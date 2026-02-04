fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Dóra Björt segir kröfur um bílastæði hækka húsnæðisverð og stanslausa fjölgun bíla ekki sjálfbæra

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 12:00

Dóra Björt Guðjónsdóttir.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Dóra Björt Guðjónsdóttir fyrrum oddviti Pírata í borgarstjórn Reykjavíkur og núverandi borgarfulltrúi Samfylkingarinnar hefur verið umdeild fyrir yfirlýsingar sínar um bílastæði og þörf sé á því að efla aðra ferðamáta í borginni en einkabílinn. Þrátt fyrir að hafa orðið fyrir nokkru aðkasti fyrir þessi viðhorf sín og verk í borgarstjórn til að koma þeim í framkvæmd ætlar Dóra Björt bersýnilega lítið að gefa eftir í þeim efnum. Í nýrri grein á Vísi segir hún stanslausa fjölgun bíla í Reykjavík ósjálfbæra til lengdar og leitast við að færa rök fyrir því að hugmyndir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um fjölda bílastæða á hverja íbúð muni hækka húsnæðisverð ekki síst á nýjum íbúðum.

Dóra Björt segir Reykjavík standa frammi fyrir skorti á  plássi vegna sívaxandi bílafjölda, auknum kostnaði heimila og áskorunum þegar kemur að loftgæðum:

„Bílum á höfuðborgarsvæðinu fjölgar um 70 í viku hverri og þróunin er ekki sjálfbær til lengdar.“

Til að mæta þessum áskorunum hafi borgin unnið að því að breyta ferðavenjum með því að auka aðgengi að vistvænum ferðamátum og draga úr nauðsyn bílanotkunar. Dóra Björt segir þetta vera vilja íbúa, um 70 prósent aki í dag til vinnu eða skóla en einungis 41 prósent segist helst vilja ferðast á bíl. Það þýði að stór hluti þeirra sem aki í dag myndi kjósa aðra kosti ef þeir væru raunhæfir. Dóra Björt tekur ekki fram í hvaða könnun hún er að vísa í.

Samkeppni og slakað á reglum

Dóra Björt segir þetta skipta máli. Reykjavík sé í samkeppni við borgir nágrannalandanna um fólk, hugvit og fjárfestingar. Borgir sem bjóði upp á fjölbreytta, hagkvæma og heilsusamlega ferðamáta standi þar sterkari að vígi.

Hún segir að samhliða eflingu almenningssamgangna með uppbyggingu Borgarlínu og aukinni ferðatíðni Strætó standi yfir endurskoðun á reglum borgarinnar um bílastæði með það að markmiði að rýmka þær. Reglurnar hafi sætt gagnrýni, einkum vegna þess að þær taki mið af framtíðarkerfi Borgarlínu sem enn sé í uppbyggingu. Þrátt fyrir það hafi þær þegar haft áhrif á þróun byggðar síðustu ára:

„Í þessari vinnu við rýmkun reglnanna felst auðmýkt og vilji til að mæta þeirri gagnrýni sem hefur komið fram í umræðunni.“

Hún segir að þrátt fyrir að sumar nýbyggingar hafi falið í sér færri bílastæði en áður sé heildarmyndin áfram skýr:

„Bílastæði eru afar mörg í borginni. Þau eru um 40 þúsund fleiri en íbúar og ókeypis bílastæði á borgarlandi eru yfir 26 þúsund.“

Dóra Björt vísar í umræðu á síðasta fundi borgarstjórnar og segir að þar hafi borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýst sig mótfallna öllum takmörkunum á fjölda bílastæða og einn borgarfulltrúi flokksins sagt að fimm bílastæði mættu gjarnan fylgja hverri íbúð. Þetta verði óhjákvæmilega kostnaðarsamt:

„Hvert slíkt stæði kostar á bilinu 7 til 14 milljónir króna. Fimm stæði geta því hækkað verð íbúðar um allt að 70 milljónir króna. Hver á að borga fyrir það?“

Dóra Björt fullyrðir að á sama borgarstjórnarfundi hafi fulltrúi Framsóknarflokksins talað fyrir því að heimila fólki að malbika garðana sína til að búa til bílastæði.

Málið snúist um hvernig borgin skuli vera til framtíðar. Hvort hún eigi að vera eins og bandarísk bílaborg eða evrópsk mannlífsborg. Hvor kosturinn eigi að verða fyrir valinu verði hver að svara fyrir sig.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Dóra Björt segir kröfur um bílastæði hækka húsnæðisverð og stanslausa fjölgun bíla ekki sjálfbæra
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Vara við gervigreind sem þykist vera Sigríður Björk
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Loka bankareikningum þeirra sem hafa lokið afplánun – Guðmundur allt annað en sáttur
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Stýrivextir verða óbreyttir
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Varð fyrir taugaskaða en kemur að lokuðum dyrum í kerfinu
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Íslenskur karlmaður lést í janúar eftir að hafa smitast af berklum

