Vinkona Lenyu er í Úkraínu – Svona segir hún að fólk geti hjálpað í baráttunni

Síðan innrás Rússa í Úkraínu hófst í gær hefur mikið vatn runnið til sjávar. Þessa stundina fer fram hörð barátta um höfuðborgina Kyiv en Rússar hófu innrás í borgina í morgun.

Fjölmargir hafa velt því fyrir sér hvað sé hægt að gera til þess að hjálpa Úkraínu í baráttunni og er Lenya Rún Taha Karim, varaþingmaður Pírata, ein þeirra. Lenya hafði samband við vinkonu sína sem býr í Úkraínu og spurði hana hvernig hægt væri að hjálpa íbúum Úkraínu í baráttunni.

Lenya segir frá þessu í færslu sem hún birtir á Twitter-síðu sinni en með færslunni lætur hún fylgja hlekki sem vinkona hennar frá Úkraínu sendi henni.

Fyrsti hlekkurinn sýnir hvaða svæði hafa verið hernumin í raunmynd en hlekkinn má sjá í færslunni hér fyrir neðan.

https://t.co/apOj4UUwPL

“A live map of what is going on and what territory is captured”

— Lenya Rún (@Lenyarun) February 25, 2022