Stórtæku þjófarnir á Hornafirði dæmdir – Metið til refsilækkunar að keyra frá Reykjavík til Egilsstaða

Dómur er fallinn í Héraðdómi Austurlands yfir tveimur Rúmenum fyrir stórtækan þjófnað á verkstæði í sveitarfélaginu Hornafirði en það metið öðrum þeirra til refislækkunar að keyra frá höfuðborgarsvæðinu til Egilsstaða til að mæta fyrir dóminn en hinn mætti ekki.
DV greindi frá ákæru málinu í desember síðastliðnum.
Samkvæmt ákærunni brutust mennirnir inn á verkstæðið í september 2023 og stálu þaðan eftirfarandi munum; Kapalpressu af gerðinni Milwaukee í svartri tösku að verðmæti 430.000 krónur, klemmum í kapalpressu að verðmæti 50.000 krónur, höggborvél ásamt fylgihlutum í grænblárri tösku af gerðinni Makita að verðmæti 200.000 krónur, 12V hleðsluborvél af gerðinni Milwaukee að verðmæti 50.000 krónur, DeWalt slípirokk að verðmæti 50.000 krónur, afeinangrunarvél af gerðinni Milwaukee að óþekktu verðmæti, ásamt koparvírum að verðmæti 507.944 krónur, koparrörum, koparskinnum, pressutengjum, rafmagnsköplum, afklippum, koparstöng og öðrum smáhlutum og verkfærum að óþekktu heildarverðmæti, og fyrir að hafa á sama tíma og á sama stað brotist inn í bifreið sem stóð utandyra við verkstæðið og stolið þaðan fjórum felgum undir bifreið af gerðinni Volvo 740 og fjórum sex gata jeppa felgum að óþekktu heildarverðmæti.
Báðir mennirnir eru með íslenskar kennitölur en sá sem mætti ekki er með óþekkt heimilisfang í Bretlandi og ekki tókst að birta honum ákæruna, en hinn sem mætti er skráður til heimilis á höfuðborgarsvæðinu.
Sá þeirra sem mætti játaði skýlaust en farin var sú leið að birta ákæruna á hendur hinum manninum í Lögbirtingablaðinu en þegar hann mætti ekki var það metið sem ígildi játningar. Mennirnir voru því sakfelldir
Í dómnum er tekið fram að sá sem mætti hafi ekið frá höfuðborgarsvæðinu til Egilsstaða til að vera viðstaddur þingfestingu þar sem hann hafi greint frá sínum þætti í málinu og játað. Þar að auki samþykkti hann einkaréttarkröfu verkstæðisins, upp á um 560.000 krónur, sem gerð var í málinu. Segir í dómnum að öll þessi atriði séu metin manninum til málsbóta, með tilliti til ákvæða hegningarlaga þar um. Þá hafi liðið nokkur tími frá því að mennirnir frömdu þjófnaðinn og þar til ákræa var gefin út og dómur lá fyrir en þeim verði ekki kennt um það.
Á móti sé það metið þeim til refsiauka að hafa framið þjófnaðinn í sameiningu.
Þótti því við hæfi að dæma þann sem mætti ekki fyrir dóminn í 60 daga skilorðsbundið fangelsi en þann sem mætti í 45 daga skilorðsbundið fangelsi. Þeir eiga jafnframt að greiða verkstæðinu sameiginlega um 560.000 krónur í skaðabætur með vöxtum og dráttarvöxtum