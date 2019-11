Ókunnugur karl áreitti Hildi og bað hana um að brosa – „BANNAÐ AÐ FJALLA UM Í FJÖLMIÐLUM“

Hildur Lilliendahl greinir frá á Facebook atviki sem hún varð fyrir á dögunum. Hún bannar fjölmiðlum að fjalla um málið en rétt er að taka fram að það væri óeðlilegt að samþykkja það þar sem hún er áhrifavaldur í íslenskum stjórnmálum. Í stöðufærslunni segir hún að ókunnugur maður hafi tekið hana tali og sagt henni að brosa. Færslan minnir talsvert á þekkt erlent umræðuefni femínista, þegar karlmenn segja ókunnugar konur um að brosa.

Hildur hefur færsluna á því að skrifa: „BANNAÐ AÐ FJALLA UM Í FJÖLMIÐLUM, THANK YOU VERY NICE“. Hún heldur svo áfram: „Í dag, rétt um klukkan fjögur, tyllti ég mér inn á bar til að vinna í fyrirlestri. Var búin að sitja alein í úlpu og með húfu yfir einum bjór í einn og hálfan tíma að skrifa og lesa til undirbúnings mjöööög hræðilegar sögur um kynbundið og kynferðislegt ofbeldi þegar einhver bláókunnugur karl, rétt um sextugt gæti ég trúað, sem hafði verið að vappa í kringum mig í dágóðan tíma og bíða færis, pikkaði í öxlina á mér og sagði: Fyrirgefðu, má ég segja eitt? Ég sagði „já“ eins lágt og ég gat, án þess að líta upp og hélt áfram að pikka á tölvuna,“ segir Hildur.

Hún segir manninn hafa sagt henni að brosa: „Hann sagði þá (í alvörunni, þetta var það eina sem hann vildi segja við mig) „ÞÚ ÆTTIR AÐ BROSA MEIRA, ÞÚ ERT MIKLU FALLEGRI ÞANNIG“. Þetta varð til þess að ég leit upp, horfði í augun á honum, brosti smáááá og gaf honum fingurinn. Honum brá dáldið og spurði hvers vegna. Ég sagði „af því að þér kemur bara nákvæmlega ekkert við hvað ég geri við andlitið mitt.“ Nú jæja ok sagði hann og fór.“

Hildur segist ekki skilja hvað þessum manni hafi gengið til. „Ég skil ekki hvernig fólki getur mögulega dottið þetta í hug. Mitt síðasta verk í lífinu væri að ganga upp að ókunnugri manneskju og kenna henni hvernig hún gæti virkað aðeins meira aðlaðandi eða falleg fyrir mér. HVAÐ ER AÐ? Af hverju finnst ykkur þetta í lagi?,“ spyr Hildur.

Að lokum segir hún mönnum að þetta sé ekki í lægi. „Fyrir ykkur, karlar, sem dettur í hug að hugsa svona, hvað þá segja það: konur eru ekki til fyrir ykkur. Við erum ekki fæddar til að þið getið glaðst við að horfa á okkur. Þið eigið nákvæmlega enga heimtingu á því að við beitum vöðvum eða líkömum okkar þannig að ykkur líði betur við að horfa á okkur. Látið okkur bara plís í friði.“