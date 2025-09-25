fbpx
Fimmtudagur 25.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fjallabyggðarhöfn í vanda sem stefnir í að dýpki enn frekar

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 25. september 2025 18:30

Frá höfninni á Siglufirði en fækkun komu skemmtiferðaskipa mun að öllu óbreyttu auka enn frekar á samdrátt í tekjum Fjallabyggðarhafnar. Mynd: Skjáskot/Já.is.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fram kom á fundi framkvæmda-, hafna og veitunefndar Fjallabyggðar í upphafi vikunnar að erfiðleikar í rekstri hafnarinnar í sveitarfélaginu fari vaxandi. Tekjur fara minnkandi á meðan kostnaður eykst. Kom einnig fram að það stefni í enn frekari samdrátt í tekjum þar sem bókunum skemmtiferðaskipa fer fækkandi.

Í fundargerð fundarins kemur fram að hafnarstjóri hafi lagt fram vinnuskjal um tímabundið fyrirkomulag starfsmannahalds við höfnina. Rekstrarafkoma hafnarinnar hafi versnað verulega á síðustu árum, tekjur hafi dregist saman á sama tíma og kostnaður hafi aukist. Rekstrarafkoma ársins 2024 hafi verið aðeins um 20 prósent af því sem hún var árið 2019. Gera megi ráð fyrir enn meiri samdrætti á næstu árum standist sú áætlun að komum skemmtiferðaskipa muni fækka um 65-70 prósent á milli áranna 2025 og 2026.

Á fundinum var lögð fram samantekt Sigurðar J. Ólafssonar, framkvæmdastjóra Cruise Iceland sem er samstarfsvettvangur fyrir ýmsa hagaðila sem starfa innan skemmtiferðaskipageirans á Íslandi. Í samantektinni kemur fram bókunum skemmtiferðaskipa í höfnum á Íslandi næstu árin í samanburði við síðustu ár hefur fækkað töluvert.

Bókanir

Í samantektinni segir meðal annars að bókanir skemmtiferðaskipa í íslenskum höfnum fyrir næsta ár séu eins og staðan er í dag 17 prósent færri á næsta ári en síðasta ári og 37 prósent færri fyrir árið 2027. Bókanir voru 1.209 á síðasta ári, lítillega færri í ár en 1.001 á næsta ári og 764 fyrir árið 2027. Segir enn fremur að samdráttur verði í öllum höfnum en þó verði hann hlutfallslega mestur í minni höfnum á landsbyggðinni.
Í samantektinni er þessi samdráttur rakinn einkum til afnáms tollfrelsis og innviðagjalds á skemmtiferðaskip, sem samþykkt var á Alþingi í nóvember á síðasta ári og tók gildi um áramótin, en fram kemur að þessi stutti fyrirvari á gjaldtökunni eigi sinn þátt í fækkun bókana. Loks er vísað til almennrar óvissu með fyrirkomulag á rekstri skemmtiferðaskipa við Íslandsstrendur en það er ekki skýrt nánar.
Í Fjallabyggð eru tvær hafnir önnur á Ólafsfirði en hin á Siglufirði en skemmtiferðaskip hafa komið í síðarnefndu höfnina. Samkvæmt samantektinni voru komur skemmtiferðaskipa 27 á síðasta ári, verða alls 32 á þessu ári en á næsta ári eru aðeins bókaðar 10 komur og 8 árið 2027. Samdrátturinn á næsta ári yrði því rétt undir 69 prósent, frá þessu ári, og 75 prósent árið 2027.
Þetta mun hafa í för með sér tilheyrandi samdrátt í tekjum Fjallabyggðarhafnar. Í bókun á fundi sínum í byrjun vikunnar lýsti framkvæmda-, hafna- og veitunefnd yfir miklum áhyggjum af fækkun komu skemmtiferðaskipa á næstu árum og fól hafnarstjóra að leita leiða til þess að mæta verulegri lækkun tekna hafnarinnar af þeim sökum.
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Fjallabyggðarhöfn í vanda sem stefnir í að dýpki enn frekar
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Kolbrún vill aðgerðir gagnvart fjárhættuspili – Íslandsspil hafi notað viðkvæma hópa í tilraunasal
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Refsing hótelstarfsmanns sem nauðgaði þroskaskertum gesti milduð
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Úthúðar Guðmundi Inga og segir hann ekki ráða við verkefnið – „Gerum við ekki meiri kröfur en þetta?“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Vestmannaeyjabæ neitað um endurgreiðslu vegna skemmda á einu neysluvatnslögn bæjarins
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Segir Vesturlönd aldrei hafa verið veikari í augum Rússa
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Yfirlýsing frá N1 vegna málsins á Hvolsvelli
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ófögnuðurinn mætti íbúa fjölbýlishúss í Hafnarfirði – Ferðaklósett losað í niðurfall

Mest lesið

Guðrún og Árni ræða um skömmina í kringum pegging – „Eitthvað þarna sem karlmönnum finnst spennandi“
Berta lýsir því hvernig er að vera einhleyp í Reykjavík – Þetta gerist eftir að klukkan verður hálf fjögur um nótt
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Fjórtán ára stúlka lést eftir að hafa farið í brjóstastækkun – Pabbi hennar krefst rannsóknar
Tilkynna um andlát ungs manns í sorglegri yfirlýsingu

