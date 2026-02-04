Eivydas, Kamile og Egidijus fengu öll þunga dóma – Frömdu alvarlegt brot í sameiningu

Karlmaður um þrítugt, Eivydas Laskauskas, 25 ára kona, Kamile Radzeviciute, og karlmaður á sextugsaldri, Egidijus Dambraukskas voru ákærð fyrir stórfellt fíkniefnabrot, fyrir að hafa staðið saman að innflutningi á rúmlega 5,6 kg af kókaíni.
Efnin voru falin í bíl af gerðinni BMW, sem var fluttur hingað til lands. Þau Kamile og Egidijus keyptu bílinn í gegnum fyrirtæki Kamile, Heklarar ehf, fluttu hann út til Litháens, þaðan sem þetta fólk virðist vera, og fluttu hann síðan aftur til landsins.
Í ákæru var greint frá því að bíllinn hafi komið til Þorlákshafnar 16. júní síðasta sumar með flutningaskipi frá Danmörku. 3. júli sótti Egidijus bílinn til Tollstjóra í Kópavogi og ók honum að bílastæði við Nettó í Breiðholti. Þar stóð bíllinn í tvo daga en hann færði hann síðan yfir á bílastæði við Mini Market við Drafnarfell í Breiðholti. Þann 7. júlí keyrði Egidijus bílinn að bílaverkstæði við Gljáhellu í Hafnarfirði og þar hitti hann, síðar þennan dag, Eivydas og Kamile við bílinn. Daginn eftir voru þau öll saman komin við bílaverkstæðið þegar bílnum var ekið inn og upp á bílalyftu. Þar voru þau þrjú handtekin en lögreglan fann fíkniefnin í drifskafti og grindarbitum bílsins.
Dómur var kveðinn upp í málinu við Héraðsdóm Reykjaness þann 26. janúar síðastliðinn og hefur dómurinn nú verið birtur á vefsíðu dómstólanna.
Fyrir dómi neituðu öll þrjú sök og þóttust ekki hafa vitað af fíkniefnunum. Sönnunargögn um sekt þeirra allra þóttu hins vegar vera óvefengjanleg. Var þeim virt til refsiþyngingar að þau höfðu sameinast við skipulagningu og framningu á brotinu.
Fengu þau öll, hvert um sig, þriggja og hálfs árs fangelsi.
Dóminn má lesa hér.