Handtekinn eftir að hafa hrækt í hár ökumannsins

Í hverfi 105 var tilkynnt um nakinn einstakling á gangi. Þegar lögregla hafði upp á viðkomandi reyndist hann verulega ölvaður og gaf lögreglu ekki í té persónuupplýsingar. Hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa.
Í sama hverfi var tilkynnt um einstakling sofandi í stigagangi, en hann reyndist undir áhrifum og var vísað burt.
Í umdæmi lögreglustöðvar 3, sem sinnir Kópavogi og Breiðholti, var tilkynnt um einstakling sem fór inn í farþegasæti bifreiðar þegar eigandinn sat í ökumannssætinu. Hinn óvelkomni gestur varð svo árásargjarn gagnvart eiganda bifreiðarinnar og hrækti meðal annars í hár hans. Hann reyndist verulega ölvaður og var vistaður í fangageymslu.
Í umdæmi lögreglustöðvar 4 voru fjórir ökumenn stöðvaðir fyrir að tala í farsíma undir stýri. Þeir eiga von á sekt, að sögn lögreglu.