Gwyneth Paltrow rýfur þögnina um skíðamálið – „Mér líður eins og þetta hafi verið eitthvað sem ég lifði af“

Leikkonunni og heilsugúrúnum Gwyneth Paltrow var stefnt fyrir dóm af augnlækni á eftirlaunum vegna áreksturs sem átti sér stað í skíðabrekku í Utah árið 2016.

Aðalmeðferð fór fram í mars á þessu ári og var í beinni útsendingu. Málið vakti gríðarlega athygli og er óhætt að segja að samfélagsmiðlar hafi logað á meðan því stóð.

I hate to tell you this but if you’re only hitting the slopes now you’ve missed a half day of skiing which is <checks notes> the worst thing that can happen to anyone pic.twitter.com/vjs0YknBbZ

— Mark Lewis (@marklewismd) March 26, 2023