Mest lesið

Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Fyrsta landið til að banna þessa tegund af handföngum á rafbílum
Starfskona á hjúkrunarheimili sakfelld fyrir að fróa langveikum manni
Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar

Nýlegt

Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Daníel Örn er á batavegi eftir fólskulega og tilefnislausa líkamsárás – „Einbeittur brotavilji og ekkert annað“
SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”
Gerðu langtímasamning við Real Madrid
Loka bankareikningum þeirra sem hafa lokið afplánun – Guðmundur allt annað en sáttur
Stýrivextir verða óbreyttir
Vond tíðindi fyrir þá sem streyma ólöglega – Fjórir handteknir
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Skemmtileg nálgun á textíl, saumaskap og smíði

Skemmtileg nálgun á textíl, saumaskap og smíði
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Ásthildur Lóa ómyrk í máli: Hvert heimili fengi 700 þúsund krónur ef hagnaði bankanna yrði skipt jafnt á milli þeirra

Ásthildur Lóa ómyrk í máli: Hvert heimili fengi 700 þúsund krónur ef hagnaði bankanna yrði skipt jafnt á milli þeirra
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Bendir fyrirtækjum á að beina frekar stuðningi sínum til fjárvana HSÍ

Bendir fyrirtækjum á að beina frekar stuðningi sínum til fjárvana HSÍ
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Hlegið í þingsal þegar „Indriði“ mætti í pontu – „Hver á að laga það? Á ég að gera það?“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Helgi segir að lokunin á Vitatorgi komi ekki á óvart – Matur eldaður í heilsuspillandi húsnæði

Helgi segir að lokunin á Vitatorgi komi ekki á óvart – Matur eldaður í heilsuspillandi húsnæði
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Mannslátið í Eyjum: Tvær konur eru í haldi – hin látna á tíræðisaldri
Fréttir
Í gær
Fimmtán fóru veikir heim eftir að hafa borðað grænmetisbollur
Fréttir
Í gær

Hvítblæðissjúklingur varð fyrir eitrun í lyfjameðferð en fékk ekki að tilkynna það til landlæknis

Hvítblæðissjúklingur varð fyrir eitrun í lyfjameðferð en fékk ekki að tilkynna það til landlæknis
Fréttir
Í gær

Skæð fuglainflúensa greinist í villtum fuglum á höfuðborgarsvæðinu

Skæð fuglainflúensa greinist í villtum fuglum á höfuðborgarsvæðinu
Fréttir
Í gær
Andlátið í Vestmannaeyjum: Hafa ekki tekið ákvörðun um gæsluvarðhald
Fréttir
Í gær
Þorbjörg Sigríður: Sjálfstæðisflokkurinn að elta Miðflokkinn – Ummæli varaformannsins með ólíkindum
Fréttir
Í gær

Krefjast lögreglurannsóknar á fyrrum ráðherra sem sendi ríkisleyndarmál á Epstein

Krefjast lögreglurannsóknar á fyrrum ráðherra sem sendi ríkisleyndarmál á Epstein
Fréttir
Í gær
Liverpool staðfestir kaup á Jacquet
Fréttir
Í gær
Handtekinn eftir að hafa hrækt í hár ökumannsins
Fréttir
Í gær
Einn þekktasti raðmorðingi Bretlands dreginn fyrir dóm að nýju – Gekkst í fyrsta skipti við myrkraverkum sínum
Fréttir
Í gær

Tveir handteknir í tengslum við andlát á sjúkrahúsi í Vestmannaeyjum

Tveir handteknir í tengslum við andlát á sjúkrahúsi í Vestmannaeyjum
Fréttir
Í gær

Læknir bauð upp á ólöglega þjónustu

Læknir bauð upp á ólöglega þjónustu
Fréttir
Í gær
Ætla ekki að selja 230 ára ættaróðalið fyrir skammtímagróða einnar kynslóðar
Fréttir
Í gær

Kári ósáttur og segir Morgunblaðið vísvitandi afvegaleiða lesendur – „Eins slæm blaðamennska og hugsast getur“

Kári ósáttur og segir Morgunblaðið vísvitandi afvegaleiða lesendur – „Eins slæm blaðamennska og hugsast getur“
Fréttir
Í gær
Miðaldra Þjóðverji í vanda eftir handtöku á Akureyri
Fréttir
Í gær
Lekavandamál í nýlegu húsi Hafró
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Íslenskur leigubílstjóri furðulostinn yfir því að vera í Epstein-skjölunum: „Ég man ekkert eftir því“

Íslenskur leigubílstjóri furðulostinn yfir því að vera í Epstein-skjölunum: „Ég man ekkert eftir því“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lögreglukona ákærð og sökuð um að misnota aðstöðu sína

Lögreglukona ákærð og sökuð um að misnota aðstöðu sína
Fréttir
Fyrir 2 dögum
18 ára unglingur látinn mánuði eftir harmleikinn í Sviss
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Daníel þakkar varaþingmanni Miðflokksins lífgjöfina – „Er ég honum mjög þakklátur“