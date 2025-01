Var Trump óvart að gera alla Bandaríkjamenn að konum? – „Frekar mikið klúður hjá þeim“

Donald Trump tók aftur við embætti Bandaríkjaforseta á mánudaginn. Eitt af hans fyrstu verkum var að lýsa því yfir að í Bandaríkjunum séu aðeins tvö kyn sem hafi ekkert með kynvitund að gera.

Tilskipunin skilgreinir kvenkyn sem: „manneskja sem tilheyrir, við getnað, kyninu sem framleiðir stóru kynfrumuna“

Karlkyn er að sama bragði kynið sem framleiðir litlu kynfrumuna.

Orðalag tilskipunarinnar hefur vakið furðu. Því hefur verið haldið fram að Trump hafi þarna óvart lýst því yfir að allir Bandaríkjamenn séu konur þar sem við getnað og á fyrstu vikum meðgöngu er ekki um neitt karlkyns fóstur að ræða.

Ein þeirra sem hafa vakið athygli á þessu er kynjafræðingurinn og baráttukonan Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir. Hún skrifar á Facebook:

„Það sem er hvað furðulegast við þessar tilskipanir er að það er miðað við kyn við „getnað“ en ekki við fæðingu eins og ég hélt upprunalega – sem þýðir að tæknilega munu allir Bandaríkjamenn vera lagalega kvenkyns, þar sem öll fóstur byrja þannig. Frekar mikið klúður hjá þeim, sem sýnir bara að það er ekki heil hugsun á bakvið þennan sirkus.

Þó að þessu sé auðvitað beint að trans fólki, þá hefur þetta auðvitað líka áhrif á intersex fólk sem er með ódæmigerð kyneinkenni og falla ekki í þessa þröngu flokkun á karlkyni og kvenkyni.

En auðvitað snýr þetta bara um að grafa undan jafnrétti og framförum almennt – það bara vill svo til að trans fólk liggur vel við höggi. Þannig virkar þessi blessaða „skynsemishyggja“, sem þeir nota sem dulbúning á fasismanum.

Það er nefnilega ekkert skynsamlegt við stefnur Trump og félaga. Þær fara þvert á vísindi, framfarir og gegn þekkingu heilbrigðisstofnana, sérfræðinga og allra sem hafa vit á þessum málum.

Þetta eru bara fordómar, fjandsemi og mannillska. Köllum hlutina réttum nöfnum.“

Um er að ræða áhugaverða hugleiðingu en fræðimenn í líffræði eru ekki á einu máli hvað þetta varðar. Lengi var því haldið fram að frá getnaði og fram að um 6. viku meðgöngu séu öll fóstur kvenkyns. Eftir það komi til virkni frá Y-litningi, sé hann til staðar, sem veldur því að fóstrið verður karlkyns. Rannsókn sem kom út árið 2017 sýndi þó að fram á að öll fóstur séu í raun tvíkynja, það er með bæði kvenkyns og karlkyns æxlunarfæri. Eftir u.þ.b. 6. vikna meðgöngu hefjist svo ferli þar sem önnur hvor æxlunarfærin verða virk á meðan hitt settið verður óvirkt og hverfur.

