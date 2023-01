Pútín tapar miklu dag hvern og fljótlega mun staðan versna enn frekar

Á Vesturlöndum glíma margir við hátt orkuverð en það má rekja til refsiaðgerðanna gegn Rússlandi, að minnsta kosti að hluta. En Vladímír Pútín, Rússlandsforseti, finnur einnig fyrir þessu.

Samkvæmt nýrri skýrslu frá finnsku rannsóknarstofnuninni Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) þá tapar Pútín sem svarar til um 25 milljarða íslenskra króna á dag vegna þess að G7-ríkin og ESB hafa sett verðþak á rússneska olíu.

CREA kemst að þeirri niðurstöðu að tekjur Rússa af útflutningi á orku hafi dregist saman um 17% í desember og hafi aldrei verið lægri í einum mánuði síðan Pútín fyrirskipaði her sínum að ráðast inn í Úkraínu.

Staðan mun síðan versna enn frekar fyrir Pútín því frá og með 5. febrúar tekur verðþak á unna rússneska olíu gildi. Segir CREA að það mun þýða tekjutap upp á sem svarar til tæplega 50 milljarða íslenskra króna á dag miðað við það sem fæst fyrir olíuna nú.

Bloomberg segir að nú þegar seljist rússnesk hráolía á hálfu markaðsverði vegna verðþaksins.