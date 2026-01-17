Fer í hart eftir að hafa verið sviptur hundunum í kjölfar árásar

Hundaeigandi á Akranesi hefur kært þá ákvörðun sveitarfélagsins að svipta hann leyfi til að halda hunda til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Var banninu komið á í kjölfar þess að fjórir hundar eigandans réðust á annan hund með þeim afleiðingum að einstaklingur sem var með þann hund í bandi var bitinn. Hafði eigandinn þó aldrei verið með neitt leyfi fyrir hundunum fjórum.
Krefst eigandinn þess að ákvörðunin verði felld úr gildi og um leið að réttaráhrifum hennar verði frestað á meðan nefndin er með kæru hans til meðferðar, það er að segja að hann fái að hafa hundana hjá sér þar til úrskurðað verður í málinu.
Fram kemur í úrskurði nefndarinnar um kröfuna um frestun réttaráhrifa að í ágúst 2025 hafi hundarnir sloppið út af heimilinu og ráðist að vegfaranda sem var á göngu með hundi með þeim afleiðingum að vegfarandinn var bitinn í höndina. Í bréfi síðar í þessum sama mánuði var eigandum tilkynnt að rannsókn væri hafin á þessu atviki. Kom fram að hvorki væri fyrir hendi leyfi til hundahalds umræddra hunda né leyfi til að halda fjóra hunda á heimilinu og vísað var til samþykktar um hundahald á Akranesi. Í samþykktinni kemur fram að fjöldi hunda á heimili sé takmarkaður við tvo en heimilt sé að sækja um undanþágu fyrir fleiri hunda til framkvæmdaráðs Akraness, enda uppfylli viðkomandi nánari reglur sem settar hafi verið í samráði við félag hundaeigenda á Akranesi.
Í bréfinu var líka gerð krafa um að allir hundarnir færu í skapgerðarmat. Í desember 2025 var eigandanum síðan tilkynnt um niðurstöður þess.
Það kemur ekki fram í úrskurðinum hver niðurstaða skapgerðarmatsins var en að með þessu sama bréfi hafi því verið slegið föstu að eigandinn hefði gerst sekur um alvarleg brot gegn ákvæðum samþykktarinnar um hundahald á Akranesi og honum með bréfinu bannað að halda hunda á heimili sínu. Var honum gert að fjarlægja hundana innan eins mánaðar.
Lagði eigandinn í kjölfarið fram kæruna. Í kærunni kemur meðal annars fram að eigandinn telji ákvörðunin afar íþyngjandi og einnig segi hann líklegt að ákvörðunin verði felld úr gildi vegna verulegra annmarka á málsmeðferð.
Vitnað er einnig til andsvara Akranesskaupstaðar þar sem segir að eigandinn hafi haldið fjóra hunda á heimili sínu án leyfis. Það hafi verið mat sveitarfélagsins að áminning og tækifæri til úrbóta yrði þýðingarlaust, enda hefði eigandinn brotið ítrekað og gróflega gegn ákvæðum samþykktar um hundahald.
Í niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála um kröfu eigandans um að réttaráhrifum bannsins verði frestað á meðan kæran er til meðferðar segir að um íþyngjandi ákvörðun sé að ræða sem beinist einungis að honum. Fyrir liggi að hundunum hafi verið komið fyrir í sveit og þess vegna þyki ekki rétt að fresta réttaráhrifum ákvörðunarinnar, enda liggi ekki fyrir að eigandinn verði fyrir óafturkræfu tjóni meðan beðið sé niðurstöðu nefndarinnar í málinu.
Eigandinn fær því ekki að hafa hundana hjá sér á meðan kæran er til meðferðar hjá nefndinni.