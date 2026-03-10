fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Skiptar skoðanir á ESB-Silfrinu í gær – „Þessi þáttur af Silfrinu er eins og eitthvað skynfæraofbeldi“

Eyjan
Þriðjudaginn 10. mars 2026 12:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Silfrið á RÚV var líflegt í gærkvöldi þar sem fulltrúar flokkanna sem eiga sæti á Alþingi rökræddu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarferli Íslands að Evrópusambandinu.

Rithöfundurinn Illugi Jökulsson beið spenntur: „Ég bíð spenntur eins og barn og iðandi af tilhlökkun eftir umræðum stjórnmálaflokkanna um Evrópusambandið í Silfrinu.“

En hvað höfðu landsmenn að segja að útsendingu lokinni?

Skynfæraofbeldi

Samfélagsrýnirinn Hrafn Jónsson gekk svo langt að kalla þáttinn einhvers konar skynfæraofbeldi.

„Þessi þáttur af Silfrinu er eins og eitthvað skynfæraofbeldi. Við getum ekki setið undir þessu samtali næstu mánuði.

Það er samt mjög fyndið að um leið er gengið á Sigmund með eitthvað, sérstaklega þegar minnst var á fundi hans með hugmyndasmiðum repúblíkanaflokksins þá hrekkur aumingja kallinn beint í Wintris gírinn. Tafsar bara eitthvað flóttalegur til augnanna. Held hann þurfi kannski aðeins fleiri og betri námskeið þarna hjá Koch bræðrum.“

Vísaði Hrafn þar væntanlega til Orðsins á götunni og/eða frétta sem birtust í nýjasta tölublaði Heimildarinnar um tengsl Miðflokksins við bandarískar hægrihreyfingar. Rithöfundurinn Margrét Tryggvadóttir skrifar í athugasemd hjá Hrafni að viðbrögð Sigmundar hafi verið nokkuð mögnuð þar sem hann hafi viðurkennt að hafa ekki lesið frétt Heimildarinnar.

„Og ansi magnað, miðað við hvað hann sagði að mikil vinna færi í að leiðrétta þetta, að hann hafði ekki lagt á sig að lesa greinina heldur fengið munnlega útskýringu frá aðstoðarfólki.“

Fleiri töldu Sigmund hafa sýnt kunnuglega takta. Eiríkur Jónsson, fyrrum formaður Kennarasambands Íslands, skrifar í færslu: „Þegar Sigmundur Davíð var spurður um meint tengsl Miðflokksins við Trumpista í USA minntu viðbrögðin, svipbrigðin og svörin óþægilega á viðbrögð hans og við spurningunni forðum:„Mr. Prime minister. What can you tell me about a company called Wintris?““

Grínistinn Elva Dögg Hafberg Gunnarsdóttir sagði að það hefði verið gaman að horfa á Silfrið og „hlusta á þetta forríka fólk tala um hvað ESB aðild er hræðileg, og við missum allan rétt yfir auðlindum okkar og að meirihluti fólks í atvinnugeiranum sé mótfallið þessu.“

Sjálf kannast Elva Dögg ekkert við að hafa rétt yfir þessum auðlindum og eins segist hún hvorki vera ríki né atvinnurekandi.

„Plís ekki láta vælið í auðvaldinu stjórna því hvar „okkur“ er best borgið. Hafðu þína eigin hagsmuni í fyrirrúmi…“

Hver er ríkið?

Anton Sveinn McKee, formaður ungra Miðflokksmanna, taldi að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefði afhjúpað „yfirlætið“ í Valkyrkjustjórninni með frammistöðu sinni í gær.

Fleiri hægrimenn hafa skotið á þessa tilvitnun Þorgerðar Katrínar í Lúðvík XIV (f. l’état, c’est moi), en rétt er að geta þess að af samhengi þáttarins má ráða að Þorgerður var að nota tilvitnunina til að skjóta á Sigmund og orð hans um að enginn hafi staðið betur vörð um íslenska hagsmuni, enda sagði hún orðrétt við Sigmund, „Ég er ríkið og ríkið það er ég, ertu þar?“ og Sigmundur svaraði: Nei.

Sigmundur notaði tilvitnunina til sólkonungsins Lúðvíks í ritdeilum sínum við þáverandi borgarstjóra, Dag B. Eggertsson, árið 2016: „Lúðvík XIV á að hafa sagt ,,ríkið það er ég“. Nú segir borgarstjórinn í Reykjavík hins vegar ,,ríkið, það er Sigmundur Davíð, og allar stofnanir og nefndir með“.

Guðmundur Franklín Jónsson, fyrrverandi forsetaframbjóðandi, var einn þeirra sem misskildi tilvitnunina, og var ekki einn um það.
„„Ég er ríkið“ (L’État, c’est moi) heldur utanríkisráðherrann að hún sé orðin Sólkonungurinn! Afskaplega óheppilegt orðalag, það þarf einhver að grípa í taumana.“

 

Einar Jóhannes Guðnason oddviti Miðflokksins í Kópavogi var lukkulegur með formanninn sinn sem og Lilju Alfreðsdóttur. Þau hafi átt stórleik.

Axel Jón Ellenarson, samskiptastjóri Sameykis, ákvað að gera grínútdrátt á umræðum kvöldins í tveimur laufléttum færslum. Önnur fjallaði um Sigmund Davíð Gunnlaugsson og hin um Lilju Alfreðsdóttur.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 19 klukkutímum
Skiptar skoðanir á ESB-Silfrinu í gær – „Þessi þáttur af Silfrinu er eins og eitthvað skynfæraofbeldi“
Eyjan
Í gær
Alma Möller: Eðlilegt að Nýi Landspítalinn sjái um spítalaframkvæmdir hér á landi – nýta sérþekkinguna
EyjanFastir pennar
Í gær
Kristinn bæjarstjóraefni Samfylkingar, Viðreisnar og óháðra á Seltjarnarnesi
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Björn Jón skrifar: Mafíur og meiðyrði
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Alma Möller: Fjölþættar lausnir þarf – bindum vonir við leiguleiðina
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Jón Gnarr skrifar: Móðurmál og mannamál
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Sigurður Hólmar skrifar: Konan sem lyfti grettistaki fyrir kynslóðir Kársnesbúa
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Jóhann Páll Jóhannsson á þingi Samtaka iðnaðarins: Afnemum neitunarvald landeigenda – einföldum regluverkið

Pennar

Björn Jón skrifar: Mafíur og meiðyrði
Jón Gnarr skrifar: Móðurmál og mannamál
Sigmundur Ernir skrifar: Miðaldir eru að baki á Íslandi
Óttar Guðmundsson skrifar: Hvar er best að búa?

Mest lesið

Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur
Sorglegt andlát hjá 15 ára stúlku um helgina – Hneig niður í miðjum leik
Meint hópnauðgun á Akureyri sögð einstaklega hrottaleg
Ungar stjörnur í miklum vandræðum vegna kynferðislegs myndbands með konu – Málið til rannsóknar

Nýlegt

Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Minnist frægs föður síns með hjartnæmri færslu – „Hann finnur ekki fyrir sársauka lengur“
Ofbeldi Ólafs biskups gegn dóttur hans: „Þegar þú deyrð Guðrún Ebba, þá tek ég á móti þér og við verðum alltaf saman“
Með 280 milljónir á mánuði en stendur til boða að fá veglega launahækkun
Uppselt á afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar – Aukatónleikar degi síðar
Skotárásin á heimili Rihönnu – Færslur á samfélagsmiðlum geranda sýna stórundarlega hegðun
Auglýsing sem vekur athygli – Hefur verið sakaður um að beita konur ofbeldi
Eric Cantona tekur þátt í stóru verkefni á Íslandi
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Hvar er best að búa?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Braggablús

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Braggablús
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Alma Möller: Áratugum of sein að byggja nýjan spítala
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Allt sem þú þarft að vita um ESB-þjóðaratkvæðagreiðsluna
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Katrín Káradóttir skrifar: Soroptimistar taka þátt í alþjóðlegum baráttudegi kvenna því það skiptir máli

Katrín Káradóttir skrifar: Soroptimistar taka þátt í alþjóðlegum baráttudegi kvenna því það skiptir máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Nína Richter skrifar: Leyfist Laufey að vera á dós?

Nína Richter skrifar: Leyfist Laufey að vera á dós?
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Framboðslisti Viðreisnar í Reykjavík
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Stórkaup eða stórsala á landsréttindum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Stórkaup eða stórsala á landsréttindum
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Ofboð og geðshræring stjórnarandstöðunnar út af litlu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Bæling er ekki boðskapur kærleikans

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Bæling er ekki boðskapur kærleikans
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Willum Þór Þórsson: Ánægður með skýran málflutning Lilju – má samt ekki missa mig í pólitík
Eyjan
Fyrir 1 viku
Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Veikindaréttur er ekki forréttindi heldur öryggi
Eyjan
Fyrir 1 viku

Davíðs minnst á Alþingi – „Genginn einn litríkasti og áhrifamesti stjórnmálamaður síðari tíma“

Davíðs minnst á Alþingi – „Genginn einn litríkasti og áhrifamesti stjórnmálamaður síðari tíma“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Willum Þór Þórsson: Sakna stjórnmálanna en virði mitt núverandi hlutverk
Eyjan
Fyrir 1 viku
Jón Örn í eigendahóp Markarinnar lögmannsstofu
Eyjan
Fyrir 1 viku
Willum Þór Þórsson: Ein stjarna Ólympíuleikanna var 93 ára og íslensk – önnur var norsk
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?

Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Vopnaður friður – Var rétta fólkinu fórnað? Gamalt vín á nýjum belgjum

Orðið á götunni: Vopnaður friður – Var rétta fólkinu fórnað? Gamalt vín á nýjum belgjum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sjálfstæðismenn birta framboðslista sinn í Reykjavík

Sjálfstæðismenn birta framboðslista sinn í Reykjavík
Eyjan
Fyrir 1 viku
Verðbólgan: Glatað tækifæri peningastefnunefndar til að afnema verðtryggingu – ekki er öll von úti
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Að lifa í skugga sjaldgæfs sjúkdóms

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Að lifa í skugga sjaldgæfs sjúkdóms
Eyjan
Fyrir 1 viku

Willum Þór Þórsson: Lottópeningarnir skipta sköpum

Willum Þór Þórsson: Lottópeningarnir skipta sköpum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Willum Þór Þórsson: Íþróttahreyfingin samofin sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar