Varalesari afhjúpar hvað var sagt í samtalinu sem vakti heimsathygli

Umfjöllun um hátíðina hefur tröllriðið miðlum vestanhafs og vöktu sum augnablik meiri athygli en önnur. Eins og samtal stórstjarnanna Taylor Swift og Selenu Gomez.

Myndband af þeim ræða saman, ásamt leikkonunni Keleigh Sperry, hefur farið eins og eldur í sinu um netheima.

Í því er Gomez að segja frá einhverju – að því sem virðist – mjög áhugaverðu.

.@taylorswift13 chats with @selenagomez during a break at the 2024 #GoldenGlobes pic.twitter.com/DN8gx95EUn

— The Hollywood Reporter (@THR) January 8, 2024