fbpx
Föstudagur 03.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Bálstofan í Fossvogi fær gálgafrest

Jakob Snævar Ólafsson
Föstudaginn 3. október 2025 20:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur orðið við kröfu Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma um að fresta réttaráhrifum ákvörðunar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um að herða reglur í starfsleyfi bálstofunnar í Fossvogi og að láta leyfið gilda aðeins í eitt ár. Nágrannar bálstofunnar hafa kvartað mjög undan mengun frá bálstofunni en starfsemi hennar verður þó með óbreyttum hætti á meðan kæran er til meðferðar.

Um er að ræða einu líkbrennslu landsins en komið hefur fram að tækjakosturinn uppfyllir ekki nútíma kröfur um mengunarvarnir. Til stendur að byggja nýja líkbrennslu með betri búnaði í Gufunesi.

Íbúar og nemendur og starfsfólk leikskóla og grunnskóla í næsta nágrenni bálstofunnar í Fossvogi hafa kvartað yfir bæði svörtum reyk frá henni sem og að sót frá stofunni berist inn um glugga.

Í ágúst síðastliðnum nýtti Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sér heimild til að endurskoða starfsleyfið og ákvað að það ætti aðeins að gilda í eitt ár. Samkvæmt nýja starfsleyfinu er óheimilt að brenna við ákveðnar veðuraðstæður, til dæmis í logni eða mjög hægum vindi þegar dreifing reyks er lítil. Einnig verður brennsludögum fækkað eftir sex mánuði úr fimm á viku í fjóra og aðeins má brenna á virkum dögum.

Þá eru í starfsleyfinu bálfarir aðeins heimilar frá klukkan 17:30 til 6:30, þó aldrei meira en átta klukkustundir samfellt innan þess tíma.

Kæra

Þessi hertu skilyrði sættu Kirkjugarðarnir sig ekki við og lögðu fram kæru til nefndarinnar fyrir um 10 dögum og kröfðust um leið að réttaráhrifum ákvörðunar heilbrigðiseftirlitsins yrði frestað á meðan kæran væri til meðferðar.

Fram kemur í úrskurði nefndarinnar að bálstofan, sem hefur verið í rekstri frá 1948, hafi árið 2021 fengið endurnýjað starfsleyfi sem átti að gilda til 2033. Með bréfi heilbrigðiseftirlitsins, í október 2024, var Kirkjugörðunum hins vegar tilkynnt um að starfsleyfið yrði tekið til endurskoðunar með vísan til ófullnægjandi mengunarvarnarbúnaðar og aukins ónæðis af völdum reykmengunar. Í kjölfarið áttu þessir aðilar í samskiptum en nýja starfsleyfið var síðan eins og áður segir gefið út í ágúst síðastliðnum.

Ekki málefnalegt

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma telja þessar breytingar á starfsleyfinu hvorki hafa byggst á málefnalegum sjónarmiðum eða fullnægjandi grundvelli, né hafi verið gætt meðalhófs. Um sé að ræða einu bálstofu landsins en brennsla sé annar af þeim kostum sem heimilt sé að nýta við meðferð líkamsleifa látinna einstaklinga. Samkvæmt lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu beri að virða óskir fólks sem vilji láta brenna sig eftir andlátið. Ríkinu beri því skylda til að tryggja aðgengi að þessari þjónustu sem gegni viðkvæmu og mikilvægu almannahlutverki og sé nátengd heilbrigðiskerfinu og almannaöryggi. Nýju starfsleyfisskilyrðin hafi þegar leitt til mikillar skerðingar og stöðvunar á einu bálstofu landsins sem hafi í för með sér ófyrirséða röskun á grundvallarþjónustu. Slíkt ástand skapi alvarlegt ástand fyrir líkhús og heilbrigðisstofnanir og hafi frestun réttaráhrifa hinnar kærðu ákvörðunar því verulega þýðingu fyrir starfsemina.

Gamla starfsleyfið skapi enga hættu fyrir almenning þar sem gripið hafi verið til mótvægisaðgerða. Þar sem breytt skilyrði væru ný og íþyngjandi væri réttmætt að fresta gildistöku þeirra þar til endanlega hafi verið skorið úr um lögmæti þeirra.

Herða strax

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur taldi í sínum andsvörum skilyrði fyrir því að fresta réttaráhrifum ákvörðunar þess ekki vera fyrir hendi og því ætti bálstofan strax að byrja að starfa samkvæmt hertum skilyrðum nýja starfsleyfisins þótt ákvörðunin hafi verið kærð.

