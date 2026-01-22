fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

Segir klúður í vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar hafa valdið fjölda fólks líkamstjóni

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 20:00

Þröstur Ingólfur Víðisson, fyrrverandi eftirlitsmaður við vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar, gagnrýnir harðlega fyrrverandi vinnuveitanda sinn. Flughálka var í borginni þriðjudaginn 20. janúar og slösuðust margir vegfarendur. Segir Þröstur það hafa verið mikið ógæfuspor hjá stjórnendum í borgarkerfinu að hafa lagt niður þrautreynt og vandað fyrirkomulag vetrarþjónustu sem var í notkun árum saman. Þetta kemur fram í pistli sem Þröstur hefur birt á Facebook-síðu sinni og deilt í íbúahópum. Hann skrifar:

„Ég get ekki orða bundist lengur yfir nýjasta klúðri Reykjavíkurborgar í vetrarþjónustu sem varð hinn 20 janúar 2026. Klúðri sem hefur valdið fjölda fólks alvarlegu líkams- og heilsutjóni, auk gríðarlegs fjárhagstjóns.

Ég vann í 8 ár sem eftirlitsmaður/verkstjóri við vetrarþjónustu hjá Reykjavíkurborg. Fyrirkomulagið var þá að mínu mati eins gott og öruggt og það getur orðið. Borgarlandið var vaktað eins og ungabarn. Fjórir menn sáu um að skipuleggja og stjórna aðgerðum við Vetrarþjónustu gatna og tveir menn sáu um slíkt hið sams á göngu- og hjólaleiðum. Þessir menn voru í beinu sambandi við verktaka og starfsmenn á bílum og tækjum. Við gengum vaktir alla daga, allan sólarhringinn, allan veturinn, við keyrðum nánast allar götur og stíga alla daga og nætur til þess að gera okkur grein fyrir ástandinu og ákváðum út frá því hvaða aðgerða þyrfti að grípa til hverju sinni. Þetta er lykilatriði vegna þess að aðstæður eru síbreytilegar eftir því hvar maður er staddur í borginni, þær fara eftir vindátt, hitastigi, rakastigi o.fl. Ég fullyrði að þetta fyrirkomulag og áratuga samanlögð reynsla þessara sex manna minnkaði líkurnar verulega á mistökum og kom iðulega í veg fyrir heilsu- og fjárhagstjón í þeim mæli sem varð tuttugasta janúar 2026.

Fyrir rúmum þrem árum tóku stjórnendur Umhverfis- og skipulagssviðs þá óheilla ákvörðun að leggja niður þetta þrautreynda fyrirkomulag og fela óhæfu fólki, undir forystu Dóru Bjartar Guðjónsdóttur og Hjalta Jóhannesar Guðmundssonar, að endurskoða aðferðir við vetrarþjónustu. Búið var til algjörlega óraunhæft og í raun óframkvæmanlegt plan, eins og margoft hefur komið í ljós síðan. Dóra Björt barði sér á brjóst á sínum tíma og gortaði af öllu saman. Þetta kölluðu þau “heildarendurskoðun á handbók vetrarþjónustu”. Fyrirkomulagið er algjörlega óboðlegt og ávísun á stórslys eins og dæmin sanna.“

Klúður á snjólettum vetrum

Þröstur bendir á að síðustu þrír vetur hafi verið afar snjóléttir en samt hafi tekist að klúðra hálkuvörnum og snjómokstri í hvert skipti sem kom hvellur. Hann bendir á að forsjálni þurfi til að bregðast við frostrigningu:

„Frostrigning er vel þekkt fyrirbæri og þurftum við oft að berjast við hana. Það eina sem dugar við slíkar aðstæður er það reyna að sjá hana fyrir og moka salti á götur og gangstíga, helst áður en hún skellur á, meðan á henni stendur og eftir að henni líkur. Það er aldrei hægt að koma alveg í veg fyrir slys og tjón við svona aðstæður en vetrarþjónusta verður að miða að því með eftirliti og þrautreyndum skilvirkum aðgerðum að lágmarka slíkt. Vetrarþjónustu verður að skilgreina sem ítrustu öryggisþjónustu.“

Sakar yfirmann vetrarþjónustu um ósannindi

Þröstur segir yfirmann vetrarþjónustu, Eið Fannar Erlendsson, hafa sagt ósatt í útvarpsviðtali til að breiða yfir mistök sín. Eiður sagði aðgerðir hafa hafist kl. 4 aðfaranótt hálkudagsins mikla með söltun á götum og stígum. Segir Þröstur að hið rétta sé að fyrsti bíllinn hafi farið af stað milli kl. 4:30 og 5 og að fyrsta tækið fyrir söltun hjóla- og göngustíga hafi ekki farið af stað fyrr eftir kl. 8. Slíkt sé forkastanlegt.

Segir Þröstur að fyrirkomulag vetrarþjónustu hjá Reykjavíkurborg sé prýðilegt svo lengi sem hvorki fyrstir né snjóar.

Í tilkynningu frá Landspítalanum segir að allt 90 manns hafi leitað til bráðamóttöku spítalans vegna hálkuslysa þriðjudaginn 20. janúar. Þar af reyndust 35 vera með beinbrot eða liðhlaup. Segir síðan í tilkynningu Landspítalans:

„Hálkan sem myndaðist þessa daga hefur valdið mörgum heilsutjóni og slíku fylgir umtalsverður kostnaður fyrir samfélagið. Mikilvægt er að efla hálkuvarnir þegar slíkar aðstæður skapast, auk þess sem eindregið er mælt með því að fólk noti mannbrodda í hálkunni og fari varlega.“

 

