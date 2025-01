Svona stóru landsvæði hafa Rússar náð í Úkraínu

Á síðasta ári tókst Rússum að leggja um 4.000 ferkílómetra lands undir sig í Úkraínu. Sókn þeirra gekk vel í haust og hraði hennar í október og nóvember var meiri en áður í stríðinu.

Þetta kemur fram í úttekt AFP en hún var gerð á grunni gagna frá bandarísku hugveitunni Institute for the Study of War (ISW).

Í október tókst Rússum að leggja 610 ferkílómetra undir sig og í nóvember bættust 725 ferkílómetrar við. Það hægði á sókn þeirra í desember en þá náðu þeir 465 ferkílómetrum.

En hraðinn var samt meiri en á mörgum öðrum tímabilum í stríðinu.

Tæplega þrír fjórðu hlutar þess lands, sem Rússar lögðu undir sig á síðasta ári, er í Donetsk. Rússar eru nú með um 70% af héraðinu á sínu valdi en í árslok 2023 var hlutfallið 59%.