Eftirlitið sagði bálstofuna ekki uppfylla kröfur um mengunarvarnir. Mikilvægir almannahagsmunir væru í húfi en á síðustu árum hafi starfsemin aukist verulega með tilheyrandi auknum áhrifum af völdum mengunar. Það hafi valdið íbúum og nemendum og starfsmönnum skóla í nágrenninu ónæði en um sé að ræða leikskóla og sérskóla fyrir fötluð börn. Ekki sé hægt að bæta við hreinsibúnaði fyrir útblástur bálstofunnar því slíkur búnaður kæmi í veg fyrir eðlilega brennsluvirkni ofnanna, sem sé jafnframt ein af meginástæðum þess að starfsleyfið hefði verið tekið til endurskoðunar.

Heilbrigðiseftirlitið sagði að Kirkjugarðarnir gætu ekki búist við því að bálstofan gæti starfað samkvæmt gamla starfsleyfinu á meðan kæran væri til meðferðar. Kvörtunum hafi fjölgað og það hafi ekki breyst þótt kröfur um úrbætur hafi verið gerðar.

Hagsmunir

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála minnir í sinni niðurstöðu á að almennt fresti kæra til hennar ekki réttaráhrifum stjórnvaldsákvarðana nema veigamiklar ástæður liggi að baki.

Nefndin segir ljóst að Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma hafi fjárhagslegra hagsmuna að gæta og hafi auk þess fært rök fyrir að fallast beri á kröfu um frestun réttaráhrifa vegna almannahagsmuna þar sem hin nýju starfsleyfisskilyrði leiði til skerðingar á starfsemi einu bálstofu landsins. Þá hafi Kirkjugarðarnir bent á að hin nýju starfsleyfisskilyrði geti í ákveðnum aðstæðum leitt til aukinna neikvæðra umhverfisáhrifa og að fyrirhugað sé að leysa úr þeim kröfum heilbrigðiseftirlitsins að búnaður sé í samræmi við bestu fáanlegu tækni með flutningi í nýjar starfsstöðvar á næstu mánuðum. Hvort þar sé átt við nýju bálstofuna í Gufunesi er ekki skýrt tekið fram.

Nefndin vill einnig meina að þrátt fyrir að bálstofan sé nálægt íbúðarbyggð og skólum verði ekki talið að mögulegir hagsmunir íbúa og annarra, um að hið nýja starfsleyfi taki strax gildi, vegi þyngra en hagsmunir Kirkjugarðanna af því að þurfa ekki að svo stöddu að ráðast í aðgerðir til að fara eftir nýja starfsleyfinu.

Gildistöku nýja starfsleyfisins, með hertum skilyrðum um starfsemi bálstofunnar, er því frestað á meðan málið er til meðferðar hjá nefndinni.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Bálstofan í Fossvogi fær gálgafrest
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Þingmaður Svíþjóðardemókrata kærður fyrir innrás í einkalíf konu – Segir hana boða öfgastefnu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Páfi blessaði listaverk Ólafs Elíassonar í viðurvist Arnold Schwarzenegger – „Við erum ein fjölskylda“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Telja að skuggaskip Rússa geti tengst níu drónaárásum í Evrópu
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Þjóðkirkjan búin að fá nóg og vill láta hækka sóknargjöldin um 60 prósent – „Þessu þarf að linna“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Grímur varpar ljósi á sláandi tölur – Hvar er þjóðaröryggisráðið?
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Úrval Útsýn svarar kalli um björgunarfargjöld

Mest lesið

Telja nær útilokað að litli drengurinn finnist á lífi
Gunni Helga lét Stefán Einar fá það óþvegið: „Skrýtið að veifa aumingjaspjaldinu“
Í sundur eftir 27 ára hjónaband og hneyksli sem endaði með fangelsisvist
„Hápunktur sjálfsdýrkunar“ – Tilætlunarsamur áhrifavaldur fékk að heyra það
Svona leit hún út fyrir allar fegrunaraðgerðirnar

Nýlegt

Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Telja að skuggaskip Rússa geti tengst níu drónaárásum í Evrópu
Meiðsli Alisson verri en talið var í fyrstu
Þess vegna áttu ekki að nota eyrnapinna – Sjáðu myndbandið
Áfall fyrir Newcastle
Real farið að efast um varnarmann Liverpool sem getur komið frítt
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Gunni Helga lét Stefán Einar fá það óþvegið: „Skrýtið að veifa aumingjaspjaldinu“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Þorbjörg boðar harðari aðgerðir gegn skipulögðum glæpahópum

