Fellibylurinn Milton veldur gríðarlegu tjóni – Sjáðu myndböndin

Milton var fjórða stigs fellibylur þegar hann gekk á land en hann er nú metinn sem fyrsta stigs fellibylur. Það breytir því þó ekki að honum fylgir mikill vindur, úrkoma og sjávarflóð.

Hvirfilvindar létu að sér kveða í St. Lucie-sýslu í Flórída samhliða fellibylnum og jöfnuðu þeir um hundrað heimili og fyrirtæki nánast við jörðu. Yfirvöld segja að „margir“ hafi látist í sýslunni en á samfélagsmiðlum má sjá myndir af mikið skemmdum húsum og bílum á hvolfi.

Rafmagnsleysi er útbreitt á áhrifasvæði fellibylsins og er talið að um þrjár milljónir manna séu án rafmagns.

Í umfjöllun Mail Online kemur fram að byggingakrani hafi fallið af þaki nýbyggingar í St. Petersburg og lenti hann á gluggum skrifstofubyggingar Tampa Bay Times. Engin slys urðu á fólki sem betur fer en tjónið er mikið. Reiknað er með því að fellibylurinn gangi yfir Flórída síðar í dag og fari út á Atlantshafið.

Í umfjöllun BBC kemur fram að mikil sjávarflóð séu víða og einkum á svæðum þar sem fólk var hvatt til að yfirgefa heimili sín. Þykir ljóst að verr hefði farið ef viðvaranir hefðu verið gefnar út seinna.

BREAKING REPORT: Charlotte Harbor, Florida UNDER WATER with Milton still 2 hours off shore..

We’re a three man crew now. My coworker, David, rescuing a cat who took shelter under our car from Hurricane Milton. I’m glad someone walking by told us they heard meowing. pic.twitter.com/9nRFM4PqPf

— Christopher Salas (@ChristopherS_DC) October 9, 2024