Nýlegt

Daði Már Kristófersson: Sannfærður um hallalaus fjárlög fyrir 2027 – samhent ríkisstjórn klárar málin
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Vestmannaeyjabæ neitað um endurgreiðslu vegna skemmda á einu neysluvatnslögn bæjarins
Stórlið reyndi við Sterling en hann afþakkaði pent
Hinn ungi Rio skrifar undir
Segir Vesturlönd aldrei hafa verið veikari í augum Rússa
Yfirlýsing frá N1 vegna málsins á Hvolsvelli
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Elliði hló upphátt þegar hann las frétt Morgunblaðsins í morgun
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Meint áfengissala til ungmenna í söluskála N1 til skoðunar – „Þurfum að átta okkur á því hvað raunverulega gerðist“

Meint áfengissala til ungmenna í söluskála N1 til skoðunar – „Þurfum að átta okkur á því hvað raunverulega gerðist“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Segir Veitur hafa fallið á prófinu þegar rafmagnslaust varð í gær – „Áhrif á sirka 30 þúsund manns“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Sema blandar sér inn í mál Snorra og Þorsteins – Birtir gamalt skjáskot af þingmanninum
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Guðrún hjólar í meirihlutann í borginni og segir að Áslaug Arna yrði frábær borgarstjóri

Guðrún hjólar í meirihlutann í borginni og segir að Áslaug Arna yrði frábær borgarstjóri
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Drónar valda áfram usla í Danmörku: Flugvellinum í Álaborg lokað – „Ógn sem er komin til að vera“

Drónar valda áfram usla í Danmörku: Flugvellinum í Álaborg lokað – „Ógn sem er komin til að vera“
Fréttir
Í gær
Ekki stóð steinn yfir steini hjá bónda árum saman – Óþrifnaður, smithætta og léleg mjólkurgæði – Tók sig loks á
Fréttir
Í gær

Rýnir í óvænta yfirlýsingu Bandaríkjaforseta – „Mér finnst svolítið eins og Trump sé að afhenda Evrópu Úkraínuvandamálið“

Rýnir í óvænta yfirlýsingu Bandaríkjaforseta – „Mér finnst svolítið eins og Trump sé að afhenda Evrópu Úkraínuvandamálið“
Fréttir
Í gær
Einar Sveinbjörnsson um óveðrið í aðsigi – Ekki góðar fréttir ef nýmynduð lægðin „gleypi“ fellibylinn
Fréttir
Í gær
Sýkingin var í rófustöppunni – Vont bragð af henni og vond lykt
Fréttir
Í gær

Hildur um Charlie Kirk og tjáningarfrelsið: „Hélt á lofti skoðunum sem ganga gegn gildum fjölda fólks“

Hildur um Charlie Kirk og tjáningarfrelsið: „Hélt á lofti skoðunum sem ganga gegn gildum fjölda fólks“
Fréttir
Í gær

Lést í bílslysi við gatnamót Vatnagarða og Sundagarða

Lést í bílslysi við gatnamót Vatnagarða og Sundagarða
Fréttir
Í gær
Ölgerðin afhendir 15 milljónir króna í söfnun fyrir Bryndísarhlíð
Fréttir
Í gær
Breskir ráðamenn bregðast við ummælum Trump – Harðneita því að borgarstjórinn í London ætli að innleiða Sharia-lög
Fréttir
Í gær

Leyniskytta skaut að minnsta kosti þrjá til bana í Dallas

Leyniskytta skaut að minnsta kosti þrjá til bana í Dallas
Fréttir
Í gær
Einar Bárðar segir fréttir um dagsektir „sérstakar“ – „Fulltrúar Eflingar vilja ekki ræða við SVEIT en senda svo pillur“
Fréttir
Í gær
Telja að Rússar hafi gert GPS-árás á flugvél spænska varnarmálaráðherrans
Fréttir
Í gær
Hefur áhyggjur af hallarekstri Hafnarfjarðarbæjar – „Getur ekki gengið til lengdar“
Fréttir
Í gær

Samfylking og Viðreisn gætu myndað tveggja flokka meirihluta samkvæmt nýrri könnun

Samfylking og Viðreisn gætu myndað tveggja flokka meirihluta samkvæmt nýrri könnun
Fréttir
Í gær

Bjarni óttast hrun í sölu nýrra bíla: „Skattahækkun á ökutæki hærri en hækkun veiðigjalda”

Bjarni óttast hrun í sölu nýrra bíla: „Skattahækkun á ökutæki hærri en hækkun veiðigjalda”
Fréttir
Í gær
Lá í blóði sínu á hjólastíg og hjálmurinn mölbrotinn – „Hættulegustu farartækin í umferðinni“
Fréttir
Í gær

Líkur á eldingaveðri á sunnanverðu landinu í dag

Líkur á eldingaveðri á sunnanverðu landinu í dag
Fréttir
Í gær
Segja erlenda glæpahópa þvætta fé í gegnum spilakassa hérlendis
Fréttir
Í gær
Sláandi afhjúpun Kveiks á starfsemi snyrtistofa – Skortur á starfsleyfum og þrifnaði og grunur um vinnumansal og vændi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Móðir með kaupfíkn myrti fjölskyldu sína – Sagði það „glæp gegn mannkyni“ að fá ekki að eyða peningum

Móðir með kaupfíkn myrti fjölskyldu sína – Sagði það „glæp gegn mannkyni“ að fá ekki að eyða peningum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Uppgangur á snyrtistofumarkaðnum í Reykjavík á sér myrkar hliðar

Uppgangur á snyrtistofumarkaðnum í Reykjavík á sér myrkar hliðar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Íslendingar græða minnst á að mennta sig – Launin hækka um þetta mikið við háskólagráðuna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina