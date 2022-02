Mótmælendur frá kveðjur fá Namibíu og Transparency International

Boðað hefur verið til mótmæla á Austurvelli og á Ráðhústorginu á Akureyri á morgun klukkan 14:00 vegna máls fjölmiðlamannanna fjögurra sem hafa fengið stöðu sakborninga í rannsókn lögreglunnar á Norðurlandi eystra á meintu broti gegn friðhelgi einkalífs. Að baki mótmælunum standa ungliðahreyfingar Sósíalista, Samfylkingarinnar, Pírata, Vinstri Grænna og Viðreisnar.

Mótmælendum hafa borist góðar kveðjur, annars vegar frá Graham Hopwood í Namibíu, en hann er framkvæmdastjóri stofnunarinnar IPPR — the Institute for Public Policy Research in Namibia, og hins vegar frá Francois Valerian, stjórnarmanni í Transparency International.

Hopwood segir að baráttufólki fyrir mannréttindum í Namibíu hugnist miður að íslenskir blaðamenn skuli verða fyrir þeim ofsóknum sem hér séu að eiga sér stað. Lýsir hann yfir samstöðu með blaðamönnunum:

„Human rights campaigners and civil society activists in Namibia are appalled that journalists should be facing this kind of persecution in Iceland – a country widely respected for its media freedom. We stand in solidarity with the journalists and civil society who are standing up to support press freedom and call out these draconian actions.“

Francois Valerian, sem er háskólaprófessor í fjármála- og stjórnunafræði, auk þess að sitja í stjórn Transparency International, segir að mótmælin á morgun séu afar mikilvæg. Kannski hafi sumir áhyggjur af starfsöryggi sínu ef þeir sjást við slíkar mótmælaaðgerðir:

„It is very important to see a protest planned on Saturday. Both in Reykjavík and Akureyri. Some people might be asking themselves if they should show up and protest. Could that affect their job or the job security of a family member? This is the chilling effect that we must push back against. It is an essential right to be able to freely express the type of society you want to belong to, without the fear of revenge.“