Pútín sagður ætla að skipa einn hataðasta mann Úkraínu sem forseta í stað Zelenskís

Úkraínski miðillinn The Kyiv Independent segir að Pútín vilji skipa Viktor Yanukovych sem forseta Úkraínu, nái Rússar að vinna stríðið.

Yanukovych er sagður vera staddur í Minsk og að rússnesk stjórnvöld séu nú að vinna að því að skipta núverandi forsetanum, Volodimír Zelenskí út.

⚡️Media: Putin wants to reinstate Yanukovych as president of Ukraine.

Viktor Yanukovych is allegedly in Minsk, and the Kremlin is preparing an operation to replace Zelensky with the ex-president ousted by the EuroMaidan Revolution in 2014, according to Ukrainska Pravda’s sources

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022