Sjáðu myndbandið: Úkraínumaður mætir Rússum á skriðdreka einn síns liðs – „Á ég að draga ykkur… aftur til Rússlands?“

Hrakfarir rússneskra hermanna í innrásinni í Úkraínu hafa vakið nokkra athygli á samfélagsmiðlum. Nokkuð af myndböndum hafa náðst af umræddum hrakförum en eitt þeirra sýnir úkraínskann mann mæta rússneskum hermönnum á skriðdreka.

Úkraínumaðurinn keyrir á móti Rússunum og dregur niður bílrúðuna sína þegar hann mætir þeim. „Er hann bilaður?“ spyr sá úkraínski og einn Rússinn segir þá að þeir séu bensínlausir. Úkraínumaðurinn bíður þeim þá aðstoð sína í gríni. „Á ég að draga ykkur… aftur til Rússlands?“ segir hann og uppsker hlátur bæði hjá sjálfum sér og einum Rússanum.

Kenningar hafa verið um að töluverður hópur rússneskra hermanna viti í raun og veru ekkert hvað þeir eru að gera og rennir það sem gerist næst í myndbandinu stoðum undir þær kenningar. „Vitiði hvert þið eruð að fara?“ spyr nefnilega Úkraínumaðurinn en Rússarnir svara því neitandi þar til einn þeirra segir að þeir séu á leiðinni til höfuðborgarinnar Kyiv.

„Hvað er eiginlega verið að segja í fréttunum?“ spyr Rússinn svo eftir að hann segir hvert förinni er heitið. „Á meðan allt er á okkar valdi þá gefast ykkar menn upp og eru teknir til fanga því þeir vita heldur ekkert hvert þeir eru að fara. Ég spurði fullt af mönnum eins og ykkur og enginn veit hvar þeir eru eða hvert þeir eru að fara.“

Myndbandið af þessum samskiptum má sjá hér fyrir neðan:

