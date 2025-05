Hörmulegt slys við Brooklyn-brúna – Skipið var á leið til Íslands

Cuauhtémoc, seglskip mexíkóska sjóhersins, var siglt á Brooklyn-brúna í New York í Bandaríkjunum seint í gærkvöldi. Tveir létust og nítján særðust, þar af tveir lífshættulega. 277 manns voru um borð.

Seglskipið var á leið til Íslands og stóð til að setja eldsneyti á það í Brooklyn. Ekki stóð til að sigla undir brúna, heldur missti seglskipið afl og sigldi í ranga átt. Dráttarbátur sem átti að koma til bjargar varð vélarvana.

BREAKING: A massive ship carrying 200 people just hit the Brooklyn Bridge. Search and rescue operations are underway.

pic.twitter.com/bBFx1odII6

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) May 18, 2025