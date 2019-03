Bond-stúlka látin

Breska leikkonan og fyrirsætan Tania Mallet er látin, 77 ára að aldri. Tania var hvað þekktust fyrir að leika Bond-stúlkuna Tilly Masterson í stórmyndinni Goldfinger frá árinu 1964.

Tania fæddist í Blackpool, en faðir hennar, Henry Mallet var breskur og móðir hennar, Olga Mironoff rússnesk. Fréttum af andláti hennar var tíst á Twitter-svæði James Bond.

„Það hryggir okkur að heyra að Tania Mallet, sem lék Tilly Masterson í Goldfinger, sé látin. Hugur okkar er hjá fjölskyldu hennar og vinum á þessum sorglega tíma.“

We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7

— James Bond (@007) March 31, 2019