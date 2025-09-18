fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 18. september 2025 09:11

Bergvin Oddsson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bergvin Oddsson stjórnmálafræðingur veltir fyrir sér hlutverki RÚV í aðsendri grein sinni í Morgunblaðinu í dag undir yfirskriftinni Þegar almannaútvarpið útilokar hluta samfélagsins, eftir að honum var boðið í viðtal á RÚV, en síðan tilkynnt að ekkert yrði af því vegna skilorðsbundins dóms sem hann hlaut í fyrra.

Segist Bergvin hafa heimsótt 30 lönd  í átta vikna ferðalagi um Evrópu í sumar ásamt sextán ára syni sínum. „Það sem gerði ferðina sérstaka var að hvorugur okkar er með bílpróf, hann er aðeins 16 ára og ég er lögblindur. Það reyndi á útsjónarsemi, skipulag og þolinmæði, en gaf okkur einnig ógleymanlega reynslu.“

Bergvin segir þáttastjórnendur Mannlega þáttarins og Sumarmála á Rás 1, Gunnar Hansson og Guðrúnu Gunnarsdóttur, hafa haft samband við hann og boðið feðgunum í viðtal til að segja frá ferðinni.

„Við vorum tilbúnir að deila sögunni, en síðan var mér tilkynnt að áhugi væri horfinn. Ástæðan: Ég hef áður hlotið skilorðsbundinn dóm fyrir kynferðislega áreitni.“

Dómur fyrir kynferðislega áreitni gegn þremur konum staðfestur í maí

Í maí á þessu ári staðfesti Landsréttur dóm héraðsdóms frá maí 2024 yfir Bergvini fyrir kynferðislega áreitni gegn þremur konum sem störfuðu á veitingastað hans. Brotin framdi hann á árunum 2020, 2021, og 2022, annars vegar á gistiheimili og hins vegar á veitingastað, sem hann rak ásamt eiginkonu sinni í Vestmannaeyjum. Hlaut hann sjö mánaða skilorðsbundið fangelsi og var dæmdur til að greiða konunum miskabætur

Sjá einnig: Dómur yfir Begga blinda fyrir kynferðislega áreitni gegn þremur konum staðfestur – „Mig hefur kannski langað í eitthvað kynlíf“

Bendir Bergvin í grein sinni  á að RÚV er í almannaeigu, þó ágreiningur sé um hvað það hlutverk feli í sér, „og ekki hlutvek þess að útiloka fólk úr samfélagsumræðunni á grundvelli mistaka sem það hefur þegar tekið út refsingu fyrir.

Flestir eru þó sammála um að RÚV eigi að veita trausta fréttaþjónustu, geta rofið útsendingar þegar alvarlegir atburðir eða náttúruvá steðja að, og fyrst og fremst speglað allt samfélagið. Það þýðir að varpa ljósi á reynslu og sjónarmið allra – hvort sem fólk er ríkt eða fátækt, svart eða hvítt, karlar, konur, trans eða þeir sem skilgreina sig utan kynja. Börn, innflytjendur og óteljandi aðrir hópar eiga líka að fá að koma að borðinu.“

Segir reynsluna hafa vakið sig til umhugsunar

Segir Bergvin reynslu sína hafa vakið sig til umhugsunar. 

„Það er ekki hlutverk almannaútvarps að útiloka fólk úr samfélagsumræðunni á grundvelli mistaka sem það hefur þegar tekið út refsingu fyrir. Margir halda að þyngst sé að hljóta dóm fyrir dómi héraðs eða Landsréttar. En ég segi af eigin reynslu: það er miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar“ að vera hafnað af fjölskyldu, vinum, fjölmiðlum, opinberum stofnunum eða sveitarfélögum. Að fá ekki aðgang að námi, starfsreynslu eða samfélagslegri þátttöku.

Grein mín er ekki aðeins um mig. Hún er áminning til okkar allra. Því þú gætir verið næstur, eða næst, í röðinni til að gera mistök eða hljóta dóm. Samfélaginu er enginn greiði gerður með því að „slaufa“ fólki. Þeir sem útilokaðir eru úr starfi, félagslífi og fjölmiðlum eru líklegri til að detta út af vinnumarkaði, lenda í félagslegum vandamálum eða í sjálfsvígshættu. Hver er þá raunverulegur ávinningur samfélagsins?“

Segir Bergvin í lokaorðum greinar sinnar alla eiga tilverurétt, „hvort sem við erum Valsarar, Framsóknarmenn, Eyjamenn, fangar eða annað. Þeir sem hafa gert mistök eiga líka að fá að
vera hluti af samfélaginu. Það er grundvallarspurning um mannréttindi, en líka spurning um það hvernig samfélag við viljum byggja.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Þingmaður Samfylkingarinnar segir umræðu um málaflokkinn „svolítið eins og að slást við loft, baráttan er svo óáþreifanleg“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Bæjarfulltrúi segir líklega best að kljúfa Reykjanesbæ – Mikil óánægja vegna þrákelkni félags í eigu ríkisins
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Viðskiptaráð segir gífurlega og áhættulausa hagnaðarvon fólgna í olíuleit á Drekasvæðinu
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Komst upp um stórt kókaínsmygl frá Frankfurt hingað til lands – Afhenti félaganum ferðatöskuna
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Hægri öfgamenn bera ábyrgð á langflestum pólitískum morðum – Allar rannsóknir á einn veg
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Birtir mynd af frægasta glugga Íslands – Bærinn vill láta taka uppstillinguna niður
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Segja Rauðagerðismálið kalla á breytingar

