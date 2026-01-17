fbpx
Laugardagur 17.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fer í hart eftir að hafa verið sviptur hundunum í kjölfar árásar

Jakob Snævar Ólafsson
Laugardaginn 17. janúar 2026 20:15

Akranes.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hundaeigandi á Akranesi hefur kært þá ákvörðun sveitarfélagsins að svipta hann leyfi til að halda hunda til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Var banninu komið á í kjölfar þess að fjórir hundar eigandans réðust á annan hund með þeim afleiðingum að einstaklingur sem var með þann hund í bandi var bitinn. Hafði eigandinn þó aldrei verið með neitt leyfi fyrir hundunum fjórum.

Krefst eigandinn þess að ákvörðunin verði felld úr gildi og um leið að réttaráhrifum hennar verði frestað á meðan nefndin er með kæru hans til meðferðar, það er að segja að hann fái að hafa hundana hjá sér þar til úrskurðað verður í málinu.

Fram kemur í úrskurði nefndarinnar um kröfuna um frestun réttaráhrifa að í ágúst 2025 hafi hundarnir sloppið út af heimilinu og ráðist að vegfaranda sem var á göngu með hundi með þeim afleiðingum að vegfarandinn var bitinn í höndina. Í bréfi síðar í þessum sama mánuði var eigandum tilkynnt að rannsókn væri hafin á þessu atviki. Kom fram að hvorki væri fyrir hendi leyfi til hundahalds umræddra hunda né leyfi til að halda fjóra hunda á heimilinu og vísað var til samþykktar um hundahald á Akranesi. Í samþykktinni kemur fram að fjöldi hunda á heimili sé takmarkaður við tvo en heimilt sé að sækja um undanþágu fyrir fleiri hunda til framkvæmdaráðs Akraness, enda uppfylli viðkomandi nánari reglur sem settar hafi verið í samráði við félag hundaeigenda á Akranesi.

Skapgerðarmat

Í bréfinu var líka gerð krafa um að allir hundarnir færu í skapgerðarmat. Í desember 2025 var eigandanum síðan tilkynnt um niðurstöður þess.

Það kemur ekki fram í úrskurðinum hver niðurstaða skapgerðarmatsins var en að með þessu sama bréfi hafi því verið slegið föstu að eigandinn hefði gerst sekur um alvarleg brot gegn ákvæðum samþykktarinnar um hundahald á Akranesi og honum með bréfinu bannað að halda hunda á heimili sínu. Var honum gert að fjarlægja hundana innan eins mánaðar.

Lagði eigandinn í kjölfarið fram kæruna. Í kærunni kemur meðal annars fram að eigandinn telji ákvörðunin afar íþyngjandi og einnig segi hann líklegt að ákvörðunin verði felld úr gildi vegna verulegra annmarka á málsmeðferð.

Ítrekað

Vitnað er einnig til andsvara Akranesskaupstaðar þar sem segir að eigandinn hafi haldið fjóra hunda á heimili sínu án leyfis. Það hafi verið mat sveitarfélagsins að áminning og tækifæri til úrbóta yrði þýðingarlaust, enda hefði eigandinn brotið ítrekað og gróflega gegn ákvæðum samþykktar um hundahald.

Í niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála um kröfu eigandans um að réttaráhrifum bannsins verði frestað á meðan kæran er til meðferðar segir að um íþyngjandi ákvörðun sé að ræða sem beinist einungis að honum. Fyrir liggi að hundunum hafi verið komið fyrir í sveit og þess vegna þyki ekki rétt að fresta réttaráhrifum ákvörðunarinnar, enda liggi ekki fyrir að eigandinn verði fyrir óafturkræfu tjóni meðan beðið sé niðurstöðu nefndarinnar í málinu.

Eigandinn fær því ekki að hafa hundana hjá sér á meðan kæran er til meðferðar hjá nefndinni.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Fer í hart eftir að hafa verið sviptur hundunum í kjölfar árásar
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Þetta er aldurinn þar sem kynhvöt karla er í hámarki
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Högni í haldi lögreglu í Kólumbíu – Varð alræmdur í Póllandi fyrir að lúberja lögreglumenn
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Hanna Kristín varð fyrir barðinu á gervigreindarglöðum stjórnendum á Bifröst – „Jafn fáránlegt og það er hættulegt“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Ákærð í máli þar sem milljónir voru sviknar út úr konu frá Akureyri
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Fréttir
Í gær
Berast reglulega ábendingar um ferðalög fólks með alþjóðlega vernd aftur til heimalandsins – Fáar afturkallanir vegna slíkra ferða
Fréttir
Í gær
Náttúruverndarlög hafi tafið bráðnauðsynlega viðgerð á Njarðvíkuræð – „Það er verið að bregðast við yfirvofandi neyðarástandi“

Mest lesið

Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”
„Ofurfæðubótarefnið“ kreatín hefur marga kosti en er alls ekki fyrir alla
Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs
Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“

