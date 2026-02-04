SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”

Í tilkynningu frá Dröngum kemur fram að eftir innleiðinguna muni Samkaup selja matvöru undir vörumerkjunum Prís, Nettó og SPAR.
„Verslanir SPAR bjóða upp á fjölbreytt úrval matvöru, tilbúinna rétta og annarrar dagvöru frá birgjum um allan heim. Gert er ráð fyrir lægra vöruverði í verslunum sem reknar verða undir vörumerki SPAR, meðal annars vegna aðgengis að alþjóðlegum samningum SPAR við stærstu birgja heims. Með þessum samningi fær Samkaup aðgang að þekkingu og reynslu SPAR International sem rekur eitt stærsta smásölunet í heimi,“ segir í tilkynningu sem barst fjölmiðlum í morgun.
SPAR var stofnað í Hollandi árið 1932 og rekur í í dag verslunarnet með yfir 13.800 verslanir í 50 löndum. Starfsemi SPAR er víða innan Evrópusambandsins eða í 18 af 27 aðildarríkjum og þjónustar um 14,7 milljónum neytenda daglega.
„Samkaup hf. er vaxandi verslunarfyrirtæki á dagvörumarkaði sem rekur 60 verslanir um allt land. Samkaup er dótturfélag Dranga hf. sem er móðurfélag framsækinna fyrirtækja á neytendamarkaði. Systurfélög Samkaupa eru Orkan og Lyfjaval.“
Auður Daníelsdóttir, forstjóri Dranga hf., segir eftirfarandi í tilkynningunni:
„Samningurinn við SPAR opnar Samkaupum fjölmörg tækifæri um betra verð, þjónustu og upplifun í verslunum okkar hér á landi. Starfsfólk Samkaupa sem býr yfir áratuga þekkingu á íslenskum matvörumarkaði fær tækifæri til að kynna sér aðferðir og leiðir sem skilað hafa árangri á alþjóðamörkuðum og aðlaga þær að aðstæðum hér heima. Þannig færum við heimsverslun heim í hérað. Samstarf við alþjóðlegan verslunarrisa styður okkar vegferð og er jafnframt mikilvægur áfangi í vexti og viðgangi Dranga sem er nýstofnað móðurfélag framsækinna rekstrarfélaga á innlendum neytendavörumarkaði.”
Tobias Wasmuht, forstjóri SPAR International, segir eftirfarandi:
„Við erum stolt af því að opna SPAR á Íslandi í samstarfi við Dranga sem munu nýta alþjóðlega sérþekkingu SPAR og saman munum við aðlaga hið rótgróna og sannreynda alþjóðlega vöruframboð SPAR að þörfum heimamarkaðarins. Með því að sameina þekkingu Dranga á markaðinum og viðurkenndan árangur SPAR endurspeglum við leiðarljós SPAR um að saman séum við betri. Þannig knýjum við áfram sjálfbæran vöxt með sameiginlegan árangur að leiðarljósi.“