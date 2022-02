Úkraínudeilan á mannamáli – Öryggi allrar Evrópu er undir

Það var svokölluð rússnesk kosning fyrr í dag þegar allir 153 öldungardeildarþingmenn á rússneska þinginu samþykktu beiðni Vladmír Pútíns forseta um að nota megi her landsins utan landamæranna. Þetta rennir enn frekari stoðum undir að Rússar búi sig undir allsherjar innrás í Úkraínu. Pútín segist einungis vinna að friði en komi til innrásarinnar er öryggi allrar Evrópu í hættu og hefur spennan innan álfunnar ekki verið meiri síðan við lok Kalda stríðsins.

Pútín hefur hvatt Úkraínustjórn til þess að hætta við áform sín um að ganga í Atlantshafsbandalagið (NATO) og vera þess í stað hlutlaust ríki; raunar hefur hann krafist þess að fá skriflega tryggingu fyrir því að Úkraína gangi ekki í NATO.

Þetta er afar flókið mál með langa sögu en Una Sighvatsdóttir, sérfræðingur hjá embætti forseta Íslands og fyrrverandi upplýsingafulltrúi NATO, gerði hlutina skiljanlega fyrir marga á Twitter þegar hún setti nýja leikmenn á spilaborðið þar sem A. Kanye West er Rússland, B. Kim Kardashian er Úkraína og C. nýi kærastinn hennar, Pete Davidson, er Vestrið/NATO.

Greiningin er svo eftirfarandi:

„B hefur fjarlægst A og vill binda trúss sitt C. En A viðurkennir ekki sjálfsákvörðunarrétt B til að velja eigin sambönd. A telur sig eiga B, beitir B passive aggressive kúgunum og hótar C stríði.“

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna kom saman til neyðarfundar í gærkvöldi í New York. Boðað var til fundarins í kjölfar þess að Rússland viðurkenndi sjálfstæði tveggja héraða aðskilnaðarsinna í austurhluta Úkraínu og eftir að Pútín fyrirskipaði að rússneski herinn myndi ráðast yfir landamærin inn í Úkraínu. Fyirhugaðar aðgerðir Rússa voru harðlega fordæmdar en svo vill þó til að Rússar

Þau héröð sem Pútín viðurkenndi sem sjálfstæð voru Dónetsk og Lúhansk í austurhluta Úkraínu en aðskilnaðarsinnar þar eru hliðhollir Rússum. Varnamálaráðherra Rússa hefur gefið út að ráðast þurfi inn í héröðin til að vernda íbúa þessara „alþýðulýðvelda“ og stuðla þannig að friði.

Þýskaland er meðal þeirra sem hafa tekið harða afstöðu í málinu. Kanslari Þýskalands greindi frá því í dag að ákveðið hafi verið að stöðva Nord Stream 2 verkefnið, risavaxna gasleiðslu sem liggur frá Rússlandi til Þýskalands um Eystrasalt. Uppbygging leiðslunnar hefur staðið yfir í fimm ár en hún hafði enn ekki verið tekin í notkun þar sem hún var ekki í samræmi við þýsk lög. Gasleiðslunni var ætlað að tvöfalda útflutning á gasi frá Rússlandi til Þýskalands.