Nýlegt

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
„Ofurfæðubótarefnið“ kreatín hefur marga kosti en er alls ekki fyrir alla
Staðfestir hvenær Salah mætir aftur í treyju Liverpool
Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Berast reglulega ábendingar um ferðalög fólks með alþjóðlega vernd aftur til heimalandsins – Fáar afturkallanir vegna slíkra ferða
Segja hugmyndirnar kjaftæði – „Þá endarðu úti í skurði“
Fréttir
Í gær
39-26: Ítalir áttu enga möguleika í íslensku vélina
Fréttir
Í gær

Dómari víkur sæti vegna mistaka

Dómari víkur sæti vegna mistaka
Fréttir
Í gær
Sölvi var vöggustofubarn – „Þessi óöryggistilfinning hefur fylgt mér í gegnum lífið“
Fréttir
Í gær
Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn yfir Helga Bjarti – Ríkir almannahagsmunir að menn sem brjóta alvarlega gegn börnum gangi ekki lausir
Fréttir
Í gær

Fer yfir af hverju það sé ígildi sjálfsvígs fyrir Bandaríkin að ráðast inn í Grænland

Fer yfir af hverju það sé ígildi sjálfsvígs fyrir Bandaríkin að ráðast inn í Grænland
Fréttir
Í gær

„Óhugnanleg tilfinning að menn sem ég hef unnið með hafi þessi viðhorf til kvenna“

„Óhugnanleg tilfinning að menn sem ég hef unnið með hafi þessi viðhorf til kvenna“
Fréttir
Í gær
Nauðungarvistuð eftir að hún braust inn til þekkts fjárfestis og sagðist búa með honum
Fréttir
Í gær

Kolbrún slegin yfir svínaskýrslunni – „Það er ekki hægt að afsaka sig með fjárskorti“

Kolbrún slegin yfir svínaskýrslunni – „Það er ekki hægt að afsaka sig með fjárskorti“
Fréttir
Í gær
Kemur erfðafjárskattinum til varnar: „Þeir sem erfa háar fjárhæðir eru ekki verðmeira fólk en sá sem erfir ekkert“
Fréttir
Í gær
Krónan lækkar verð á Grøn Balance vörum um 10%
Fréttir
Í gær

Sigrún er oft með loddaralíðan – „Ég er alltaf að bíða eftir að það komist upp um mig“

Sigrún er oft með loddaralíðan – „Ég er alltaf að bíða eftir að það komist upp um mig“
Fréttir
Í gær

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Fréttir
Í gær
Erla Björg ritstjóri fréttastofu Sýnar segir upp
Fréttir
Í gær
Réttarhöld hafin yfir Möggu Frikka – Ákærð fyrir ummæli um dómara
Fréttir
Í gær

Jón Pétur varpar ljósi á skuggalega þróun – „Þetta eru tvö raunveruleg dæmi sem ótrúlega mörg börn og ungmenni geta sogast inn í“

Jón Pétur varpar ljósi á skuggalega þróun – „Þetta eru tvö raunveruleg dæmi sem ótrúlega mörg börn og ungmenni geta sogast inn í“
Fréttir
Í gær
„Við lítum þessar ásakanir mjög alvarlegum augum“
Fréttir
Í gær
Guðbrandur segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Elvar og Björgvin Narfi úrskurðaðir í þriggja ára atvinnurekstrarbann – Svik og prettir við rekstur veitingahússins Ítalíu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Nova í samstarf við DRM-LND

Nova í samstarf við DRM-LND
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þorsteinn svarar ásökun á hendur sér og stígur til hliðar – „Mér mikið áfall“ 

Þorsteinn svarar ásökun á hendur sér og stígur til hliðar – „Mér mikið áfall“ 
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Forstjóri Deloitte á Íslandi ákærður fyrir kynferðislega áreitni
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Það væru endalok heimsins eins og við þekkjum hann“

„Það væru endalok heimsins eins og við þekkjum hann“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Blaðamaður sem hatar Trump og er á lista yfir mögulega meðlimi Antifa sótti um hjá ICE en óraði ekki fyrir því sem átti eftir að gerast
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fjórir skattsvikarar fá háar sektir en sleppa við atvinnurekstrarbann
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ólafur Ragnar varar við afleiðingum þess að taka Grænland með valdi – „Yrðu af stærðargráðu sem við höfum aldrei séð á okkar lífskeiði“ 

Ólafur Ragnar varar við afleiðingum þess að taka Grænland með valdi – „Yrðu af stærðargráðu sem við höfum aldrei séð á okkar lífskeiði“ 
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hótanir Trumps gegn Íran virðast hafa borið árangur

Hótanir Trumps gegn Íran virðast hafa borið árangur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Helgi Bjartur fer á bak við lás og slá – Fjögurra vikna gæsluvarðhald