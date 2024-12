Mömmuáhrifavaldur sætir rannsókn eftir fjölda ábendinga um vanrækslu – Myndbandið sem gerði útslagið

Hannah hefur verið talsvert á milli tannanna á fólki undanfarið en sérstaklega eftir að hún birti myndband af syni sínum, James. Í kjölfarið fór fólk að skoða gömul myndbönd og taldi sig hafa fundið vísbendingar um að Hannah og maðurinn hennar væru að vanrækja drenginn og hugsanlega beita hann ofbeldi.

Hannah kom fyrst fram á sjónarsvið í október þegar myndband hennar vakti gríðarlega athygli, en í því sýndi hún áhorfendum að það væri sautján skítugar bleyjur á dreif um húsið.

Myndbandið sem gerði útslagið, sem varð til þess að fólk fór að sýna Hönnuh og hegðun hennar meiri athygli, var myndband af James sitjandi í búðarkerru í matvöruverslun. Faðir hans, maður Hönnuh, kom síðan upp að honum og mátti sjá James bera hönd yfir höfuð sér. Mörgum þótti þetta merki um að drengurinn hafi verið viðbúinn að verða fyrir ofbeldi, eins og þetta væri eitthvað sem hann væri vanur.

Sjáðu myndbandið hér að neðan.

Eins og fyrr segir hafa netverjar verið að skoða gömul myndbönd. Í mörgum þeirra má sjá Hönnuh og eiginmann hennar neita drengnum um mat. Í einu má sjá Hönnuh og manninn hennar borða stóran skammt af kjúklingum og frönskum á meðan drengurinn er með nokkur kálblöð á disk, mjög leiður að sjá. Hannah sagði að þannig tekst þeim að spara þegar þau fara út að borða, með því að kaupa ekkert handa drengnum.

I’m not a huge fan of cancel culture. Frankly, I think it’s stupid and annoying but TikTok is currently roasting this “mother” at the stake and tbh, I’m fucking here for it. pic.twitter.com/wvNEHe4ahC

— South Dallas Foodie (@SouthDallasFood) December 7, 2024