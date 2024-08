Sláandi myndir: Katie Price handtekin á flugvellinum

Breska glamúrfyrirsætan Katie Price var handtekin þegar hún lenti á Heathrow flugvelli í morgun. Hún var að koma heim frá Tyrklandi eftir að hafa gengið undir sjöttu andlitslyftinguna.

Handtökuskipun var gefin út á hendur hennar í lok júlí eftir að hún mætti ekki í dómsal þar sem átti að taka fyrir úrskurð um gjaldþrot hennar. Þess í stað flaug hún til Tyrklands til að gangast undir enn aðra fegrunaraðgerðina.

Not being funny but I think Katie Price needs actual psychiatric help. She obviously losing the plot. I sense this isn’t going to end well here….#katieprice pic.twitter.com/JFocHIdrWa — Frank (@Nicetobefrank) August 8, 2024

Glamúrfyrirsætan var mynduð að sóla sig við hótelsundlaug í Tyrklandi á dögunum. The Sun birti sláandi myndir af henni sem hafa vakið mikla athygli. Skoðaðu þær hér.

Katie Price spotted sunning herself on holiday despite arrest warrant pic.twitter.com/nShtsqhtFD — The Sun (@TheSun) August 3, 2024

Dvöl Price á hótelinu var umdeild en aðrir hótelgestir kvörtuðu undan henni. Í samtali við The Sun sagði einn þeirra að glamúrfyrirsætan hafi eyðilagt frí þeirra þegar hún sólaði sig við sundlaugina með skurði og sáraumbúðir í andliti.

Handtekin

Price flaug heim í morgun og var handtekin á Heathrow flugvellinum, níu dögum eftir að hún var eftirlýst.

The Sun birti myndir frá handtökunni sem má sjá hér.

Moment Katie Price met by cops at airport as she’s arrested https://t.co/R4h28XJVbo pic.twitter.com/qMVly25KlN — The Sun (@TheSun) August 9, 2024

Katie Price has been arrested over the £750,000 tax evading trial she skipped. She said „I feel like I’m being treated like a criminal.“ Well yeah because you are. pic.twitter.com/rLHHdssH3H — BladeoftheSun (@BladeoftheS) August 8, 2024

Ætlaði ekki í fleiri aðgerðir

Katie Price hefur farið í margar fegrunaraðgerðir í gegnum árin og hefur alltaf verið opin um þær. Hún hefur meðal annars farið sextán sinnum í brjóstastækkun og er núna með þau stærstu til þessa. Í mars í fyrra sagðist hún ekki ætla að gangast undir fleiri aðgerðir á andliti.

„Þegar ég var í förðun áðan, þá horfði ég í spegilinn og hugsaði: „Ég er svo ljót.“ Núna hugsa ég: „Ekki gera meira við andlitið þitt.“ Því þú veist, ég er komin með þetta „fegrunaraðgerðar útlit“, þar sem er augljóst að ég hafi lagst oft undir hnífinn. Ekki að það trufli mig, því ég gerði mér þetta sjálf. En stundum þarf maður aðeins að slaka á,“ sagði hún í fyrra.

Hún virðist hafa skipt um skoðun þar sem hún gekkst undir sjöttu andlitslyftinguna í síðustu viku.