Mest lesið

Tilkynna um andlát ungs manns – Samfélagið harmi slegið
Birtir mynd af frægasta glugga Íslands – Bærinn vill láta taka uppstillinguna niður
Átta manns stefna Ísbúðinni okkar fyrir vangoldin laun – Málið sagt stefna í dómsátt
Michael Keaton harðlega gagnrýndur fyrir ummæli hans um Charlie Kirk
Eva Margrét og Ómar nutu í botn á Ítalíu

Nýlegt

Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér
Grunlaus fótboltaaðdáandi slær í gegn – „Ég fékk Coldplay-meðferð“
Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fékk símtal mánuði eftir einnar nætur gaman með konu – Hótaði þessu ef ekki ætti illa að fara
Komst upp um stórt kókaínsmygl frá Frankfurt hingað til lands – Afhenti félaganum ferðatöskuna
Fyrrum þjálfari hjá United með ráð – Segir þetta augljósa kostinn verði Amorim rekinn
Dramatík í Kórnum – Öll mörk komu í seinni hálfleik í sjö marka leik
Aftur skoraði Liverpool sigurmark í blálokin – Evrópumeistararnir fara vel af stað
Subbuleg slagsmál í miðborginni náðust á myndband – Lögreglan mátti hafa sig alla við
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Þættir um íslenskt grín fengu enga endurgreiðslu – Skýringar á því voru ófullnægjandi
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Sæþór segir að Sanna sé ekki vinsæl innan Sósíalistaflokksins – „Ekki hægt að hafa fulltrúa sem vinnur ekki með flokknum“

Sæþór segir að Sanna sé ekki vinsæl innan Sósíalistaflokksins – „Ekki hægt að hafa fulltrúa sem vinnur ekki með flokknum“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Ríkisendurskoðandi tilkynntur til lögreglu fyrir að árita reikninga án þess að vera löggiltur endurskoðandi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Framhaldsskólanemi gagnrýnir Höllu fyrir fund með forseta Kína – „Einstaklega grimmur einræðisherra“
Fréttir
Í gær

Hildur kallar eftir að borgaryfirvöld staðsetji sig í raunheimum – „Fullkomlega óraunhæft og stenst ekki kröfur venjulegs fólks“

Hildur kallar eftir að borgaryfirvöld staðsetji sig í raunheimum – „Fullkomlega óraunhæft og stenst ekki kröfur venjulegs fólks“
Fréttir
Í gær

Opnar fyrstu einkasýninguna aðeins 16 ára

Opnar fyrstu einkasýninguna aðeins 16 ára
Fréttir
Í gær
Borgarfulltrúi Framsóknar segir að krafan um bílastæði sé eðlileg – „Reykjavík er ekki Kaupmannahöfn eða Osló“
Fréttir
Í gær

Uppnám í Hafnarfirði – Félagi eldri borgara úthýst um næstu áramót

Uppnám í Hafnarfirði – Félagi eldri borgara úthýst um næstu áramót
Fréttir
Í gær
Sturlaðist í Veiðivötnum og framdi rán
Fréttir
Í gær
Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys
Fréttir
Í gær

Sanna las um það í fjölmiðlum að hún ætti að segja sig úr flokknum – „Ekki fengið tölvupóst, símtal né SMS“

Sanna las um það í fjölmiðlum að hún ætti að segja sig úr flokknum – „Ekki fengið tölvupóst, símtal né SMS“
Fréttir
Í gær

Flow kemur með hugleiðslu inn í fangelsin

Flow kemur með hugleiðslu inn í fangelsin
Fréttir
Í gær
NTÍ skammar sveitarfélög fyrir að skipuleggja hús á hættusvæðum – Tjón á nýlegum byggingum aukist
Fréttir
Í gær
„Meiri lífsgæði og betri heilsa – tækifærin leynast alls staðar“
Fréttir
Í gær

Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna

Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fréttir
Í gær
Sviplegt fráfall – Söngvari At the Gates látinn aðeins 52 ára að aldri
Fréttir
Í gær
Segir engan áhuga vera á Ómari á vinnustað hans til áratuga
Fréttir
Í gær
UNiO er ný stafræn markaðsstofa
Fréttir
Í gær

Andri bendir á hatrið sem Charlie Kirk boðaði – „Hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni“

Andri bendir á hatrið sem Charlie Kirk boðaði – „Hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Kynbundið ofbeldi grasserar í netheimum – „Síðan ertu einhvern veginn hvergi óhult“

Kynbundið ofbeldi grasserar í netheimum – „Síðan ertu einhvern veginn hvergi óhult“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fyrrverandi fallhlífarhermaður fyrir dóm vegna morða sem áttu sér stað fyrir rúmum 50 árum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Bleika slaufan hefur alltaf snert við mér“

„Bleika slaufan hefur alltaf snert við mér“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Ég hata Facebook, Instagram og TikTok. Þetta truflar líf allra“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gauti telur að fíkniefni ættu að fást í sérverslunum – „Ekki að segja að það eigi að vera aðgengilegt í matvöruverslunum eins og Melabúðinni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld

Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld
Fréttir
Fyrir 2 dögum

MAST beitti bónda of mikilli hörku – Tók sig loksins á eftir langan tíma

MAST beitti bónda of mikilli hörku – Tók sig loksins á eftir langan tíma
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Furðar sig á því að geta fengið íslenskt vodka á lægra verði í Bandaríkjunum en í Fríhöfninni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Ég er með fullt af skoðunum sem stangast á við skoðanir þessa gaurs“