Þorbjörg boðar harðari aðgerðir gegn skipulögðum glæpahópum
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Tekin undir stýri við Njarðargötu með lífshættulegt áfengismagn í blóði – Ellefti dómurinn á nokkrum árum
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Kæru Sameindar hafnað – Konukot fær að rísa í Ármúla
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Þetta vitum við um hryðjuverkamanninn í Manchester

Þetta vitum við um hryðjuverkamanninn í Manchester
Fréttir
Í gær

Strandaglópar á Íslandi sáu miðaverðið þrefaldast á sólarhring – „Enginn hafði samband við okkur, hvorki í síma né í gegnum tölvupóst“

Strandaglópar á Íslandi sáu miðaverðið þrefaldast á sólarhring – „Enginn hafði samband við okkur, hvorki í síma né í gegnum tölvupóst“
Fréttir
Í gær
Ráðgátan um síðasta geirfuglsparið loksins leyst – DNA rannsókn svaraði 180 ára spurningu
Fréttir
Í gær

Lýsa yfir miklum áhyggjum af styttingu tímabils atvinnuleysisbóta – Muni bitna harkalega á sveitarfélögunum

Lýsa yfir miklum áhyggjum af styttingu tímabils atvinnuleysisbóta – Muni bitna harkalega á sveitarfélögunum
Fréttir
Í gær
Elon Musk rak starfsmann á staðnum sem benti honum á að hann væri orðinn óvinsæll
Fréttir
Í gær
Telur leigjendur á Íslandi vantalda um 75.000 – „Það er nú svolítið mikil skekkja.“
Fréttir
Í gær

Nýtt úthverfi sem útilokar möguleika 62% heimila á að eiga bíl

Nýtt úthverfi sem útilokar möguleika 62% heimila á að eiga bíl
Fréttir
Í gær

Mikil óánægja meðal foreldra með Kópavogsmódelið – Saka bæjaryfirvöld um að fegra stöðuna

Mikil óánægja meðal foreldra með Kópavogsmódelið – Saka bæjaryfirvöld um að fegra stöðuna
Fréttir
Í gær
Gera alvarlegar athugasemdir vegna vinnubragða við lagningu göngustígs á Glerárdal
Fréttir
Í gær
Sigþór svartsýnn og ómyrkur í máli: „Það eru því allar líkur á því að ástand vegakerfisins muni versna áfram“
Fréttir
Í gær

Íbúar í miðbænum kæra framkvæmd sem þeir segja óframkvæmanlega – Efasemdir hjá borginni hurfu

Íbúar í miðbænum kæra framkvæmd sem þeir segja óframkvæmanlega – Efasemdir hjá borginni hurfu
Fréttir
Í gær
Birta mynd af meintum hryðjuverkamanni í Manchester
Fréttir
Í gær
Ný afbrigði COVID láta á sér kræla með sársaukafullum einkennum
Fréttir
Í gær
Franskir hermenn réðust um borð í skip sem tilheyrir skuggaflota Rússa – Talið tengjast dularfullu drónaflugi sem valdið hefur usla
Fréttir
Í gær

Segir Stefán Einar vera að flytja inn niðurbrot sómakenndar

Segir Stefán Einar vera að flytja inn niðurbrot sómakenndar
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“

Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stefnir í samdrátt í Vestmannaeyjum vegna gjaldtöku á skemmtiferðaskip
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Bandarískir Costco viðskiptavinir öfundsjúkir út í þá íslensku út af þessu – „Þetta lítur út fyrir að vera ljúffengt“

Bandarískir Costco viðskiptavinir öfundsjúkir út í þá íslensku út af þessu – „Þetta lítur út fyrir að vera ljúffengt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hanna Birna: Svartur dagur í dag – „Það má spara í mörgu en ekki lífsgæðum fólks“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Danir ætla að kjósa með því að Ísrael fái að taka þátt í Eurovision – Keppnin eigi að vera ópólitísk
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Leynd ríkir um fjármögnun maltneska dótturfélags Play – „You can take that to the bank“

Leynd ríkir um fjármögnun maltneska dótturfélags Play – „You can take that to the bank“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sameiningarviðræðum HA og Bifrastar slitið eftir um tveggja ára þreifingar

Sameiningarviðræðum HA og Bifrastar slitið eftir um tveggja ára þreifingar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stefán Einar hjólar í Bubba: „Hýenurnar vakna snemma“ – Býður Andra Snæ í þáttinn sinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Bjuggu til lífvænlegt egg úr húðfrumu einstaklings