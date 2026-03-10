Skiptar skoðanir á ESB-Silfrinu í gær – „Þessi þáttur af Silfrinu er eins og eitthvað skynfæraofbeldi“

Silfrið á RÚV var líflegt í gærkvöldi þar sem fulltrúar flokkanna sem eiga sæti á Alþingi rökræddu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarferli Íslands að Evrópusambandinu.
Rithöfundurinn Illugi Jökulsson beið spenntur: „Ég bíð spenntur eins og barn og iðandi af tilhlökkun eftir umræðum stjórnmálaflokkanna um Evrópusambandið í Silfrinu.“
En hvað höfðu landsmenn að segja að útsendingu lokinni?
Samfélagsrýnirinn Hrafn Jónsson gekk svo langt að kalla þáttinn einhvers konar skynfæraofbeldi.
„Þessi þáttur af Silfrinu er eins og eitthvað skynfæraofbeldi. Við getum ekki setið undir þessu samtali næstu mánuði.
Það er samt mjög fyndið að um leið er gengið á Sigmund með eitthvað, sérstaklega þegar minnst var á fundi hans með hugmyndasmiðum repúblíkanaflokksins þá hrekkur aumingja kallinn beint í Wintris gírinn. Tafsar bara eitthvað flóttalegur til augnanna. Held hann þurfi kannski aðeins fleiri og betri námskeið þarna hjá Koch bræðrum.“
Vísaði Hrafn þar væntanlega til Orðsins á götunni og/eða frétta sem birtust í nýjasta tölublaði Heimildarinnar um tengsl Miðflokksins við bandarískar hægrihreyfingar. Rithöfundurinn Margrét Tryggvadóttir skrifar í athugasemd hjá Hrafni að viðbrögð Sigmundar hafi verið nokkuð mögnuð þar sem hann hafi viðurkennt að hafa ekki lesið frétt Heimildarinnar.
„Og ansi magnað, miðað við hvað hann sagði að mikil vinna færi í að leiðrétta þetta, að hann hafði ekki lagt á sig að lesa greinina heldur fengið munnlega útskýringu frá aðstoðarfólki.“
Fleiri töldu Sigmund hafa sýnt kunnuglega takta. Eiríkur Jónsson, fyrrum formaður Kennarasambands Íslands, skrifar í færslu: „Þegar Sigmundur Davíð var spurður um meint tengsl Miðflokksins við Trumpista í USA minntu viðbrögðin, svipbrigðin og svörin óþægilega á viðbrögð hans og við spurningunni forðum:„Mr. Prime minister. What can you tell me about a company called Wintris?““
Grínistinn Elva Dögg Hafberg Gunnarsdóttir sagði að það hefði verið gaman að horfa á Silfrið og „hlusta á þetta forríka fólk tala um hvað ESB aðild er hræðileg, og við missum allan rétt yfir auðlindum okkar og að meirihluti fólks í atvinnugeiranum sé mótfallið þessu.“
Sjálf kannast Elva Dögg ekkert við að hafa rétt yfir þessum auðlindum og eins segist hún hvorki vera ríki né atvinnurekandi.
„Plís ekki láta vælið í auðvaldinu stjórna því hvar „okkur“ er best borgið. Hafðu þína eigin hagsmuni í fyrirrúmi…“
Anton Sveinn McKee, formaður ungra Miðflokksmanna, taldi að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefði afhjúpað „yfirlætið“ í Valkyrkjustjórninni með frammistöðu sinni í gær.
SDG: „hver hefur staðið betur vörð um íslenska hagsmuni en ég?!“
ÞKG: „já er það? Ég er ríkið”
Þessi klippa afhjúpar yfirlætið í Valkyrjustjórninni. Sólkonungurinn sjálfur Loðvík 14. mættur í Silfrið og hendir í „L’État, c’est moi“ pic.twitter.com/xdY3ZyEqjU
Fleiri hægrimenn hafa skotið á þessa tilvitnun Þorgerðar Katrínar í Lúðvík XIV (f. l’état, c’est moi), en rétt er að geta þess að af samhengi þáttarins má ráða að Þorgerður var að nota tilvitnunina til að skjóta á Sigmund og orð hans um að enginn hafi staðið betur vörð um íslenska hagsmuni, enda sagði hún orðrétt við Sigmund, „Ég er ríkið og ríkið það er ég, ertu þar?“ og Sigmundur svaraði: Nei.
Sigmundur notaði tilvitnunina til sólkonungsins Lúðvíks í ritdeilum sínum við þáverandi borgarstjóra, Dag B. Eggertsson, árið 2016: „Lúðvík XIV á að hafa sagt ,,ríkið það er ég“. Nú segir borgarstjórinn í Reykjavík hins vegar ,,ríkið, það er Sigmundur Davíð, og allar stofnanir og nefndir með“.
Guðmundur Franklín Jónsson, fyrrverandi forsetaframbjóðandi, var einn þeirra sem misskildi tilvitnunina, og var ekki einn um það.
„„Ég er ríkið“ (L’État, c’est moi) heldur utanríkisráðherrann að hún sé orðin Sólkonungurinn! Afskaplega óheppilegt orðalag, það þarf einhver að grípa í taumana.“
„Ég er ríkið“
Eða…
„Þið eruð ekki þjóðin“
Þorgerður Katrín: „Ég er ríkið!“ https://t.co/7OxSJYXqfP pic.twitter.com/aaJp0DnWEP
„Ég er ríkið“ -Þorgerður Katrín pic.twitter.com/NssAxm6hnN
Einar Jóhannes Guðnason oddviti Miðflokksins í Kópavogi var lukkulegur með formanninn sinn sem og Lilju Alfreðsdóttur. Þau hafi átt stórleik.
Sigmundur Davíð og Lilja Alfreðs áttu stórleik í Silfrinu í kvöld. Maður skynjar Samfylkingin vilji ekki láta blanda sér of mikið inn í þetta.
Guðmundur Ari sagði sem minnst sem staðgengill KFrost sem sendi skýr skilaboð með því að mæta ekki.
Þetta er leiðangur Viðreisnar.
Axel Jón Ellenarson, samskiptastjóri Sameykis, ákvað að gera grínútdrátt á umræðum kvöldins í tveimur laufléttum færslum. Önnur fjallaði um Sigmund Davíð Gunnlaugsson og hin um Lilju Alfreðsdóttur.