíta Húsinu í maí 2025. Mynd/Getty

Woodward, áðurnefndur kollegi hans í ríkisstjórn Brown, sagði í viðtali við BBC í morgun að hann væri „furðulostinn“ yfir uppljóstrununum og hvernig Mendelson hafi dottið það í hug að deila viðkvæmum upplýsingum.

„Það er erfitt að útskýra hvernig einhver sem er svona snjall og gáfaður geti gert eitthvað, sem að því gefnu að tölvupóstarnir séu réttir, er allt annað en skynsamlegt,“ sagði Woodward. Þegar ýtt var á hann um frekari skýringar á hegðun Mendelson sagði hann:

„Það er freistandi að segja að Mendelson hafi verið ástfanginn af náunganum [Epstein] og látið það blinda sig,“ segir Woodward.

