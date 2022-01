Elísabet kastaði sprengju inn í helgina – „Ég skulda andskotans engum neina helvítis kurteisi“

Baráttukonan Elísabet Ýr Atladóttir, ætlar ekki að biðjast afsökunar á þeirri skoðun sinni að BDSM sé ofbeldi og segist ekki skulda neinum kurteisi.

Harðar deilur sköpuðust um helgina um stöðu BDSM innan femínískrar baráttu í kjölfar greinaskrifa kynjafræðinganna Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur og Maríu Hjálmtýsdóttur um kynfræðslu kynfræðingsins Siggu Daggar í grunnskólum, en í grein sem þær Hanna og María rituðu saman gagnrýndu þær að Sigga Dögg hafi frætt unglinga um kyrkingar og flengingar sem gjarnan hafa verið tengd BDSM-samfélaginu.

Þó að gagnrýni þeirra Hönnu og Maríu hafi lútið að fræðslu til nemenda á grunnskólaaldri þá vatt umræðan upp á sig og fór að snúast um stöðu BDSM innan femínískrar baráttu. Hanna Björg mætti svo Siggu Dögg í Kastljósi á fimmtudag og var harðlega gagnrýnd fyrir framgöngu sína. Hún baðst í kjölfarið afsökunar.

Baráttukonan Elísabet Ýr Atladóttir, sem hefur verið í framlínu femínskrar baráttu um margra ára skeið, kom Hönnu Björgu til varnar um helgina, og viðraði á sama tíma þá persónulegu afstöðu sína að í BDSM geti falist ofbeldi, þó þar sé fyrir samþykki að fara – því í samfélagi þar sem ríki nauðgunarmenning geti slíkt samþykki verið undir áhrif þeirrar menningar sem og feðraveldisins og komi ekki í veg fyrir að konur upplifi að brotið sé gegn þeim.

Segja má að í kjölfarið hafi allt farið á hliðina, einkum á samfélagsmiðlinum Twitter þar sem femínísk barátta hér á landi hefur verið áberandi undanfarin misseri. Stigu þar margir fram sem eru BDSM-hneigðir og sögðu að þeim sárnaði að baráttukonur sem hafi verið fyrirmyndir í gegnum tíðna væru að segja fólki með BDSM-hneigð að skammast sín og að það annað hvort sé að beita ofbeldi eða að það væri þolandi ofbeldis.

Virtust margir túlka orð Elísabetar og þar á undan Hönnu Bjargar og Maríu, sem afstöðu um að BDSM sé í öllum tilvikum ofbeldi.

Aðrir bentu á að þær hafi verið að vísa til þess að ofbeldi geti stundum verið klætt í gervi-BDSM og að taka þurfi tillit til þess að samþykki einkum kvenna í slíkum athöfnum geti verið undir áhrifum frá nauðgunarmenningu, og því ekki komið í veg fyrir að um ofbeldi sé að ræða.

Hér má sjá aðeins örlítið dæmi um þær rökræður sem áttu sér stað um málið í kjölfar færslu Elísabetar.

Ljóst er að Elísabet reitti marga til ræði eða særði, og líklega hefur verið kallað eftir því að hún tæki orð sín til baka og bæði þá afsökunar sem töldu að sér vegið.

Elísabet birti færslu á Facebook í gærkvöldi þar sem hún sagðist ekki skulda neinum kurteisi og að hún ætli ekki að biðja einn né neinn afsökunar á því. Orð hennar hafi verið slitin úr samhengi í umræðunni og henni gerðar upp skoðanir sem hún hafi aldrei tjáð.

Elísabet furðar sig á því að hafa verið sett upp á einhvern stall og að fólk sé að móðgast þegar hún tjái skoðanir sem hún hafi aldrei farið leynt með.

Engin dúkkufemínisti

Elísabet segir að margir hafi beðið um helgina eftir afsökunarbeiðni frá henni, en þeir geti haldið áfram að bíða því slík beiðni komi aldrei.

Færsla hennar á laugardaginn hafi komið af stað furðulegri atburðarás, en það sé ekki henni að kenna.

„Það að fá orð urðu að súrrealískri atburðarrás í kjölfarið er eitthvað sem þið megið kenna ykkur sjálfum um. Ég ætla ekki að svara fyrir einhverjar skoðanir sem ég hef aldrei tjáð, né reyna að fá ykkur til að skilja hversu sturlað það er að reyna að fá fólk til að lesa ekki meira í orðin en ég hef sagt. Ég get ekki svarað fyrir ykkar eigin ranghugmyndir eða rangtúlkanir. Þið þurfið að eiga við ykkar bullshit sjálf, læra kannski að hætta að projecta svona hart einhverntíma.

Bara svona í endann: fokkjú, og deal with it. Ég er ekki dúkkufemínisti sem tiplar á tánum í kringum tilfinningar fólks. Mun halda áfram að vera ógeðslega vond, styðja þolendur og gera allt sem ég get til að kryfja ofbeldis og nauðgunarmenningu. Líka þá sem fólk hefur lært að njóta. Cry and be mad about it.“