United hendir í útsölu í janúar – Hellingur af leikmönnum sem má fara

Florian Plettenberg sérfræðingur á félagaskiptamarkaðnum segir að Manchester United sé til að selja um helming af þeim leikmönnum sem félagið.

UM er að ræða leikmenn sem United væri til í að losna við strax í janúar.

Ljóst er að Ruben Amorim er á leið í hreinsun, reyna á í eitt skipti fyrir öll að taka til í hópi United.

Vitað er að Antony, Marcus Rashford, Christian Eriksen og fleiri eru allir til sölu og geta farið ef það koma tilboð.

Amorim tók við United á dögunum og hefur ekki farið vel af stað í starfi.

🚨🔴 Internally, Manchester United agree that over half of the players in the squad are serious candidates for sale in the winter or summer if good offers come in. Ruben #Amorim is to be given the opportunity to make a rebuild, which will require urgent sales.

Currently, players… pic.twitter.com/KSM46Yw6Yb

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 11, 2024