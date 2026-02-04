Dóra Björt segir kröfur um bílastæði hækka húsnæðisverð og stanslausa fjölgun bíla ekki sjálfbæra

Dóra Björt Guðjónsdóttir fyrrum oddviti Pírata í borgarstjórn Reykjavíkur og núverandi borgarfulltrúi Samfylkingarinnar hefur verið umdeild fyrir yfirlýsingar sínar um bílastæði og þörf sé á því að efla aðra ferðamáta í borginni en einkabílinn. Þrátt fyrir að hafa orðið fyrir nokkru aðkasti fyrir þessi viðhorf sín og verk í borgarstjórn til að koma þeim í framkvæmd ætlar Dóra Björt bersýnilega lítið að gefa eftir í þeim efnum. Í nýrri grein á Vísi segir hún stanslausa fjölgun bíla í Reykjavík ósjálfbæra til lengdar og leitast við að færa rök fyrir því að hugmyndir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um fjölda bílastæða á hverja íbúð muni hækka húsnæðisverð ekki síst á nýjum íbúðum.
Dóra Björt segir Reykjavík standa frammi fyrir skorti á plássi vegna sívaxandi bílafjölda, auknum kostnaði heimila og áskorunum þegar kemur að loftgæðum:
„Bílum á höfuðborgarsvæðinu fjölgar um 70 í viku hverri og þróunin er ekki sjálfbær til lengdar.“
Til að mæta þessum áskorunum hafi borgin unnið að því að breyta ferðavenjum með því að auka aðgengi að vistvænum ferðamátum og draga úr nauðsyn bílanotkunar. Dóra Björt segir þetta vera vilja íbúa, um 70 prósent aki í dag til vinnu eða skóla en einungis 41 prósent segist helst vilja ferðast á bíl. Það þýði að stór hluti þeirra sem aki í dag myndi kjósa aðra kosti ef þeir væru raunhæfir. Dóra Björt tekur ekki fram í hvaða könnun hún er að vísa í.
Dóra Björt segir þetta skipta máli. Reykjavík sé í samkeppni við borgir nágrannalandanna um fólk, hugvit og fjárfestingar. Borgir sem bjóði upp á fjölbreytta, hagkvæma og heilsusamlega ferðamáta standi þar sterkari að vígi.
Hún segir að samhliða eflingu almenningssamgangna með uppbyggingu Borgarlínu og aukinni ferðatíðni Strætó standi yfir endurskoðun á reglum borgarinnar um bílastæði með það að markmiði að rýmka þær. Reglurnar hafi sætt gagnrýni, einkum vegna þess að þær taki mið af framtíðarkerfi Borgarlínu sem enn sé í uppbyggingu. Þrátt fyrir það hafi þær þegar haft áhrif á þróun byggðar síðustu ára:
„Í þessari vinnu við rýmkun reglnanna felst auðmýkt og vilji til að mæta þeirri gagnrýni sem hefur komið fram í umræðunni.“
Hún segir að þrátt fyrir að sumar nýbyggingar hafi falið í sér færri bílastæði en áður sé heildarmyndin áfram skýr:
„Bílastæði eru afar mörg í borginni. Þau eru um 40 þúsund fleiri en íbúar og ókeypis bílastæði á borgarlandi eru yfir 26 þúsund.“
Dóra Björt vísar í umræðu á síðasta fundi borgarstjórnar og segir að þar hafi borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýst sig mótfallna öllum takmörkunum á fjölda bílastæða og einn borgarfulltrúi flokksins sagt að fimm bílastæði mættu gjarnan fylgja hverri íbúð. Þetta verði óhjákvæmilega kostnaðarsamt:
„Hvert slíkt stæði kostar á bilinu 7 til 14 milljónir króna. Fimm stæði geta því hækkað verð íbúðar um allt að 70 milljónir króna. Hver á að borga fyrir það?“
Dóra Björt fullyrðir að á sama borgarstjórnarfundi hafi fulltrúi Framsóknarflokksins talað fyrir því að heimila fólki að malbika garðana sína til að búa til bílastæði.
Málið snúist um hvernig borgin skuli vera til framtíðar. Hvort hún eigi að vera eins og bandarísk bílaborg eða evrópsk mannlífsborg. Hvor kosturinn eigi að verða fyrir valinu verði hver að svara fyrir sig.